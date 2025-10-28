Quarta, 29 de Outubro de 2025
Brasil sedia congresso mundial de astronautas

Evento ocorre pela primeira vez na América Latina e terá como tema central a transformação digital e a inteligência artificial, reunindo especialis...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/10/2025 às 18h54
Foto: Pixabay

De 3 a 7 de novembro, o Brasil será sede da 36ª edição do Planetary Congress, encontro anual da Association of Space Explorers (ASE), que reúne astronautas de todas as nações que já realizaram voos espaciais. O evento acontece no Clube Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes, São Paulo, e contará com a presença de 70 astronautas de 20 países.

Esta edição terá como tema central a transformação digital e a inteligência artificial (IA), reunindo especialistas, pesquisadores, educadores e estudantes em torno de debates estratégicos para o futuro. O objetivo do congresso é aproximar a ciência da sociedade, promovendo palestras, oficinas e atividades interativas voltadas para o público acadêmico e jovem, especialmente estudantes interessados em carreiras STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). A iniciativa também visa fortalecer a cooperação internacional e promover a integração entre ciência, tecnologia e educação, além de posicionar o Brasil como polo global de inovação.

"Este encontro, realizado pela primeira vez na América Latina, tem o potencial de inspirar milhares de jovens brasileiros a acreditarem em seu potencial e seguirem carreiras em STEM. A exploração espacial não é apenas sobre viagens ao espaço, mas sobre transformar conhecimento em oportunidades para melhorar a vida das pessoas aqui na Terra", destaca o senador Marcos Pontes, astronauta brasileiro, anfitrião da edição 2025 e ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O evento é direcionado a pesquisadores, estudantes e profissionais de STEM, além de instituições estratégicas como a Agência Espacial Brasileira (AEB) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Entre os principais resultados esperados, destacam-se o incentivo à vocação científica entre jovens estudantes, a criação de redes de cooperação entre instituições brasileiras e internacionais e a valorização das capacidades tecnológicas do país no cenário global.

O congresso também deve reforçar a posição do Brasil como ator relevante na agenda mundial de ciência e tecnologia, além de produzir conteúdos de divulgação científica que ampliem o debate público e despertem maior interesse por pesquisa e inovação.

Para mais informações, programação completa e inscrições, basta visitar: https://ase2025.com.br/sobre-o-evento/

