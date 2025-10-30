Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Força-tarefa deve identificar mortos na operação até o fim de semana

Nomes dos já identificados não foram divulgados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/10/2025 às 19h24
Força-tarefa deve identificar mortos na operação até o fim de semana
© Tomaz Silva/Agência Brasil

As pessoas que foram mortas durante a Operação Contenção deverão ser identificadas até este final de semana, de acordo com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos. Segundo o secretário, foi montada uma força-tarefa no Instituto Médico Legal (IML) . Os nomes dos 100 já identificados ainda não foram divulgados .

“No IML, foi montada uma força-tarefa para fazer a identificação. Existem processos de identificação: identificação da própria parente, que reconhece a vítima, a pessoa morta; tem o processo da dactiloscopia; e os mais complexos, de DNA e outros tantos. Então, não é fácil, não é rápido, mas a gente acredita que até o final de semana, dentro dessa rotina, a gente consiga fazer a identificação de todos”, afirmou Santos.

O secretário falou com a imprensa em entrevista coletiva, após reunião com parlamentares nesta manhã, no Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ao todo, participaram da reunião dez deputados federais, nove deputados estaduais e quatro vereadores da capital.

O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, acrescentou que há muitos mortos que são de outros estados. "A identificação leva mais tempo, justamente porque a gente tem que falar com a polícia técnica desses estados correspondentes, para obter mais dados e ter a identificação precisa desses corpos. Por isso, que está levando um pouco mais de tempo”, afirmou.

Perguntado sobre a divulgação dos nomes dos mortos, Curi disse que uma lista “será divulgada no momento oportuno”.

A Operação Contenção , realizada nesta terça-feira (28), nos complexos do Alemão e da Penha, contou com um efetivo de 2,5 mil policiais e é a maior realizada no estado nos últimos 15 anos e também a mais letal. O estado reconhece 119 mortos, sendo quatro deles policiais, e admite que ainda podem aumentar as vítimas. Segundo organizações da sociedade civil, já ultrapassam 130 os mortos na operação.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Doca não foi preso

O objetivo da operação era conter o avanço do Comando Vermelho e cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão, sendo 30 expedidos pelo estado do Pará, parceiro na operação.

O principal alvo da operação, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, considerado o principal chefe solto do Comando Vermelho não foi preso. O secretário Victor Santos diz que, apesar disso, a operação foi um sucesso, prendendo 113 pessoas. Ele destaca que, entre as apreensões, estão HDs que podem levar às formas de lavagem de dinheiro e contribuir para as investigações policiais.

Segundo pesquisa divulgada no ano passado pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF) e pelo Instituto Fogo Cruzado, o Comando Vermelho foi a única facção criminosa a expandir seu controle territorial de 2022 para 2023 , no Grande Rio. Com o aumento de 8,4%, a organização ultrapassou as milícias e passou a responder por 51,9% das áreas controladas por criminosos na região.

A pesquisa mostrou que o Comando Vermelho retomou a liderança de 242 km² que tinham sido perdidos para as milícias em 2021. Naquele ano, 46,5% das áreas sob controle criminoso pertenciam às milícias e 42,9% ao Comando Vermelho.

Apesar da operação ter apreendido toneladas de drogas – o total ainda não foi precisado – Curi reconhece que a droga não é a principal fonte de financiamento do crime organizado.

“A droga hoje é cerca de 10 a 15% do faturamento das facções. Ela enxergou que o território é sinônimo de receita, de dinheiro, exploração econômica desse território. Justamente explorando tudo que tem no interior dele: internet, gás, energia elétrica, água, construções irregulares, extorsão de comerciantes no interior de comunidade, de moradores e etc. Então, é isso que o comando vermelho quer. Justamente explorar economicamente o território”, disse.

Vazamento da operação

Questionados sobre possível vazamento de que a operação ocorreria nos complexos da Penha e do Alemão, Santos diz que não houve vazamento grave e que os objetivos da operação foram atingidos.

“Em uma operação dessa, com a mobilização de 2,5 mil policiais, naturalmente, alguém fica sabendo disso pela própria mobilização. E também por esse efetivo, certamente essa operação vai se dar em um grande complexo. O que a gente verifica é que não houve um vazamento que a gente entenda como grave, um vazamento qualificado, ou seja, nós chegarmos ao objetivo e o objetivo não ser atingido”, disse.

Marcas de tortura

Desde ontem os secretários são questionados sobre torturas que teriam sido feitas por policiais e sobre execuções de pessoas que teriam se entregado. Eles negam e dizem que isso será verificado nas perícias feitas pelo IML . Curi diz que foi instaurado inquérito para apurar o crime de fraude processual por suposta remoção de roupas e coturnos dos corpos. Sobre as lesões, ele diz que elas podem não ter sido feitas por policiais.

Nesta quarta-feira (29), cerca de 60 corpos foram localizados e retirados de uma área de mata do Complexo da Penha por moradores, após a Operação Contenção realizada pelas forças de segurança do estado, nessa terça-feira (28). Os corpos foram reunidos na Praça São Lucas, no centro da comunidade .

Segundo as famílias, eles apresentavam marcas de tortura , e os parentes receberam provas de que eles haviam se entregado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 horas

Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas

Avaliação é de que a iniciativa não reduz o crime organizado
Direitos Humanos Há 5 horas

Ministra promete perícia independente após reunião com famílias no Rio

Macaé Evaristo classificou a ação como um fracasso

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 13 horas

Letalidade da Operação Contenção desrespeita comunidades, dizem ONGs

Ação foi a mais letal já realizada no país

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 14 horas

Letalidade da Operação Contenção desprespeitam comunidades, dizem ONGs

Ação foi a mais letal já realizada no país
Direitos Humanos Há 22 horas

Moradores do Alemão e da Penha protestam contra mortes em operação

Manifestantes culpam governador por mais de 100 mortos no Rio

Tenente Portela, RS
14°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 20°
14° Sensação
1.13 km/h Vento
95% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

Indústrias pedem taxação de bets para financiar saúde e educação
Justiça Há 3 horas

AGU garante cota para aluno trans em universidade do Rio Grande do Sul
Transportes Há 3 horas

Gabriel Souza destaca importância de investimentos para os modais de transportes em evento do Plano de Logística e Transporte
Avanço Judicial Há 3 horas

Tenente Portela é elevada à entrância intermediária: avanço histórico fortalece o Judiciário local
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,11%
Euro
R$ 6,22 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 621,982,73 +1,45%
Ibovespa
148,780,22 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias