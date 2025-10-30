Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministra promete perícia independente após reunião com famílias no Rio

Macaé Evaristo classificou a ação como um fracasso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/10/2025 às 18h13

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, classificou hoje (30) como "um fracasso" a operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no início da semana, e que deixou ao menos 121 pessoas mortas. Ela prometeu uma perícia independente para averiguar as circunstâncias dos assassinatos na ação.

A fala da ministra contrasta com a declaração do governador Cláudio Castro que, nesta quarta-feira (29) classificou a Operação Contenção como um "sucesso" .

"A gente teve uma demanda da comunidade de estabelecer a perícia independente e autônoma, nosso Conselho Nacional de Direitos Humanos já nos comunicou sobre isso, e estamos trabalhando para que isso se efetive", afirmou à imprensa, após encontro de mais de duas horas com lideranças da comunidade e familiares das vitimas da Operação Contenção.

Ao menos 121 pessoas foram assassinadas na ação das polícias Civil e Militar de combate ao tráfico de drogas, com a intenção de enfrentar a expansão da facção Comando Vermelho pelo país. Além dos mortos, mais de 80 pessoas foram presas. A polícia também apreendeu 118 armas e drogas.

Devido à alta letalidade, no entanto, a ministra Macaé Evaristo condenou a operação, chamada de abominável e "um horror" por também expor pessoas inocentes ao risco de morte.

"Essa operação foi um fracasso. É inadmissível uma operação para o combate ao crime organizado, que é o que nós defendemos, não usar inteligência para garantir a sua efetividade", afirmou . "Ninguém tem objetivo de matar as pessoas, se a gente quer combater o crime, temos que começar chegando aonde está o dinheiro. Porque se tem crime organizado, tem setores que estão lucrando com esse crime organizado."

No encontro, a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, acrescentou que "nenhum corpo tombado" deve ser aceitável, reforçando a crítica à letalidade.

As ministras, ao lado de parlamentares federais e estaduais, participaram do encontro com a comunidade na sede da Central Única de Favelas (Cufa) poucos metros de onde a comunidade de Vila Cruzeiro expôs cerca de 80 corpos retirados da mata pelos moradores, ontem (29).

Os representantes também receberam demandas por atendimento psicossocial, serviços públicos, além de alternativas de trabalho para a juventude local.

A ministra Macaé prometeu uma comissão emergencial integrada por vários ministérios para atender às reivindicações.

"A comunidade, além de apresentar toda a dor desse processo, trouxe um olhar, um pedido de paz, mas ela também quer ter direitos, direito à educação, saúde, assistência e, especialmente, direito a um trabalho decente para a juventude ".

A comissão deve ser integrada pelos ministérios da Saúde, Educação, Assistencial Social, Igualdade Racial, e Mulheres.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 9 horas

Letalidade da Operação Contenção desrespeita comunidades, dizem ONGs

Ação foi a mais letal já realizada no país

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 9 horas

Letalidade da Operação Contenção desprespeitam comunidades, dizem ONGs

Ação foi a mais letal já realizada no país
Direitos Humanos Há 18 horas

Moradores do Alemão e da Penha protestam contra mortes em operação

Manifestantes culpam governador por mais de 100 mortos no Rio
Direitos Humanos Há 22 horas

Chefe da ONU pede investigação sobre mortes em operação no Rio

António Guterres manifestou profunda preocupação com número de vítimas
Direitos Humanos Há 23 horas

Anistia Internacional classifica como desastrosa operação no Rio

Diretora quer reparação judicial e responsabilização das autoridades

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 20°
18° Sensação
2.1 km/h Vento
78% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Sociedade Há 8 minutos

Grupo Zelo amplia geolocalização de jazigos em Finados
Câmara Há 8 minutos

COP30: crianças e adolescentes cobram participação real em debate sobre crise climática
Tecnologia Há 21 minutos

Banco24Horas e Banrisul celebram 1 mi de transações no RS
Senado Federal Há 21 minutos

CDH vai debater na terça-feira síndrome do nariz vazio
Política Há 21 minutos

Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,49%
Euro
R$ 6,23 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 615,276,18 -3,33%
Ibovespa
148,780,22 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias