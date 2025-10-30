Quinta, 30 de Outubro de 2025
Omnibees destaca as 30 cidades com maior número de reservas

A pesquisa, realizada pela plataforma de reservas, registra dados como aumento relevante nas reservas no primeiro semestre, alta na tarifa média, c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/10/2025 às 14h03
Omnibees destaca as 30 cidades com maior número de reservas
Omnibees/Divulgação

Dados colhidos pela plataforma de reservas Omnibees destacam as 30 cidades brasileiras mais reservadas no primeiro semestre de 2025: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Gramado, Foz do Iguaçu, Curitiba, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Maceió, Fortaleza, Campinas, Goiânia, Natal, Ipojuca, Porto Seguro, Recife, Florianópolis, Guarulhos, Balneário Camboriú, Ribeirão Preto, João Pessoa, Campos do Jordão, Armação dos Búzios, Vitória, Poços de Caldas, Cuiabá, Aracaju, Maringá e Olímpia.

Em comparação com o mesmo período de 2024, os números de Porto Alegre e Gramado alcançaram alta, mostrando retomada do setor na região Sul do país após as enchentes que acometeram a região em 2024.

A seguir na lista está Porto Seguro com 14,2%, Maringá com 13,8% e Poços de Caldas, 13,0%. As reservas em Fortaleza subiram 10,0% e em Goiânia, 9,9%, enquanto em João Pessoa aumentaram 8,9%, em Campinas, 8,5% e em Foz do Iguaçu, 8,4%. O Rio de Janeiro registrou um crescimento de 7,7%.

Entre as cidades que registraram queda nas reservas em relação ao mesmo período de 2024, Guarulhos lidera com 16,4%, em seguida está Balneário Camboriú, com redução de 13,6% e Florianópolis, com 12,4%. Já Vitória recuou 7,6%, Ribeirão Preto, 6,0% e Recife, 5,1%. Brasília teve queda de 3,7%, São Paulo, de 2,2%, Armação dos Búzios, de 1,8%, enquanto Ipojuca caiu 0,6% e Maceió manteve estabilidade com queda mínima, de 0,2%.

Variações de tarifa, faturamento e diárias vendidas

O levantamento feito pela Omnibees mostra que o Average Daily Rate (ADR, tarifa média cobrada por quarto, em português) apresentou alta em Búzios, de 27,5%, em Florianópolis, de 22,6%, no Rio de Janeiro, de 22,4%, e em Maceió, de 20,7%.

Em Ipojuca, o aumento foi de 19,5%, em Fortaleza, de 17,3% e em Recife, de 15,8%. A queda na tarifa média foi observada em Guarulhos, com redução de 2,8%.

Em relação ao Gross Merchandise Value (GMV, faturamento total gerado pelas reservas, em português), os dados apontam crescimento expressivo no Rio de Janeiro, de 41,6%, em Foz do Iguaçu, de 33,8%, em João Pessoa, de 33,7%, em Porto Seguro, de 31,9%, em Fortaleza, de 32,6%, em Maceió, de 26,2%, e em Campinas, de 27,0%. A queda relevante ocorreu em Guarulhos, com redução de 17,7%.

De acordo com os dados da Omnibees, o número de diárias vendidas aumentou 18,0% em Porto Seguro e 15,6% no Rio de Janeiro. Em Florianópolis as diárias caíram 3,9%, enquanto em São Paulo a redução foi de 1,7%.

"A comparação entre o crescimento das diárias vendidas e o aumento das reservas indica maior duração das estadas no lazer. Nesse segmento, os brasileiros estão viajando mais e ficando mais tempo, enquanto no corporativo há ajustes na frequência das viagens", aponta Rodolfo Delphorno, diretor de vendas da Omnibees.

O executivo aponta que grandes polos turísticos tradicionais como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Recife, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu e Curitiba seguem fortes, com dinâmicas diferentes. Para ele, Maceió se destacou com reservas estáveis, forte aumento na tarifa média e no faturamento, indicando demanda qualificada e gestão eficiente de preços.

"Os dados indicam que a variação de diárias vendidas reflete maior aquecimento do setor, especialmente em destinos de lazer. Em Maceió a presença de turistas internacionais elevou a tarifa média e o faturamento, consolidando o destino como segunda cidade do Nordeste mais reservada", avalia o profissional.

No entanto, o diretor de vendas da Omnibees pontua que também há espaço para novos destinos e indica Aracaju, João Pessoa, Maringá, Poços de Caldas e Goiânia como cidades turísticas emergentes.

A Omnibees projeta que o segmento de lazer deve continuar liderando a demanda no segundo semestre de 2025, com destinos de praia e serras mantendo a tarifa média diária estável e alta ocupação.

Em relação ao turismo corporativo, São Paulo e Guarulhos precisarão equilibrar tarifas e segmentação para manter a receita.

"A gestão de preços e canais será essencial em destinos como Maceió, que mantém rentabilidade mesmo com reservas estáveis", conclui Delphorno.

Para mais informações, basta acessar: omnibees.com/

