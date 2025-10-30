Fundador da Nexxera aborda colaborativismo no Fintech Trends

Edson Silva, fundador e presidente da Nexxera, participará do painel “Alocando Capital na Nova Fronteira Financeira - onde e por que investir nas fintechs de amanhã”, durante a 3ª edição do Fintech Trends, em 30 de outubro. O evento promovido pela Vertical Fintech da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) será em formato híbrido.

O encontro, que reúne especialistas, executivos e representantes de órgãos reguladores para debater tendências do setor financeiro, acontecerá presencialmente no Centro de Inovação Acate Primavera, em Florianópolis e online, com transmissão ao vivo pelos canais da associação.

A programação do evento propõe a discussão sobre o cenário atual do setor, os novos movimentos de investimento e o impacto de soluções como Pix, Embedded Finance, bancarização, Open Finance e sustentabilidade em novos negócios.

O presidente da empresa especialista em soluções para ecossistemas produtivos e colaborativos destaca que as fintechs têm um forte papel colaborativo com o sistema financeiro. “Elas têm o poder de transformar nichos em grandes centros produtivos, fortalecendo diversos setores da economia”.

Para o fundador da Nexxera, em vez de concorrer com o sistema financeiro, as fintechs devem se tornar grandes aliadas e multiplicadoras das oportunidades em um mercado que precisará de especialização em nichos específicos.

Ecossistemas colaborativos

Silva avalia que a integração entre setores financeiros e não financeiros transforma segmentos isolados em cadeias conectadas, o que faz com que toda a cadeia de valor se relacione em um ecossistema financeiro, ajudando empresas a comprar, vender, pagar, receber e negociar.

“O resultado é geração de valor para toda a economia e criação de oportunidades de crescimento conjunto para empresas de diferentes segmentos, seus clientes, fornecedores, registradoras, adquirentes, instituições financeiras e outros parceiros estratégicos”, afirma o empresário.

Segundo o presidente da Nexxera, um dos movimentos mais promissores é o crescimento do mercado de duplicatas escriturais, devido a maior segurança jurídica e transparência, que cria uma base confiável para operações de crédito.

Para o empresário, o avanço do embedded finance, que integra serviços financeiros diretamente aos processos das empresas, e a focalização em nichos produtivos específicos, onde fintechs podem gerar impacto real, completam o cenário de crescimento sustentável.

“Esses movimentos fortalecem cadeias produtivas, permitem inovação em modelos de crédito e ampliam o ecossistema de negócios. Isso abre oportunidades para fintechs atuarem como financiadoras, oferecendo capital de giro para empresas de forma ágil e segura”, declara o profissional.

Silva orienta a adoção de uma abordagem estratégica para integrar tecnologia financeira aos processos, por meio de investimento em uma infraestrutura robusta e segura que conecte fornecedores, clientes, registradoras, financiadores e bancos em um único ecossistema.

“É fundamental revisar fluxos de pagamento e crédito, além de capacitar equipes para operar em ambientes automatizados e regulados. Soluções como embedded finance aumentam a eficiência operacional e criam oportunidades para novos modelos de receita, antecipação de recebíveis e gestão otimizada do capital de giro”, detalha o fundador da Nexxera.

De acordo com o presidente, organizações que se preparam para essa transformação conseguem reduzir custos, ampliar margens e fortalecer seu ecossistema de negócios de forma sustentável.

O fundador da Nexxera pontua que a experiência da empresa, que atua de forma multibancos, multiadquirentes, multiregistradoras e multiCNPJs desde antes do Open Finance, permite antecipar tendências e estruturar soluções que conectam empresas e instituições financeiras de forma ágil e segura.

Para 2025, a Nexxera pretende ampliar sua atuação em embedded finance multibank, automatizando processos como contas a pagar e receber, conciliação, crédito e duplicatas escriturais.

“Essa experiência pode nos dar vantagem para desenvolver ecossistemas centrais, transacionais e comportamentais, oferecendo às empresas ferramentas com o foco em otimizar custos, reduzir riscos e acelerar a transformação digital sem depender exclusivamente de um banco específico, podendo se integrar ao banco de sua opção”, conclui Edson Silva.

Para mais informações, basta acessar: nexxera.com/