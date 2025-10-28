Terça, 28 de Outubro de 2025
12°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bodor Laser Homenageado na Cerimônia Red Dot Award: Design Concept 2025

Três produtos emblemáticos reconhecidos pela excelência em design, com o soldador a laser portátil recebendo o prestigiado "Best of the Best".

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/10/2025 às 05h52

SINGAPURA, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bodor Laser, líder global em soluções de corte e soldagem a laser, recebeu a mais alta homenagem na cerimônia Red Dot Award: Design Concept 2025 em Singapura. Três produtos emblemáticos - o soldador a laser portátil de última geração, a máquina de corte a laser de chapas e a máquina de corte a laser de tubos - foram homenageados pela excepcional inovação de design e excelência industrial.

O soldador a laser portátil da Bodor recebeu o prestigioso prêmio "Best of the Best" - o maior prêmio do concurso - marcando um marco e reforçando sua influência na indústria global de equipamentos a laser.

Criado em 1955, o Red Dot Award está entre as três principais honrarias de design do mundo, ao lado do iF Design Award da Alemanha e do IDEA Award dos EUA. Conhecido pelos seus rigorosos critérios e influência global, o título “Best of the Best” é concedido a menos de um por cento dos concorrentes - celebrando produtos que estabelecem novos padrões em inovação, funcionalidade e estética.

Os designs da Bodor incorporam uma filosofia que une a tecnologia com a estética. Cada produto reflete a percepção do usuário e a engenharia centrada no ser humano - desde as estruturas ergonômicas e interfaces intuitivas até os sistemas de construção e segurança modulares. Essa harmonia da elegância com o desempenho define a filosofia da Bodor - uma combinação da estética minimalista com a tecnologia avançada. Ao transformar a complexidade em clareza e a engenharia em arte, a Bodor impulsiona a inovação e a excelência em design na indústria de laser.

A base dessas conquistas é o ecossistema de fabricação da Bodor. Sua Sede Global em Jinan, com 200.000 metros quadrados, conta com linhas de produção inteligentes e sistemas digitais e uma produção anual de mais de 20.000 unidades. Sua nova Sede no Sul em Shenzhen, focada em P&D e fabricação de ponta, adicionará mais de 5.000 unidades por ano, fortalecendo as cadeias de suprimentos e as redes de serviços no sul da China e no sudeste da Ásia.

Com esta homenagem, a Bodor se torna a primeira marca de equipamentos a laser do mundo a receber o prêmio distinto de "Best of the Best” do Red Dot. A empresa já recebeu cinco Red Dot Awards, quatro iF Design Awards e prêmios internacionais, incluindo MUSE, Good Design (EUA) e French Design Awards.

A Bodor Laser continua fielàsua tecnologia de visão como base, design como asas e usuários no coração. Por meio da inovação e da integração do design, a empresa oferece soluções a laser que unem a funcionalidade com a beleza, levando a indústria global a uma nova era de fabricação inteligente e estética.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4eb618f8-2c3f-452c-99fa-597a09b6c380


Contatos Dennis Wang [email protected] Bodor Laser Inc. www.bodor.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9563288)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

AdmDoctor: startup ajuda na adesão à PJ médica em até 24h

A AdmDoctor é uma iniciativa dos fundadores do Instituto Medicina em Foco, Dr. Rodrigo Barbosa e Dra. Adriana Marco Antonio e integra tecnologia pa...

 Getty Images
Tecnologia Há 3 horas

Mercado de locação reage à inadimplência com novas soluções

Com foco em ampliar a rentabilidade das imobiliárias e tornar as locações mais seguras, empresas do setor têm adotado modelos de remuneração compet...

 Divulgação Tecban
Tecnologia Há 5 horas

Rede China UnionPay chega ao Banco24Horas

Clientes e usuários da bandeira de cartão chinês poderão sacar em mais de 24 mil dispositivos da rede de autoatendimento em todo o país

 iStock- serts
Tecnologia Há 22 horas

Empresas aceleram produtividade com add-ons para SAP B1

Gold Business Partner da SAP há mais de 19 anos, a Upper desenvolveu o BR One, um add-on certificado pela maior fábrica de software do mundo que ex...
Tecnologia Há 23 horas

ABB vai equipar nova fundição da SSAB na Suécia

Unidade terá sistema elétrico da ABB para suportar produção de aço sem uso de energia fóssil e em escala industrial

Tenente Portela, RS
21°
Chuva
Mín. 12° Máx. 21°
21° Sensação
4.04 km/h Vento
83% Umidade
100% (3.05mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h50 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
28° 13°
Domingo
26° 15°
Últimas notícias
Saúde Há 8 minutos

Projeto prepara academias para situações de emergência
Saúde Há 21 minutos

Catarata, Refrativa e Ceratocone: cirurgias oculares evoluem
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê que serviços da ateção primária do SUS abordem tema da violência doméstica com famílias
Saúde Há 21 minutos

Secretário da Saúde faz visita técnica ao Hospital João Berthier em São Carlos e debate ampliação da unidade
Senado Federal Há 22 minutos

Congresso celebra 100 anos da GM e destaca potencial industrial do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,31%
Euro
R$ 6,25 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 654,349,46 +0,95%
Ibovespa
147,781,52 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6863 (27/10/25)
28
47
50
65
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3523 (27/10/25)
05
06
08
09
10
11
12
14
15
16
17
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias