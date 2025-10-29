Quarta, 29 de Outubro de 2025
Eu Entrego projeta crescimento de 30% na Black Friday

Enquanto o Procon-SP registrou aumento de 36,9% nas reclamações por atrasos em 2024, a Eu Entrego mantém mais de 95% dos pedidos entregues dentro d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/10/2025 às 12h19
Eu Entrego projeta crescimento de 30% na Black Friday
A Black Friday continua sendo o maior pico de vendas do e-commerce no Brasil, e a Eu Entrego projeta um crescimento de 30% em relação à edição de 2024, mantendo operações com eficiência, mesmo nos períodos de maior demanda. Em 2024, o volume de pedidos superou a marca de 14,4 milhões, movimentando mais de R$ 8 bilhões em apenas um fim de semana, segundo dados da Confi.Neotrust em parceria com a ClearSale. Mas o crescimento do consumo trouxe também uma onda de frustrações: o Procon-SP registrou 2.133 reclamações entre os dias 25 e 29 de novembro, sendo 814 delas sobre atrasos nas entregas, um salto de 36,9% em relação ao ano anterior. 

Para 2025, a Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (ABIACOM), projeta um faturamento de mais de R$ 13 bilhões no período de 14 dias que antecedem a Black Friday, enquanto o número de pedidos deve bater a casa dos 16 milhões.

Diante desse cenário logístico, a Eu Entrego, especialista em última milha, reforça que vai continuar cumprindo seus prazos durante a Black Friday 2025. "Este ano o cenário de entregas no Brasil será ainda mais desafiador. Além do crescimento consistente do e-commerce, que vem batendo recordes ano após ano e elevando o volume de pedidos, observamos também a entrada de novos players no mercado, o que aumenta a competitividade e pressiona as operações logísticas. O consumidor brasileiro está cada vez mais exigente em relação a prazos e qualidade do serviço, e isso faz com que as empresas precisem investir em tecnologia, eficiência e experiência para se manterem competitivas. Quando os problemas de entrega geram muitas reclamações, a consequência vai além da insatisfação momentânea: há queda na conversão de vendas nos meses seguintes e, em muitos casos, a perda definitiva do cliente para outro site de compras", afirma Norton Canali, Diretor Comercial da Eu Entrego. 

Os números reforçam o tamanho do desafio. Segundo o relatório CX Trends 2024, 58% dos consumidores afirmam que não voltariam a comprar de uma marca após uma experiência negativa, sendo os atrasos nas entregas responsáveis por 28% das queixas e a baixa qualidade do serviço por outros 27%. Nesse contexto, manter a promessa de prazos em meio ao maior pico do varejo digital é um diferencial competitivo. 

"Enquanto muitas empresas estendem prazos para tentar absorver a alta demanda, a Eu Entrego segue com o modelo de entrega baseado em tecnologia própria para otimizar a gestão da última milha, considerada a etapa mais crítica e cara da logística", finaliza Canali.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
