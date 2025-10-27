ABB vai equipar nova fundição da SSAB na Suécia

A fabricante de equipamentos elétricos ABB anunciou contrato com a SSAB para projetar, fornecer e comissionar o sistema elétrico central de uma nova fundição da siderúrgica em construção na cidade de Lulea, no nordeste da Suécia.

O contrato prevê que a ABB forneça equipamentos de baixa e média voltagem — entre transformadores e distribuidores DC, além de sistemas UPS, de backup de energia, de controle de automação e de monitoramento —, além do projeto de engenharia especialmente desenvolvido para a estrutura.

A ABB informou já estar trabalhando no design do sistema em conjunto com engenheiros da SSAB. A nova fundição em Lulea será equipada com fornos de arco elétrico, que usam eletricidade como fonte primária de calor nos processos de redução do aço, sem a queima, portanto, de carvão mineral.

Nesse tipo de instalação, o sistema elétrico precisa ser capaz de resistir a grandes oscilações e considerar a demanda elétrica das futuras expansões. “Eletrificação confiável é central na produção de aço descarbonizado”, afirmou Frederik Esterhuizen, gerente global de negócios em metais e conversão de energia da ABB Indústrias de Processos.

“Desde o planejamento, trabalhamos com a SSAB para conceber um sistema elétrico que atenda às necessidades da empresa e facilite sua transformação no longo prazo. A colaboração nos permite entregar à SSAB uma nova fundição que terá, de forma eficiente e estável, toda a eletricidade necessária para erradicar a produção à base de carvão”, seguiu.

A nova fundição vai substituir uma instalação da SSAB já existente em Lulea que hoje funciona com carvão mineral. Quando a planta estiver operacional e a antiga for descomissionada, a SSAB calcula que a mudança deverá mitigar aproximadamente 2,8 milhões de toneladas de CO₂ atualmente emitidas pela operação.

Em relação à atual estrutura de fabricação em Lulea, o montante mitigado representará uma redução de 90% nas emissões. O volume é tão significativo que apenas esse projeto da siderúrgica deve reduzir as emissões totais de carbono da Suécia em 7%.

“Com a nova tecnologia, vamos reduzir custos, encurtar cronogramas e até lidar melhor com as flutuações do mercado”, disse em comunicado Carl Orrling, diretor de tecnologia e head de transformação da SSAB.

A produção de aço sem energia fóssil na nova planta da SSAB em Lulea está prevista para começar no fim de 2029, já em escala industrial. Os valores do negócio não foram divulgados pelas duas empresas.