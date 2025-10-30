Aplicativos fortalecem a relação entre marcas e consumidores no e-commerce

O comércio eletrônico vive um novo ciclo de transformação. Se antes os sites funcionavam apenas como vitrines digitais, hoje as empresas buscam construir ecossistemas completos, nos quais aplicativos móveis assumem papel central na conexão entre marcas e consumidores. Mais do que um canal de vendas, os apps se tornaram extensões do relacionamento, reunindo conveniência, personalização e proximidade em um único ambiente.

Segundo a pesquisa "Brazil Consumer Expectations of Mobile App Security", feita pela Appdome e a Open Worldwide Application Security Project (OWASP), 84,5% dos brasileiros preferem usar aplicativos móveis para realizar compras, um número 53% superior à média global. O estudo ainda indica que, antes de baixar um aplicativo, 96,7% dos brasileiros buscam informações sobre as medidas de segurança e privacidade adotadas pelas marcas.

De acordo com Guilherme Martins, cofundador da Eitri, plataforma para o desenvolvimento de aplicativos móveis, essa mudança reflete uma nova expectativa por parte dos consumidores.

“O usuário atual não quer apenas comprar, ele quer ser compreendido. O aplicativo permite entender o comportamento, antecipar necessidades e criar experiências que realmente fazem sentido para cada pessoa”, afirma.

A personalização é um dos principais diferenciais desse modelo. Recursos como recomendações inteligentes, notificações contextuais e ofertas baseadas no histórico de uso aumentam a relevância das interações e reforçam o vínculo emocional com a marca. “Quando a tecnologia é aplicada de forma inteligente, ela deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a fazer parte da identidade da empresa”, explica Martins.

Os aplicativos também têm se mostrado essenciais para fortalecer a confiança e o engajamento do cliente. O Relatório Expectativas do Consumidor 2024, da Appdome, mostra que o uso diário de aplicativos móveis no Brasil cresceu de forma expressiva, pois 21,5% dos brasileiros utilizam entre 11 e 20 apps por dia, enquanto 13,9% usam mais de 20. Funcionalidades como atendimento em tempo real, programas de fidelidade e integração com carteiras digitais transformam o app em um ponto de contato contínuo com o consumidor. “O aplicativo é mais do que um catálogo digital com checkout. Ele é um espaço vivo, onde o cliente encontra suporte, conteúdo, conveniência e até entretenimento”, observa o cofundador da Eitri.

Essa tendência se intensifica com a expansão dos super apps, plataformas que concentram serviços antes dispersos (como compras, pagamentos, mensagens e suporte) em um único ambiente. A centralização favorece a experiência do consumidor e amplia as oportunidades de cross-selling e fidelização.

“O super app traz para a palma da mão uma jornada completa, conectando diferentes momentos de consumo e tornando a marca parte da rotina do usuário”, destaca Martins.

A análise de dados de navegação e engajamento permite que as empresas ajustem estratégias em tempo real, antecipem tendências e aprimorem a experiência de compra. Esse processo cria um ciclo contínuo de aprendizado e fidelização, que impulsiona tanto o marketing quanto a eficiência operacional.

Segundo Martins, o maior desafio está em manter o equilíbrio entre conveniência e invasão.

“Além de estreitar o relacionamento, os aplicativos fornecem insights valiosos sobre o comportamento do consumidor. Entretanto, notificações em excesso, funções irrelevantes ou falhas de segurança podem comprometer a experiência e afetar a confiança. O sucesso está em oferecer uma jornada fluida, segura e significativa”, reforça.

No cenário atual, os aplicativos deixaram de ser opcionais para se tornarem requisitos estratégicos de competitividade. “A força dos apps está em unir tecnologia e relacionamento. Cada interação é uma oportunidade de gerar valor, fortalecer a marca e criar conexões duradouras com o cliente”, conclui o executivo.