Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estudo mostra protagonismo das pessoas por trás da tecnologia e inovação

Iniciativas em diferentes setores destacam a importância da integração entre dados, operação e estratégia para transformar recursos digitais em sol...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/10/2025 às 18h28
Estudo mostra protagonismo das pessoas por trás da tecnologia e inovação
Divulgação Aero Engenharia

A tecnologia avança rapidamente, mas o fator humano continua sendo o elemento central para transformar inovação em impacto real. Uma pesquisa divulgada pelo LinkedIn aponta que profissões ligadas à tecnologia estão entre as que mais crescem no Brasil em 2025. O estudo destaca que, embora algoritmos e equipamentos sejam ferramentas poderosas, são as pessoas que traduzem dados, operam tecnologias e conectam soluções ao cotidiano da sociedade, garantindo que os avanços tecnológicos gerem benefícios concretos.

Esse protagonismo humano pode ser observado em iniciativas como o programa Techdengue, da Aero Engenharia, e nas inovações da Emccamp Residencial, que utilizam inteligência artificial (IA) para resolver problemas complexos e promover eficiência em setores como saúde pública e construção civil. Ações desse tipo buscam a integração entre tecnologia e equipes multidisciplinares para a execução de projetos e a obtenção de resultados de longo prazo.

Tecnologia no combate ao Aedes aegypti

O programa Techdengue, desenvolvido pela Aero Engenharia, é um exemplo de como a tecnologia pode ser aplicada de forma estratégica e colaborativa para resolver problemas de saúde pública, como o combate ao Aedes aegypti. A proposta combina drones, inteligência de dados e conhecimento prático dos profissionais de campo, ampliando a capacidade de monitoramento e análise. As imagens captadas por sensores aéreos são transformadas em mapas que orientam ações concretas, traduzidas pela experiência de pilotos de drones e auxiliares de campo, resultando em algo que seja útil para a realidade de cada território.

"O conhecimento territorial, acumulado por agentes de saúde pública e profissionais municipais, é essencial para direcionar as operações de forma personalizada e eficaz. São eles que indicam as áreas prioritárias, interpretam os dados em contexto real e ajudam a construir soluções que respeitam a singularidade de cada comunidade. Ao lado deles, os pilotos de drones são responsáveis pela qualidade da coleta de dados, pela segurança das operações e por estabelecer a ponte entre a inovação tecnológica e a realidade do campo. Para isso, passam por treinamentos que desenvolvem habilidades técnicas, padronizam procedimentos e respeitam a realidade de cada município, além de reforçar a consciência sobre o impacto do trabalho na sociedade", destaca Cláudio Ribeiro, CEO da Aero Engenharia.

Outro aspecto que fortalece o impacto do Techdengue é o diálogo com a população. "Quando a comunidade compreende como a tecnologia funciona e percebe seu papel no processo, a adesão tende a aumentar. Campanhas educativas conduzidas pelas prefeituras, em parceria com agentes de saúde e equipes técnicas, reduzem resistências, estimulam mudanças de comportamento e transformam a operação em uma cultura de prevenção. Essa interlocução garante que os resultados não fiquem restritos à dimensão técnica, mas se estendam para o dia a dia das pessoas", comenta o CEO.

A engrenagem que sustenta o programa é formada por uma equipe multidisciplinar. Engenheiros, pilotos de drones, cientistas de dados, geógrafos, epidemiologistas, equipes de P&D e especialistas em gestão trabalham em conjunto em um fluxo integrado. Enquanto engenheiros e pesquisadores desenvolvem e aprimoram a tecnologia, os pilotos e auxiliares aplicam as ferramentas em campo; os cientistas de dados e geógrafos transformam informações em inteligência estratégica; e os agentes de saúde conectam as soluções à população.

IA na prospecção de terrenos e a importância do fator humano

No setor imobiliário, a Emccamp Residencial, com mais de 48 anos de atuação no mercado, tem integrado a inteligência artificial em diversas áreas, como monitoramento de obras, gestão de suprimentos e atendimento ao cliente. O mais recente investimento da construtora está na aplicação da IA para a prospecção de terrenos em áreas disponíveis nas grandes capitais brasileiras.

Com a formação de um banco de terrenos (landbank), a Emccamp busca garantir agilidade na aprovação de projetos e aproveitar oportunidades de mercado em regiões com infraestrutura consolidada. Segundo Diego Assis, gerente de Novos Negócios da empresa, a IA tem potencial para transformar uma etapa que ainda é, em grande parte, manual. "A tecnologia permite analisar dados geográficos, ambientais e legais de forma integrada, identificando padrões e tendências que indicam o potencial de cada terreno. Informações que antes levavam semanas para serem apuradas pela equipe, uma etapa estratégica diante da crescente escassez de áreas disponíveis nas grandes capitais brasileiras, podem agora ser processadas em dias ou até horas, com maior precisão e menor risco de erro humano", explica.

Entre os critérios avaliados pela IA estão a infraestrutura urbana disponível, a legislação local, a demanda de mercado e o mapeamento da concorrência. "Com isso, os gestores ganham uma visão mais ampla e detalhada, acelerando a tomada de decisão e tornando as escolhas mais assertivas", destaca Diego. No entanto, ele reforça que o crivo humano continua indispensável. "A IA agiliza o levantamento de informações e libera a equipe de Novos Negócios para se dedicar à estratégia e às negociações, etapas em que a inteligência humana é essencial para interpretar os dados e tomar as decisões finais".

O equilíbrio entre tecnologia e sensibilidade humana

Tanto no Techdengue quanto na Emccamp, a aplicação das inovações está diretamente relacionada à atuação das equipes. São os profissionais que analisam os dados, ajustam as soluções às demandas locais e asseguram o uso adequado da tecnologia nas diferentes etapas dos processos. Como destaca Cláudio Ribeiro, CEO da Aero Engenharia, "o futuro da inovação passa pelo equilíbrio entre automação e sensibilidade humana. Nos próximos anos, o papel dos profissionais será cada vez mais estratégico, assumindo a responsabilidade de interpretar, contextualizar e orientar a aplicação da tecnologia".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Tecban
Tecnologia Há 21 minutos

Banco24Horas e Banrisul celebram 1 mi de transações no RS

Caixas eletrônicos recicladores levam praticidade, segurança e novos serviços a milhares de gaúchos

 Imagem: Freepik.com
Tecnologia Há 4 horas

Sustentabilidade e IA redefinem exploração de petróleo e gás

Avanços tecnológicos permitem maior precisão e menor impacto na identificação e exploração de novas reservas

 Omnibees/Divulgação
Tecnologia Há 5 horas

Omnibees destaca as 30 cidades com maior número de reservas

A pesquisa, realizada pela plataforma de reservas, registra dados como aumento relevante nas reservas no primeiro semestre, alta na tarifa média, c...

 Adobe Stock
Tecnologia Há 5 horas

Fundador da Nexxera aborda colaborativismo no Fintech Trends

Edson Silva será painelista da 3ª edição do evento promovido pela Associação Catarinense de Tecnologia, que acontece em 30 de outubro. Debate sobre...

 Pixabay
Tecnologia Há 6 horas

Aplicativos fortalecem a relação entre marcas e consumidores no e-commerce

Com foco em personalização e conveniência, os apps se consolidam como ferramentas estratégicas de fidelização e diferenciação no varejo digital

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 20°
18° Sensação
2.1 km/h Vento
78% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Sociedade Há 8 minutos

Grupo Zelo amplia geolocalização de jazigos em Finados
Câmara Há 8 minutos

COP30: crianças e adolescentes cobram participação real em debate sobre crise climática
Tecnologia Há 21 minutos

Banco24Horas e Banrisul celebram 1 mi de transações no RS
Senado Federal Há 21 minutos

CDH vai debater na terça-feira síndrome do nariz vazio
Política Há 21 minutos

Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,49%
Euro
R$ 6,23 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 615,276,18 -3,33%
Ibovespa
148,780,22 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias