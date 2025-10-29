Quarta, 29 de Outubro de 2025
Empresas criam gateways próprios para aumentar o lucro

Modelo FaaS permite que empresas criem seus próprios gateways pagamentos, reduzam custos e criem novas fontes de receita altamente lucrativas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/10/2025 às 13h59
DinPayz via Freepik

A transformação digital tem redefinido o papel das empresas no ecossistema financeiro. Com o avanço de tecnologias como APIs abertas, infraestrutura em nuvem e modelos de Fintech as a Service (FaaS), companhias de diferentes portes e setores passaram a integrar soluções de pagamento diretamente em seus próprios sistemas. Essa mudança tem permitido que marcas deixem de depender exclusivamente de bancos ou intermediários e passem a operar seus próprios gateways, com autonomia para personalizar taxas, gerir fluxos financeiros e criar novas fontes de receita.

Segundo Thyago Guimarães, CEO da DinPayz, empresa especializada em tecnologias para meios de pagamento, essa evolução tornou acessível o que antes exigia estrutura complexa e alto investimento. "Hoje, qualquer companhia pode integrar soluções de pagamento dentro do seu próprio ecossistema, de forma segura e altamente escalável", afirma.

Neste cenário, o modelo white label tem ganhado espaço entre organizações que lidam com alto volume de transações e buscam autonomia, como indústrias, distribuidores, marketplaces, franquias, plataformas de e-commerce, ERPs e SaaS. A DinPayz atua com uma infraestrutura FaaS que oferece o modelo de gateway, permitindo que negócios operem com sua própria marca, mas com o suporte técnico e regulatório de uma fintech.

"Na prática, entregamos uma plataforma de pagamento ‘chave na mão’, com dashboard, APIs, relatórios, processamento de cartões, PIX, split de pagamento e outros recursos, tudo operando com a marca do cliente", explica Guimarães.

Para o executivo, a internalização da gestão de pagamentos pode trazer benefícios operacionais e estratégicos às empresas, já que, ao assumir o controle direto, a organização deixa de pagar taxas a intermediários e passa a lucrar com cada transação.

"Além disso, é possível ter acesso aos dados financeiros dos clientes, o que permite oferecer mais crédito, antecipação e programas de fidelização. O gateway próprio transforma o meio de pagamento em um ativo de negócio, e não apenas em um custo operacional", destaca.

relatório Fintech in Latin America and the Caribbean, produzido pela Finnovista e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre 2017 e 2023 o número de fintechs na região cresceu mais de 340%, passando de 703 empresas em 18 países para 3.069 em 26 países. O Brasil lidera esse cenário, concentrando 24% dos empreendimentos. Os segmentos de pagamentos e remessas continuam sendo os mais representativos, com 21% do total.

Guimarães ressalta que o modelo FaaS tem papel central nessa expansão. "Antes, criar uma fintech exigia milhões em investimento. Hoje, empresas podem lançar produtos financeiros lucrativos usando uma infraestrutura modular e escalável." Segundo ele, essa "fintechquização" das empresas é uma tendência global, que permite que negócios tradicionais passem a lucrar também com serviços financeiros.

As perspectivas para os próximos anos apontam para inovações centradas em personalização, inteligência artificial (IA) e automação. Tecnologias como pagamentos embutidos, PIX Automático, IA antifraude e tokenização devem ganhar espaço, assim como a descentralização dos serviços financeiros.

"O gateway passa a ser o coração da operação, e cada vez mais negócios se transformarão em fintechs para aumentar seus lucros e controlar mais o fluxo financeiro", afirma.

Na visão do CEO da DinPayz, a próxima revolução dos meios de pagamento não virá dos bancos, mas das empresas comuns que estão se transformando em fintechs. "Elas podem ser mais ágeis e estar na ponta do fluxo de pagamentos. Nosso propósito é impulsionar essa transformação, permitindo que companhias de todos os tamanhos lucrem mais e participem ativamente da nova economia financeira digital", conclui.

Para saber mais, basta acessar: http://www.dinpayz.com.br e https://www.youtube.com/@dinpayz

DENGUE
