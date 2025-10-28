Quarta, 29 de Outubro de 2025
Cartinhas de Natal Shopee vai presentear 2 mil crianças

A iniciativa, que permite que usuários apadrinhem crianças, dobrou de tamanho em 2025 e será realizada em parceria com a ARCO Associação Beneficent...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/10/2025 às 19h25
Cartinhas de Natal Shopee vai presentear 2 mil crianças
Divulgação Shopee

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, realiza a quarta edição do Cartinhas de Natal Shopee, iniciativa que permite que usuários apadrinhem crianças neste fim de ano. Entre 22 de outubro e 21 de novembro, 2 mil cartinhas escritas por crianças e adolescentes de zero a 17 anos estarão disponíveis na página da campanha. A Shopee paga metade da doação (com cupom de 50% de desconto) e ficará responsável por embalar e entregar todos os presentes à ARCO Associação Beneficente. A ação faz parte do programa Shopee Doações, que tem como objetivo gerar impacto positivo na vida de pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade por meio da tecnologia.

De acordo com Felipe Piringer, head de Marketing da Shopee, a iniciativa tem crescido e ampliado seu impacto social ao longo das edições. Ele destaca que consumidores, vendedores, colaboradores e a comunidade se mobilizam juntos para apoiar as crianças. "Nesta quarta edição, o número de cartinhas foi dobrado, reforçando o alcance da ação e levando alegria não apenas às crianças, mas também às suas famílias", comenta.

Passo a passo para escolher uma criança e presenteá-la com brinquedos:

  1. Acessar a página Cartinhas de Natal Shopee;
  2. Resgatar o cupom de 50% de desconto;
  3. Selecionar a idade da criança ou visualizar todas as cartinhas;
  4. Escolher o anúncio que contém a carta desejada e adicioná-lo ao carrinho;
  5. Aplicar o cupom e finalizar o pedido. É possível deixar uma mensagem para a criança apadrinhada ao final da compra;
  6. A Shopee fará a entrega dos presentes para as crianças na ONG.

Importante: não haverá cobrança de frete nessa compra.

