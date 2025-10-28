Quarta, 29 de Outubro de 2025
Siemens confirma o Mendix Transform 2025 em São Paulo

Terceira edição do evento reunirá executivos globais, lançamentos estratégicos e cases de inovação com foco em low-code e inteligência artificial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/10/2025 às 15h38
divulgação

A Siemens Digital Industries Software apresentará sua plataforma corporativa de low-code no Mendix Transform, evento que ocorre no dia 30 de outubro na ARCA, em São Paulo. O Mendix faz parte do Siemens Xcelerator, plataforma de negócios digitais, que auxilia organizações no desenvolvimento de softwares corporativos em grande escala e com rapidez.

O Mendix Transform deve atrair 500 líderes de tecnologia, diretores e CIOs de grandes empresas brasileiras para um dia de discussões sobre inovação e transformação digital. Outro destaque será o lançamento oficial do Mendix 11 nas Américas, a mais nova geração da plataforma low-code da Siemens. A atualização traz inteligência artificial nativa, maior flexibilidade para soluções complexas e integração em escala corporativa.

Entre os palestrantes confirmados estão:

  • Daniel Scuzzarello, vice-presidente América do Sul, Siemens Digital Industries Software
  • Raymond Kok, CEO da Mendix
  • Matt Garst, SVP Mendix Américas
  • Tom de Groot, diretor de Gestão de Produto, Cloud e Governança da Mendix

Também participará Ricardo Perdigão (especialista global em IA da Mendix), que compartilhará insights sobre o impacto da inteligência artificial nas estratégias digitais corporativas.

A programação contará com painéis sobre migração para novas plataformas, retorno rápido em projetos digitais, inteligência artificial aplicada ao low-code, integração do Mendix com SAP e liderança em tecnologia. Empresas como Vivix, Credsystem e Roadcard apresentarão seus resultados e conquistas com a utilização do low-code, portfólio Siemens Xcelerator e o ecossistema de parceiros. Além do conteúdo estratégico, o encontro oferecerá experiências imersivas, oportunidades de networking e demonstrações ao vivo de automação inteligente.

No ano passado, o evento reuniu 320 participantes e destacou a Maia, assistente de IA do Mendix que acelerou o desenvolvimento de aplicações em até 30%. Este ano, o objetivo é ampliar ainda mais o alcance e consolidar o potencial dos softwares e soluções Siemens no mercado brasileiro.

Serviço: Mendix Transform 2025
Data: 30 de outubro de 2025
Horário: das 9h às 19h
Local: ARCA – Av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina, São Paulo, SP
Informações​​​​: https://event-new.sw.siemens.com/mendix-transform-2025/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
