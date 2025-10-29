Quinta, 30 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Anistia Internacional classifica como desastrosa operação no Rio

Diretora quer reparação judicial e responsabilização das autoridades

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/10/2025 às 20h08

A diretora-executiva da Anistia Internacional no Brasil, a médica Jurema Werneck, considera “desastrosa” a operação policial Contenção nos complexos do Alemão e da Penha, nesta terça-feira (28) na zona norte do Rio de Janeiro. Balanço oficial mais recente aponta que ação resultou na morte de 119 pessoas.

Jurema Werneck diz que há desinformação sobre o êxito da operação . “As autoridades da segurança pública dizem que foi uma operação planejada. [Mas] uma operação com tanta morte?”, questionou durante entrevista ao telejornal Repórter Brasil , da TV Brasil .

Diretora aponta que os policiais ontem na Penha e no Alemão não tinham “controle do ambiente” e nem cumpriram com “dever de proteção da vida e do patrimônio.”

“É preciso dizer que essa operação não é um sucesso. É desastrosa. Qualquer pessoa sabe que assassinato e sucesso não entram na mesma frase. Assassinato de centena de pessoas. Nós recebemos notícias de milhares de pessoas traumatizadas e que estão sofrendo.”

Assim, Werneck considera que a operação foi um “retumbante fracasso” para o Estado e para a sociedade. “Não apenas para o governador [Cláudio Castro] e para os seus assessores da área de segurança. O fracasso é para todas e todos nós, infelizmente.”

A fala da diretora da Anistia Internacional contrasta com a avaliação do governador Castro. Segundo ele, a operação foi positiva . "Mostramos ontem um duro golpe na criminalidade e que temos condições de vencer batalhas”, disse pela manhã em entrevista coletiva à imprensa.

Para Jurema Werneck, a fala do governador do Rio de Janeiro “estimula toda ação fora da lei”, e tanto ele quanto a equipe estadual de segurança pública sabe que a operação foi ilegal. “Um desrespeito ao direito internacional, aos diretos humanos, à Constituição e toda legislação brasileira.”

A Anistia Internacional, em conjunto com outras entidades civis e instituições, está colhendo relatos sobre a operação. De acordo com Werneck, o que tem sido informado revela “descalabros”. Ela espera que “o governador apresente as provas da correição da operação, do suposto planejamento da ação.”

A Anistia Internacional promete prestar auxílio às pessoas afetadas pela operação e atuar para que haja reparação judicial e responsabilização das autoridades. “A gente só espera que as instituições brasileiras cumpram o seu dever. O mundo inteiro está vendo.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Direitos Humanos Há 4 horas

Chefe da ONU pede investigação sobre mortes em operação no Rio

António Guterres manifestou profunda preocupação com número de vítimas

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 5 horas

Testemunhas denunciam execuções e torturas no Rio: "carnificina

Operação Contenção contabiliza mais de 100 mortos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 5 horas

Ministério diz que segurança pública deve “proteger todas as pessoas”

Enfrentamento ao crime deve ser conduzido com inteligência, diz nota

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 6 horas

Fiocruz e instituições divulgam manifesto por segurança pública cidadã

Documento repudia a ação das forças do Rio de Janeiro

 © Wilson Dias/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 15 horas

Dossiê Acessibilidade é lançado em São Paulo pelo Itaú Cultural

Material visa fruição artística a pessoas com defiência

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
14° Sensação
2.43 km/h Vento
90% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Terça
° °
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Operação policial no Rio tem críticas e defesas de deputados federais
Geral Há 3 horas

Casos confirmados de intoxicação por metanol chegam a 59 no país
Economia Há 3 horas

Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Câmara Há 3 horas

Nova lei prevê prevê indenização por abandono afetivo de criança ou adolescente
Câmara Há 3 horas

Câncer de mama: especialistas debatem baixa cobertura de rastreamento e avanços no tratamento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,03%
Euro
R$ 6,22 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,498,38 -0,65%
Ibovespa
148,632,94 pts 0.82%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias