Quinta, 30 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

LUZA completa um ano de rebranding global

A LUZA completa um ano desde a reestruturação que marcou a transição da antiga PTC Group. O processo consolidou uma nova fase de integração global ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/10/2025 às 18h38
LUZA completa um ano de rebranding global
LUZA

A LUZA completa um ano desde a reestruturação que marcou a mudança de nome e posicionamento da antiga PTC Group. O processo, iniciado em 2024, consolidou um novo modelo de atuação internacional nas áreas de engenharia e tecnologia, com foco em integração operacional e fortalecimento da presença global.

A alteração institucional ocorreu após quase duas décadas de trajetória da companhia no setor industrial. Fundada em Portugal, a empresa expandiu suas operações para o Brasil e outros países, desenvolvendo projetos nas áreas de mobilidade, energia, telecomunicações, mineração, bens de capital e ciências da vida. O novo nome, LUZA, passou a representar essa fase de expansão, adotando uma identidade voltada à atuação multinacional e à consolidação de processos técnicos e corporativos.

Segundo informações da empresa, a mudança teve como objetivo alinhar a identidade e o discurso institucional ao contexto atual da indústria e da transformação digital. O processo envolveu revisão de marca, padronização de comunicação, reorganização de áreas estratégicas e aprimoramento das relações entre as unidades internacionais. A reestruturação também buscou adequar os modelos de trabalho a diferentes mercados e às novas demandas por eficiência e integração tecnológica.

De acordo com a LUZA, o projeto de rebranding foi conduzido ao longo de 2024 e teve como foco principal a coerência institucional e a consistência na mensagem global. O trabalho envolveu o redesenho de processos internos e a adoção de novas diretrizes para comunicação, identidade visual e relacionamento corporativo.

Para o Chief Marketing Officer da companhia, Rumenigue Marchioro, o reposicionamento foi parte de um movimento estratégico de longo prazo. "A mudança de nome e estrutura refletiu um processo de amadurecimento organizacional. Buscou-se representar, de forma mais clara, a presença global e a integração entre engenharia e tecnologia em uma única marca", afirmou.

A transformação institucional também coincidiu com a consolidação de uma nova fase de comunicação corporativa. A empresa lançou, este ano, a campanha "Mover o mundo para transformar o futuro", voltada à divulgação de seu posicionamento e visão de atuação. O projeto buscou reforçar a importância da engenharia e da tecnologia na geração de resultados sustentáveis e na construção de soluções voltadas ao desenvolvimento industrial.

Segundo análise da Associação Brasileira da Indústria 4.0 (ABDI), a adoção de estratégias de integração global e fortalecimento de marca tem sido uma tendência entre empresas de engenharia e tecnologia que buscam ampliar competitividade em mercados internacionais. De acordo com o relatório Indústria 4.0 no Brasil: Desafios e Oportunidades, esse movimento reflete a necessidade de padronização e intercâmbio de conhecimento entre diferentes países — direção seguida pela LUZA em sua estrutura corporativa.

Um ano após o início da nova fase, a companhia mantém presença em diferentes regiões e reforça o processo de consolidação de sua governança global. A empresa segue investindo em metodologias de gestão, estruturação de equipes e no aperfeiçoamento técnico das suas operações, com foco na ampliação de parcerias e no desenvolvimento de soluções alinhadas às demandas de seus clientes.

A LUZA também tem expandido suas atividades no campo de tecnologia da informação, com projetos voltados à automação, análise de dados e integração digital. Essas iniciativas buscam acompanhar as transformações do mercado e contribuir para o avanço de práticas mais sustentáveis e eficientes no setor produtivo.

De acordo com a empresa, a reestruturação iniciada em 2024 permanece em curso, com novas etapas previstas para 2026. O plano inclui aprimoramento dos processos internos, ampliação de presença regional e reforço da atuação em setores estratégicos. A companhia avalia que os ajustes realizados no último ano criaram bases sólidas para o crescimento em diferentes frentes de engenharia e tecnologia.

Sobre a LUZA

A LUZA é uma empresa que atua nas áreas de engenharia e tecnologia, com presença em diferentes países. A companhia desenvolve projetos em setores como mobilidade, energia, telecomunicações, mineração, bens de capital e ciências da vida, oferecendo serviços técnicos e corporativos em modelos de outsourcing e turnkey.

Mais informações: www.luzagroup.com

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Fábrica de Bolo Vó Alzira
Tecnologia Há 9 horas

Fábrica de Bolo Vó Alzira lança linha de Bolos Cuca

Nova linha traz quatro sabores inspirados na tradição do sul do país e desenvolvidos com o apoio da inteligência artificial Trinity.

 André Almeida de Araújo
Tecnologia Há 9 horas

Fenasbac e Coalizão pelo Impacto lançam Next Impact DF

Edição especial de programa de aceleração de startups da Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central busca fortalecer negócio...

 Imagem de pch.vector no Freepik
Tecnologia Há 10 horas

CSCs de alta performance investem mais em TI e automação

Pesquisa do IEG mostra que Centros de Serviços Compartilhados de referência concentram maiores investimentos em licenças de software, sistemas, RPA...

 DinPayz via Freepik
Tecnologia Há 10 horas

Empresas criam gateways próprios para aumentar o lucro

Modelo FaaS permite que empresas criem seus próprios gateways pagamentos, reduzam custos e criem novas fontes de receita altamente lucrativas

 Susan Cipriano/Pixabay
Tecnologia Há 11 horas

Inteligência artificial impulsiona digitalização de salões, clínicas e spas

Ferramentas inteligentes otimizam rotinas, reduzem faltas e fortalecem o relacionamento com clientes no setor de beleza e bem-estar

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
14° Sensação
2.43 km/h Vento
90% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Terça
° °
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Operação policial no Rio tem críticas e defesas de deputados federais
Geral Há 3 horas

Casos confirmados de intoxicação por metanol chegam a 59 no país
Economia Há 3 horas

Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Câmara Há 3 horas

Nova lei prevê prevê indenização por abandono afetivo de criança ou adolescente
Câmara Há 3 horas

Câncer de mama: especialistas debatem baixa cobertura de rastreamento e avanços no tratamento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,03%
Euro
R$ 6,22 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,498,38 -0,65%
Ibovespa
148,632,94 pts 0.82%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias