Banco24Horas e Banrisul celebram 1 mi de transações no RS

Caixas eletrônicos recicladores levam praticidade, segurança e novos serviços a milhares de gaúchos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/10/2025 às 18h50
Divulgação Tecban

A parceria entre o Banco24Horas, um produto do grupo Tecban, presente no cotidiano de 160 milhões de brasileiros, e o Banrisul, vem promovendo um avanço significativo na inclusão financeira da população gaúcha. Desde fevereiro desse ano, início da implantação dos caixas eletrônicos recicladores, já foram realizadas mais de 990 mil transações entre saques e depósitos, somando R$ 457 milhões movimentados na região. Os caixas também receberam mais de 497 mil outras transações, entre pagamentos, recarga de celular, saldo, além de mais de 1,8 mil transações internacionais.

Ao todo, o Banco24Horas já contabiliza mais de 1,1 milhão de transações realizadas por clientes Banrisul e mais de 386 mil transações realizadas por clientes de diversas instituições financeiras conectadas à rede do Banco24Horas, demonstrando o potencial como plataforma multibanco.

Por meio do modelo ATMManager da Tecban, os equipamentos recicladores, que recebem depósito sem necessidade de envelope, são instalados em agências do Banrisul e pontos externos estratégicos, permitindo ao banco modernizar a gestão dos terminais com manutenção, atualização e monitoramento 24x7, mantendo a identidade visual do Banrisul, enquanto oferecem a interface e todos os serviços do Banco24Horas. Além disso, oferecem conveniência e democratização do acesso com saques e depósitos em tempo real para os clientes do Banrisul e de demais instituições que disponibilizam essa transação.

Esses terminais integram soluções tecnológicas avançadas, seja ao apresentar diferenciais sustentáveis com menor uso de papel e recusa automática de cédulas falsas ou danificadas, seja na redução de custos com abastecimento com transportadoras de valores, entre outros benefícios.

Desde o início do projeto já foram ativadas mais de 310 máquinas, presentes em 66 cidades do Rio Grande do Sul, sendo que Porto Alegre foi a que recebeu mais ativações, com 81, seguida por Pelotas, com 12. Já Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, se destaca com um recorde de transações, evidenciando a importância do acesso a serviços financeiros em regiões estratégicas. Até o fim de 2025, todos os 1.000 caixas eletrônicos da parceria serão instalados no território gaúcho.

Investimento contínuo e novas funcionalidades a caminho

Com previsão de expansão para 270 cidades até 2026, o projeto seguirá levando praticidade e segurança a milhares de gaúchos que poderão contar também com novas funcionalidades nos terminais, entre elas: transações com cartão virtual, 2ª via de pagamentos, agendamentos, consultas e cancelamentos e liberação de empréstimos.

“A presença do Banco24Horas no estado, em parceria com o Banrisul, vem se consolidando como um vetor de transformação digital e social. Ao democratizar o acesso a serviços financeiros e ampliar a autonomia do cidadão, a rede fortalece seu compromisso com o desenvolvimento regional e a inovação inclusiva”, explica Karine Barros, diretora comercial e de produtos da Tecban.

Além da parceria já estabelecida, a Tecban e o Banrisul expandiram seus negócios, através de uma licitação para o transporte de valores do banco em Porto Alegre.

Atendimento à imprensa Tecban: [email protected]

Ana Paula Vieira - (11) 95711-9588

Kennya Gava – (27) 99986-6147

Lara Paulon - (11) 98807-7961

