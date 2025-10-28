Terça, 28 de Outubro de 2025
12°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rede China UnionPay chega ao Banco24Horas

Clientes e usuários da bandeira de cartão chinês poderão sacar em mais de 24 mil dispositivos da rede de autoatendimento em todo o país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/10/2025 às 10h53
Rede China UnionPay chega ao Banco24Horas
Divulgação Tecban

O Banco24Horas, um produto do grupo Tecban, presente no cotidiano de 160 milhões de brasileiros, anuncia a chegada da bandeira de cartão chinesa UnionPay, considerada pelo mercado financeiro internacional uma das maiores potências do mundo. Por enquanto, a transação habilitada é o saque, já disponível em mais de 24 mil dispositivos distribuídos pelo país.

Controlada pelo Banco Central da China, a UnionPay alcançou 40,03% do mercado global de cartões em 2022. Hoje, ele é aceito em mais de 180 países, com emissão de cartões superior a 9 bilhões em todo o mundo, sendo mais de 250 milhões de unidades fora da China.

Para Marcelo Mafra, gerente executivo de relacionamento comercial da Tecban, a parceria com a empresa chinesa reflete uma sinergia de operações entre ambas, sendo uma solução para os clientes usuários da bandeira, especialmente a comunidade chinesa presente no país. Ele acredita que é uma oportunidade de expandir as negociações com outros bancos brasileiros, movimentando mais o mercado financeiro nacional.

“Temos um cenário promissor: a Tecban é uma das maiores empresas de ATMs do mundo, e o Brasil tem uma das principais comunidades chinesas fora da China. Além disso, a UnionPay sinaliza interesse em expandir a operação por aqui, negociando com outros bancos para que emitam os cartões com a bandeira. Os três fatores vão gerar muitas transações, movimentando a economia”, diz Mafra.

A chegada da UnionPay ao Banco24Horas foi acelerada pelo HubDigital Tecban, por meio da parceria com a RedeCompras, processadora brasileira de cartões private label. Para além da integração da chinesa à rede de autoatendimento, a empresa também é responsável pela entrada de outras instituições de pagamentos, fintechs, além de bancos sociais e digitais.

Atendimento à imprensa Tecban: [email protected]﻿

Ana Paula Vieira - (11) 95711-9588

Kennya Gava - (27) 99986-6147

Lara Paulon - (11) 98807-7961

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

AdmDoctor: startup ajuda na adesão à PJ médica em até 24h

A AdmDoctor é uma iniciativa dos fundadores do Instituto Medicina em Foco, Dr. Rodrigo Barbosa e Dra. Adriana Marco Antonio e integra tecnologia pa...

 Getty Images
Tecnologia Há 3 horas

Mercado de locação reage à inadimplência com novas soluções

Com foco em ampliar a rentabilidade das imobiliárias e tornar as locações mais seguras, empresas do setor têm adotado modelos de remuneração compet...
Tecnologia Há 10 horas

Bodor Laser Homenageado na Cerimônia Red Dot Award: Design Concept 2025

Três produtos emblemáticos reconhecidos pela excelência em design, com o soldador a laser portátil recebendo o prestigiado "Best of the Best".

 iStock- serts
Tecnologia Há 22 horas

Empresas aceleram produtividade com add-ons para SAP B1

Gold Business Partner da SAP há mais de 19 anos, a Upper desenvolveu o BR One, um add-on certificado pela maior fábrica de software do mundo que ex...
Tecnologia Há 23 horas

ABB vai equipar nova fundição da SSAB na Suécia

Unidade terá sistema elétrico da ABB para suportar produção de aço sem uso de energia fóssil e em escala industrial

Tenente Portela, RS
21°
Chuva
Mín. 12° Máx. 21°
21° Sensação
4.04 km/h Vento
83% Umidade
100% (3.05mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h50 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
28° 13°
Domingo
26° 15°
Últimas notícias
Saúde Há 8 minutos

Projeto prepara academias para situações de emergência
Saúde Há 21 minutos

Catarata, Refrativa e Ceratocone: cirurgias oculares evoluem
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê que serviços da ateção primária do SUS abordem tema da violência doméstica com famílias
Saúde Há 21 minutos

Secretário da Saúde faz visita técnica ao Hospital João Berthier em São Carlos e debate ampliação da unidade
Senado Federal Há 22 minutos

Congresso celebra 100 anos da GM e destaca potencial industrial do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,31%
Euro
R$ 6,25 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 654,349,46 +0,95%
Ibovespa
147,781,52 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6863 (27/10/25)
28
47
50
65
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3523 (27/10/25)
05
06
08
09
10
11
12
14
15
16
17
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias