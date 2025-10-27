Curso da ABIMAQ aborda estratégias de vendas para o mercado B2B

Com o objetivo de fazer com que as vendas se tornem consultivas e estratégicas e que levem ao cliente soluções que atendam suas necessidades, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará nos dias 3 e 4 de novembro (segunda e terça-feira), on-line, via plataforma Zoom, o curso Vendas Consultiva B2B - Produtos ou Serviços.

O conteúdo, ministrado pelo especialista em comportamento humano, gestão de pessoas, comunicação e oratória, Marcelo Salvo, destinado a todos os profissionais da área comercial da empresa que trabalham com qualquer tipo de negociação e venda, abordará em seu conteúdo programático:

- Autoconhecimento – teste de personalidade;

- Inteligência emocional;

- Pilares da comunicação;

- Escuta ativa e seus 4 níveis;

- Empatia;

- Comunicação verbal e não verbal;

- Pitch de vendas;

- Técnicas da arte da persuasão e influência (gatilhos mentais);

- Técnicas de negociação;

- O poder escalar os relacionamentos;

- Produtividade e performance;

- Técnicas de perguntas poderosas;

- Mudança de mindset;

- Estratégias de Vendas.





Serviço: Curso - Vendas Consultiva B2B - Produtos ou Serviços:

Data: 3 e 4 de novembro (segunda e terça-feira)

Horário: 8h30 às 12h30

Carga horária: 8h

Local: on-line, via plataforma Zoom

Valor: R$ 450,00 (associados ABIMAQ); R$ 680,00 (não associados). Valores incluem material de apoio e certificação digital.