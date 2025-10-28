Terça, 28 de Outubro de 2025
12°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mercado de locação reage à inadimplência com novas soluções

Com foco em ampliar a rentabilidade das imobiliárias e tornar as locações mais seguras, empresas do setor têm adotado modelos de remuneração compet...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/10/2025 às 13h03
Mercado de locação reage à inadimplência com novas soluções
Getty Images

O aumento da inadimplência nas locações tem sido um dos principais desafios enfrentados pelo mercado imobiliário em 2025. Segundo dados da FipeZap, o índice médio de atraso em pagamentos de aluguel ultrapassou os 9% nos últimos meses, impactando diretamente a liquidez das imobiliárias e dos proprietários.

Ao mesmo tempo, o setor passa por um período de aquecimento. Com a taxa Selic entre 13,25% e 14,75%, o financiamento imobiliário perdeu atratividade, e o aluguel se consolidou como uma alternativa mais flexível para famílias e investidores.

Entre junho de 2024 e maio de 2025, o Seguro Fiança Locatícia movimentou R$ 1,9 bilhão em prêmios, acompanhando a expansão das locações em todo o país. O dado confirma uma tendência observada no setor: mais pessoas estão optando por alugar, e o mercado de garantias tem desempenhado papel relevante nesse novo ciclo.

"A comissão é um símbolo de parceria, mas o verdadeiro valor está em construir um ciclo de previsibilidade. Quando a imobiliária tem fluxo financeiro constante e segurança nas locações, ela pode investir melhor em equipe, atendimento e expansão", afirma Felipe Gomes, cofundador da Garantti.

A empresa atua com tecnologia voltada à locação digital. Com uma plataforma própria de análise de crédito que realiza respostas em cerca de dois segundos, a Garantti integra processos de validação de identidade por biometria facial e assinatura eletrônica de contratos, reunindo todas as etapas em um fluxo digital único.

"Nosso papel é ser um amortecedor entre o risco e a oportunidade. A inadimplência é uma realidade cíclica do mercado, mas quem trabalha com inteligência de risco consegue atravessar esses períodos sem perder rentabilidade", destaca Flávio Augusto, cofundador da Garantti.

Presente em mais de 700 cidades brasileiras, a empresa atua em parceria com imobiliárias de diferentes portes. Para Luana Ximenes, sócia da Garantti, a construção de parcerias de longo prazo é um dos pilares do modelo operacional.

"O relacionamento com a imobiliária precisa ir além da apólice. É sobre dar suporte, oferecer treinamento, gerar informação e ser parte da estratégia de crescimento do parceiro", explica Luana.

Panorama do setor

O mercado imobiliário brasileiro apresenta crescimento nas locações. O aumento dos aluguéis residenciais em 12 meses — superior a 15%, segundo o índice FipeZap+ — indica que a demanda segue em expansão, tanto em grandes centros quanto em cidades do interior.

O Seguro Fiança Locatícia tem sido apontado por especialistas como um instrumento que traz previsibilidade para o locador, praticidade para o inquilino e estabilidade financeira para as imobiliárias. Segundo profissionais do setor, o avanço da tecnologia e da digitalização dos processos tem contribuído para ampliar o acesso e a eficiência das operações.

"Para atender a um mercado em expansão, é preciso unir tecnologia, confiança e relacionamento", afirma Felipe Gomes, ao comentar sobre as tendências de inovação no segmento.

O cenário indica continuidade do crescimento, mas especialistas destacam que a expansão sustentável exige estrutura, planejamento e parcerias estratégicas.

Sobre a Garantti

A Garantti é uma plataforma digital especializada em seguros e garantias locatícias, com mais de 14 anos de atuação e tecnologia própria de análise de crédito instantânea. Parte de um ecossistema voltado ao mercado imobiliário, a empresa desenvolve soluções para imobiliárias com foco em eficiência operacional e gestão de risco.

Mais informações: https://www.garantti.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

AdmDoctor: startup ajuda na adesão à PJ médica em até 24h

A AdmDoctor é uma iniciativa dos fundadores do Instituto Medicina em Foco, Dr. Rodrigo Barbosa e Dra. Adriana Marco Antonio e integra tecnologia pa...

 Divulgação Tecban
Tecnologia Há 5 horas

Rede China UnionPay chega ao Banco24Horas

Clientes e usuários da bandeira de cartão chinês poderão sacar em mais de 24 mil dispositivos da rede de autoatendimento em todo o país
Tecnologia Há 10 horas

Bodor Laser Homenageado na Cerimônia Red Dot Award: Design Concept 2025

Três produtos emblemáticos reconhecidos pela excelência em design, com o soldador a laser portátil recebendo o prestigiado "Best of the Best".

 iStock- serts
Tecnologia Há 22 horas

Empresas aceleram produtividade com add-ons para SAP B1

Gold Business Partner da SAP há mais de 19 anos, a Upper desenvolveu o BR One, um add-on certificado pela maior fábrica de software do mundo que ex...
Tecnologia Há 23 horas

ABB vai equipar nova fundição da SSAB na Suécia

Unidade terá sistema elétrico da ABB para suportar produção de aço sem uso de energia fóssil e em escala industrial

Tenente Portela, RS
21°
Chuva
Mín. 12° Máx. 21°
21° Sensação
4.04 km/h Vento
83% Umidade
100% (3.05mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h50 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
28° 13°
Domingo
26° 15°
Últimas notícias
Saúde Há 8 minutos

Projeto prepara academias para situações de emergência
Saúde Há 21 minutos

Catarata, Refrativa e Ceratocone: cirurgias oculares evoluem
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê que serviços da ateção primária do SUS abordem tema da violência doméstica com famílias
Saúde Há 21 minutos

Secretário da Saúde faz visita técnica ao Hospital João Berthier em São Carlos e debate ampliação da unidade
Senado Federal Há 22 minutos

Congresso celebra 100 anos da GM e destaca potencial industrial do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,31%
Euro
R$ 6,25 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 654,349,46 +0,95%
Ibovespa
147,781,52 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6863 (27/10/25)
28
47
50
65
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3523 (27/10/25)
05
06
08
09
10
11
12
14
15
16
17
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias