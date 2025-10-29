Empresas criam gateways próprios para aumentar o lucro

A transformação digital tem redefinido o papel das empresas no ecossistema financeiro. Com o avanço de tecnologias como APIs abertas, infraestrutura em nuvem e modelos de Fintech as a Service (FaaS), companhias de diferentes portes e setores passaram a integrar soluções de pagamento diretamente em seus próprios sistemas. Essa mudança tem permitido que marcas deixem de depender exclusivamente de bancos ou intermediários e passem a operar seus próprios gateways, com autonomia para personalizar taxas, gerir fluxos financeiros e criar novas fontes de receita.

Segundo Thyago Guimarães, CEO da DinPayz, empresa especializada em tecnologias para meios de pagamento, essa evolução tornou acessível o que antes exigia estrutura complexa e alto investimento. "Hoje, qualquer companhia pode integrar soluções de pagamento dentro do seu próprio ecossistema, de forma segura e altamente escalável", afirma.

Neste cenário, o modelo white label tem ganhado espaço entre organizações que lidam com alto volume de transações e buscam autonomia, como indústrias, distribuidores, marketplaces, franquias, plataformas de e-commerce, ERPs e SaaS. A DinPayz atua com uma infraestrutura FaaS que oferece o modelo de gateway, permitindo que negócios operem com sua própria marca, mas com o suporte técnico e regulatório de uma fintech.

"Na prática, entregamos uma plataforma de pagamento ‘chave na mão’, com dashboard, APIs, relatórios, processamento de cartões, PIX, split de pagamento e outros recursos, tudo operando com a marca do cliente", explica Guimarães.

Para o executivo, a internalização da gestão de pagamentos pode trazer benefícios operacionais e estratégicos às empresas, já que, ao assumir o controle direto, a organização deixa de pagar taxas a intermediários e passa a lucrar com cada transação.

"Além disso, é possível ter acesso aos dados financeiros dos clientes, o que permite oferecer mais crédito, antecipação e programas de fidelização. O gateway próprio transforma o meio de pagamento em um ativo de negócio, e não apenas em um custo operacional", destaca.