Segunda, 27 de Outubro de 2025
17°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Curso da ABIMAQ aborda estratégias de vendas para o mercado B2B

O curso será realizado de forma on-line, nos dias 3 e 4 de novembro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/10/2025 às 15h58
Curso da ABIMAQ aborda estratégias de vendas para o mercado B2B
Freepik

Com o objetivo de fazer com que as vendas se tornem consultivas e estratégicas e que levem ao cliente soluções que atendam suas necessidades, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará nos dias 3 e 4 de novembro (segunda e terça-feira), on-line, via plataforma Zoom, o curso Vendas Consultiva B2B - Produtos ou Serviços.

O conteúdo, ministrado pelo especialista em comportamento humano, gestão de pessoas, comunicação e oratória, Marcelo Salvo, destinado a todos os profissionais da área comercial da empresa que trabalham com qualquer tipo de negociação e venda, abordará em seu conteúdo programático:

- Autoconhecimento – teste de personalidade;

- Inteligência emocional;

- Pilares da comunicação;

- Escuta ativa e seus 4 níveis;

- Empatia;

- Comunicação verbal e não verbal;

- Pitch de vendas;

- Técnicas da arte da persuasão e influência (gatilhos mentais);

- Técnicas de negociação;

- O poder escalar os relacionamentos;

- Produtividade e performance;

- Técnicas de perguntas poderosas;

- Mudança de mindset;

- Estratégias de Vendas.


Serviço: Curso - Vendas Consultiva B2B - Produtos ou Serviços:

Data: 3 e 4 de novembro (segunda e terça-feira)

Horário: 8h30 às 12h30

Carga horária: 8h

Local: on-line, via plataforma Zoom

Valor: R$ 450,00 (associados ABIMAQ); R$ 680,00 (não associados). Valores incluem material de apoio e certificação digital.

Mais informações: Telefone: (11) 5582-6321/6326 - WhatsApp: (11) 94526-8280 ou https://abimaq.org.br/cursos/922/vendas-consultiva-b2b-produtos-ou-servicos﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
iStock- serts
Tecnologia Há 6 horas

Empresas aceleram produtividade com add-ons para SAP B1

Gold Business Partner da SAP há mais de 19 anos, a Upper desenvolveu o BR One, um add-on certificado pela maior fábrica de software do mundo que ex...
Tecnologia Há 7 horas

ABB vai equipar nova fundição da SSAB na Suécia

Unidade terá sistema elétrico da ABB para suportar produção de aço sem uso de energia fóssil e em escala industrial

 Amanrasa
Tecnologia Há 10 horas

Amanrasa e Pegasus apresentam Totem de Segurança Avançada em Búzios

Parceria entre associação comunitária e empresa especializada em segurança eletrônica desenvolve protótipo inovador que integra tecnologia, monitor...

 Adobe Stock
Tecnologia Há 12 horas

Alerta de buracos reduz custos no transporte de cana-de-açúcar

Registrador de Impacto Spotbot Celullar emite alerta em tempo real, identificando a localização exata de defeitos em pistas, para evitar danos em c...

 Freepik
Tecnologia Há 3 dias

Tecnologias de irrigação avançadas elevam a produtividade agrícola no Brasil

A sustentabilidade é prioridade, preservando recursos em face de mudanças climáticas, como secas no Nordeste e irregularidades no Sudeste e Centro-...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 23°
18° Sensação
3.23 km/h Vento
89% Umidade
100% (5.51mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Terça
17° 13°
Quarta
15° 11°
Quinta
21° 11°
Sexta
24° 10°
Sábado
28° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 2 horas

Recurso de Bolsonaro cita cerceamento de defesa e pede revisão da pena
Política Há 3 horas

Ex-diretor do INSS nega vínculo político em depoimento à CPI
Justiça Há 3 horas

Braga Netto apresenta recurso ao STF e aponta falta de imparcialidade
Direitos Humanos Há 3 horas

Morre aos 79 anos o advogado Sergio Bermudes, que atuou no caso Herzog
Câmara Há 4 horas

Deputados analisam MP que prevê isenção da taxa de verificação de taxímetros; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,02%
Euro
R$ 6,25 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,767,82 -0,09%
Ibovespa
146,969,10 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias