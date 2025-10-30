Quinta, 30 de Outubro de 2025
Escola Estadual Tenente Portela recebe Premiação no Concurso Cultural Sicoob 2025

O concurso tem como objetivo estimular a criatividade, o protagonismo e os valores cooperativos dos estudantes.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Escola Estadual Tenente Portela
30/10/2025 às 16h48 Atualizada em 30/10/2025 às 16h58
(Foto: Escola Estadual Tenente Portela)

A estudante Valentina Pandolfo da Silva, do 5º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela, foi uma das contempladas no Concurso Cultural “Diversidade que soma, cooperação que multiplica”, promovido pelo Sicoob.

Participando na categoria texto narrativo, a aluna ficou entre os três melhores trabalhos, passando para a fase regional da competição, sendo que nas quatro categorias (desenho, texto narrativo, poema e tira em quadrinhos), o concurso recebeu mais de 2000 trabalhos. Por seu excelente desempenho, a estudante foi premiada com um kit escolar e uma mochila; já o professor Willian Graebin recebeu uma mochila, e a turma foi contemplada com R$ 500,00, valor destinado ao desenvolvimento de atividades pedagógicas.

O concurso tem como objetivo estimular a criatividade, o protagonismo e os valores cooperativos dos estudantes, promovendo reflexões sobre a importância da diversidade, da união e do respeito às diferenças.

A conquista é motivo de grande alegria para toda a comunidade escolar, que reconhece o empenho e a dedicação da estudante. A direção da Escola Tenente reforça que ações como essa contribuem significativamente para o fazer pedagógico, ao integrar valores de cooperação, criatividade e cidadania ao processo de ensino-aprendizagem. “É motivo de orgulho e satisfação ver nossos alunos se destacando e levando o nome da escola para outras regiões. Iniciativas como essa fortalecem o vínculo entre educação, valores e comunidade”, destacam os diretores Max Auler e Elio Girardi.

 

 

 

