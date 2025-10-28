RD Summit recebe vozes femininas do mundo dos negócios

O RD Summit 2025, evento de Marketing e Vendas da América Latina, terá uma grande presença feminina nos palcos. Com nomes como Gabriela Prioli, Mari Maria, Sarah Buchwitz, Samantha Almeida, Carla Madeira e Ana Minuto já confirmados, a 11ª edição do evento, que acontece de 5 a 7 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo, reforça seu compromisso em trazer as vozes que influenciam e inspiram para discutir o futuro dos negócios.

Conhecida por suas habilidades de expor argumentos, Gabriela Prioli, advogada, apresentadora e autora best-seller, é uma das confirmadas. Na palestra de encerramento do RD Summit, ela irá destacar o seu método e como a comunicação é o elo, trazendo um convite para repensar como líderes e marcas se expressam, equilibrando propósito, autenticidade e estratégia.

A grade de palestrantes femininas conta ainda com a presença de líderes e comunicadoras, que irão passar por temas técnicos de marketing, vendas, IA, comunicação e negócios, como Mari Maria, CEO e fundadora da Mari Maria Makeup; Sarah Buchwitz, conselheira do Grupo Flow e ex-VP de Marketing da Mastercard, eleita uma das melhores CMOs do Brasil pela Forbes; Samantha Almeida, diretora de Diversidade e Inovação em Conteúdo dos Estúdios Globo, premiada no Caboré e jurada em Cannes Lions; Carla Madeira, diretora de Criação premiada e autora de livros como "Tudo é Rio"; Beatriz Guarezi, criadora da Bits to Brands, TEDx Speaker e LinkedIn Top Voice; Maria Prata, jornalista e consultora de conteúdo, ex-GloboNews e Vogue; e Karina Sato, advogada e empresária que gerencia a carreira de artistas e influenciadores.

O RD Summit 2025 tem como tema "Conexões que fortalecem negócios" e, além dos nomes já confirmados, prepara uma série de novidades, reforçando seu compromisso em trazer insights pouco óbvios, soluções comprovadas e uma rede de valor conectada que impulsiona negócios, além das discussões mais relevantes e atuais sobre Marketing e Vendas para o mercado.

Programação e ingressos

O RD Summit 2025 contará com mais de 300 palestrantes ao longo de três dias de programação. Os últimos ingressos estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: Diário, Passaporte e VIP, estes dois últimos com acesso aos três dias de evento.

RD Summit 2025

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2025

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

Informações e ingressos: www.rdsummit.com.br﻿