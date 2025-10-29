Quarta, 29 de Outubro de 2025
Vilage Marcas e Patentes participa da SNE 2025 em Campinas

Semana de Negócios e Empreendedorismo acontece de 29 a 31 de outubro, no Pátio Ferroviário de Campinas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/10/2025 às 12h50
Manoel de Brito / PMC - Divulgação

A Vilage Marcas e Patentes Regional Campinas será uma das patrocinadoras da Semana de Negócios e Empreendedorismo 2025 (SNE), que ocorre entre os dias 29 e 31 de outubro, no Pátio Ferroviário de Campinas. Com mais de uma década, a Semana de Negócios e Empreendedorismo se consolidou como um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo do interior paulista, reunindo empresas, instituições e profissionais que buscam gerar conexões estratégicas, compartilhar conhecimento e fomentar novos negócios.

A edição 2025 trará palestras, painéis e experiências imersivas voltadas à inovação, liderança e sustentabilidade empresarial.

Durante os três dias de evento, a Vilage Marcas e Patentes vai prestar consultoria gratuita em Propriedade Intelectual, além de pesquisas de marcas no Brasil e no exterior, análise de viabilidade de patentes e orientações personalizadas para empreendedores e empresas de todos os portes.

A ação integra o compromisso da Vilage em promover um ambiente de negócios mais seguro e inovador, alinhado ao tema desta edição da SNE — “Mudando o Jogo”. O evento é promovido pela Prefeitura de Campinas, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) e o Ministério do Empreendedorismo.

“Qualquer pessoa que tiver dúvidas sobre propriedade intelectual poderá nos procurar no estande. Nossa equipe estará à disposição para orientar sobre marcas, patentes, direitos autorais, registro de software e desenho industrial — tudo que envolve proteção de ativos intangíveis”, explica Marcelo Brandão, diretor da Vilage Regional Campinas.

“Nosso objetivo é mostrar como a proteção da marca e das criações é essencial para evitar a concorrência desleal, a falsificação e para proteger o investimento e o futuro do negócio”, complementa.

Além do atendimento personalizado, o estande da Vilage contará com um “termômetro de viabilidade de patentes”, instalado em totens interativos. O recurso ajudará os empreendedores a compreender, de forma prática e acessível, se suas soluções, produtos ou processos apresentam potencial de patenteabilidade, bem como os caminhos para o depósito e a proteção no Brasil e no exterior.

Outro destaque será o serviço de pesquisa gratuita de marcas, tanto no Brasil quanto no exterior, que permitirá aos participantes verificar se sua marca está disponível para registro e se já existem sinais semelhantes protegidos em outros países.

“Essa pesquisa é útil tanto para quem já tem uma marca registrada e quer entender melhor seu posicionamento, quanto para quem está começando e deseja se proteger desde o início”, ressalta Brandão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
