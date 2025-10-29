Quarta, 29 de Outubro de 2025
Fenasbac e Coalizão pelo Impacto lançam Next Impact DF

Edição especial de programa de aceleração de startups da Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central busca fortalecer negócio...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/10/2025 às 15h10
Fenasbac e Coalizão pelo Impacto lançam Next Impact DF
André Almeida de Araújo

O Next Impact DF, edição especial do programa de aceleração Next e fruto da parceria entre a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) e a Coalizão pelo Impacto Brasília, está com inscrições abertas até 9 de novembro de 2025.

A iniciativa, voltada a startups e empresas de impacto socioambiental para impulsionar negócios inovadores e sustentáveis no Distrito Federal, terá duração de cinco meses. As startups selecionadas poderão apresentar suas soluções no evento de encerramento NEXT Day, previsto para setembro de 2026 em São Paulo.

Danielle Teixeira, líder de inovação aberta na Fenasbac, explica que a edição especial foi criada para desenvolver e implementar soluções inovadoras e de impacto na área ambiental da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF).

“O Next Impact DF tem um foco territorial e temático específico, voltado a soluções ambientais com potencial de impacto na região da RIDE-DF. Essa aceleração busca fortalecer a bancabilidade dessas iniciativas, destacando sustentabilidade, impacto climático, viabilidade regulatória e escalabilidade como eixos centrais", afirma a especialista.

Conforme esclarece a líder de inovação aberta na Fenasbac, explorar o potencial de bancabilidade das soluções significa ampliar as condições sólidas para acessar investimentos e financiamentos, preparando negócios que ainda não estão estruturados para esse acesso, mas que têm relevância para os desafios socioambientais atuais.

A parceria

A Fenasbac é responsável pela estrutura, seleção, mentorias e conexões do programa, enquanto a Coalizão pelo Impacto Brasília atua como parceira estratégica, ampliando o alcance regional e apoiando o engajamento do ecossistema local de impacto socioambiental.

“A parceria nasce do alinhamento entre a Fenasbac — organizadora do programa Next — e a Coalizão pelo Impacto Brasília, em torno da missão de fortalecer negócios de impacto”, revela Teixeira.

Para a profissional, a colaboração fortalece a capacidade das soluções ambientais da região de se tornarem financiáveis e contribui diretamente para o desenvolvimento sustentável no DF e entorno. “A cooperação viabiliza o acesso de startups locais a redes de investidores, especialistas e outros atores do sistema financeiro, ao mesmo tempo em que oferece capacitação estruturada”.

A aceleração

Entre os critérios considerados na seleção dos participantes estão a pertinência da solução em relação ao desafio ambiental proposto, a importância do problema que a startup pretende resolver e a capacidade real da solução de enfrentá-lo.

Segundo Teixeira, também são considerados o diferencial competitivo, o potencial de mercado, inovação tecnológica, sustentabilidade, replicabilidade, mensurabilidade de impacto e aderência às dimensões da agenda BC# — plano de transformação institucional do Banco Central do Brasil (BC).

“Em relação à agenda BC# serão considerados o potencial de inclusão, competitividade, transparência, educação, sustentabilidade e excelência. A comissão ainda analisará o perfil do empreendedor quanto à capacidade de execução, comprometimento e disponibilidade”, acrescenta a líder de inovação aberta na Fenasbac.

Durante o programa de aceleração, as startups terão acesso a ciclos de atividades presenciais e online, com ferramentas tecnológicas e conteúdo especializado para aprimorar suas soluções. Os acelerados receberão mentorias individuais e coletivas com especialistas de mercado, além de conexões com empreendedores, investidores, empresas e apoiadores conforme as necessidades de desenvolvimento de cada projeto.

De acordo com a profissional, o programa pretende estimular a transição para baixo carbono, promover resiliência climática, fortalecer a conservação ambiental e criar condições para viabilidade econômica e regulatória, contribuindo para um desenvolvimento sustentável com impactos sociais, ambientais e financeiros na região.

“A expectativa é preparar negócios ambientais com alto potencial de impacto para acessar capital, escalonar soluções e gerar evidências concretas de resultados positivos”, declara Teixeira.

Para mais informações, basta acessar: impact.fenasbac.io/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de pch.vector no Freepik
