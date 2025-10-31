Dados em tempo real impulsionam eficiência do last mile na Black Friday

SAO PAULO, Oct. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), as vendas da Black Friday devem crescer 42% em relação ao ano anterior, movimentando R$13,34 bilhões no e-commerce brasileiro. Além disso, segundo estudo da consultoria Gauge e da agência W3haus, metade dos consumidores inicia a busca por ofertas com até 30 dias de antecedência. Esse movimento coloca pressão inédita sobre as entregas de last mile, (última milha), que conectam os centros de distribuição ao consumidor final, fazendo da tecnologia o fator decisivo para garantir previsibilidade e eficiência em toda a cadeia logística.

A Geotab – com mais de 5 milhões de assinaturas de veículos ativas em todo o mundo, sendo mais de 300 mil na América Latina – oferece às empresas de transporte e logística de última milha uma visão detalhada, preditiva e inteligente das operações em tempo real, permitindo acompanhar o desempenho das frotas, o consumo de combustível e os desvios de rota que podem comprometer a pontualidade das entregas.

As soluções de telemática da empresa capturam grandes quantidades de dados dos veículos e fornecem insights robustos aos gestores de frota, em uma única plataforma, permitindo otimizar a gestão e garantir decisões mais ágeis e estratégicas. Segundo explica Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab Brasil, “com dados em tempo real, as empresas reduzem custos e criam uma operação fluida, segura e eficiente, que impacta positivamente a operação logística, além de beneficiar o cliente final.”

“A Black Friday deixou de se restringir a um único dia, convertendo-se em um ciclo logístico contínuo, que exige eficiência constante. Esse cenário reforça a tendência global do mercado de telemática, que vêm crescendo cerca de 14% ao ano, segundo a consultoria Markets and Markets. Cada vez mais, essas soluções se tornam estratégicas para antecipar possíveis problemas, ajustar rotas e otimizar recursosàmedida que a demanda muda de ritmo”, complementa o executivo.

Telemetria garante mais eficiência, previsibilidade e melhor desempenho sob alta demanda

Durante o pico da Black Friday, a telemetria permite manter o equilíbrio entre velocidade e controle operacional. A visibilidade em tempo real sobre o deslocamento dos veículos e o comportamento dos motoristas amplia a capacidade das empresas de antecipar situações críticas e ajustar suas operações antes que ocorram interrupções ou atrasos.

Ao converter dados brutos em insights estratégicos,, a tecnologia possibilita otimizar rotas, reduzir o consumo de combustível e evitar paradas desnecessárias — fatores que elevam a eficiência e garantem entregas mais pontuais. Essa previsibilidade também reforça a transparência para o consumidor final, que passa a acompanhar o status da entrega e o horário estimado de chegada, fortalecendo a confiança nas operações de última milha.

Além disso, com a alta movimentação de mercadorias, a exposição a riscos aumenta, assim soluções de telemetria e vídeo telemetria permitem o acompanhamento do motorista durante a jornada, e seja mais fácil identificar comportamentos de direção que podem representar riscos potenciais para o motorista, terceiros e a carga. As imagens captadas pelo videomonitoramento também auxiliam na análise de possíveis incidentes ou colisões. Ter esses dados garante um transporte mais eficiente e seguro, mesmo em momentos de alta demanda.

Canicoba adiciona, “a Black Friday mostra de forma clara o impacto da telemetria sobre o desempenho das empresas. A capacidade de antecipar situações críticas e responder com agilidade é o que diferencia as operações mais eficientes e seguras durante esse período. A visibilidade em tempo real transforma dados em decisões rápidas e assertivas, garantindo entregas pontuais mesmo sob pressão”, afirma.

Eficiência energética reforça sustentabilidade no last mile

No Brasil, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) registrou mais de 1.380 veículos comerciais elétricos vendidos entre janeiro e julho de 2025, um crescimento de 70% em relação a 2024. O avanço reflete a busca do setor por soluções mais limpas e econômicas, mas também impõe novos desafios de gestão. À medida que as frotas eletrificadas se expandem, cresce a necessidade de informações detalhadas sobre consumo, autonomia e tempo de recarga — dados que a telemetria fornece de forma integrada às plataformas de gestão de frotas.

Com a intensificação das entregas, a eficiência energética deixa de ser apenas uma meta ambiental e se torna um diferencial competitivo para as operações de última milha. Em um cenário de alta demanda e deslocamentos simultâneos, otimizar o uso de energia e planejar trajetos mais inteligentes impacta diretamente os custos, o desempenho dos veículos e o cumprimento dos prazos de entrega.

Nesse contexto, a telemetria assume um papel decisivo. Ao monitorar em tempo real a autonomia de bateria dos veículos e gerar insights através dos dados obtidos para orientar padrões de condução mais eficientes e eficiência energética, a tecnologia permite ajustar rotas, reduzir o consumo e potencializar o uso dos veículos elétricos — conectando produtividade e responsabilidade ambiental em uma mesma estratégia.

Para Eduardo Canicoba, o uso inteligente dessas informações ajuda a conciliar desempenho e sustentabilidade. “A previsibilidade é hoje um dos principais indicadores de maturidade logística. Ao permitir decisões baseadas em dados, a telemetria contribui para o uso racional da energia e para a redução de emissões, o que se torna ainda mais estratégico durante a Black Friday, quando eficiência e sustentabilidade andam lado a lado.”

A análise de desempenho das frotas eletrificadas revela um ponto em comum com as operações tradicionais: a necessidade de dados precisos e de monitoramento contínuo. Essa integração evidencia que a eletrificação já faz parte do avanço natural do last mile, unindo eficiência energética e produtividade em um mesmo movimento de transformação tecnológica do setor de transportes.

Sobre a Geotab

Líder global em soluções para veículos e ativos conectados, a Geotab proporciona mais eficiência e gerenciamento de frotas. Aproveitamos a análise avançada de dados e a IA para transformar o desempenho, a segurança e a sustentabilidade da frota, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Com o apoio dos melhores cientistas e engenheiros de dados, atendemos a mais de 55 mil clientes globais, processando 100 bilhões de pontos de dados diariamente a partir de mais de 5 milhões de assinaturas de veículos.

Atendimentoàimprensa:

Edelman Brasil: [email protected] | +55 11 3066 7777

