Amanrasa e Pegasus apresentam Totem de Segurança Avançada em Búzios

Parceria entre associação comunitária e empresa especializada em segurança eletrônica desenvolve protótipo inovador que integra tecnologia, monitor...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/10/2025 às 13h57
Na última sexta-feira (27), a Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa (Amanrasa) apresentou o protótipo do Totem de Segurança Avançada, desenvolvido em parceria com a Pegasus Segurança Eletrônica e Serviços. A iniciativa representa um avanço importante na integração entre tecnologia, comunidade e segurança pública em Búzios-RJ.

O equipamento reúne monitoramento por câmeras de alta definição, análise de vídeo com inteligência artificial, detecção de movimento e comunicação direta com a central de vigilância, oferecendo uma cobertura completa e preventiva. O objetivo é ampliar a sensação de segurança, apoiar o trabalho das forças policiais e criar um ambiente mais protegido para moradores, comerciantes e visitantes.

“Essa é uma conquista coletiva. O Totem é fruto da colaboração entre os associados e parceiros técnicos, e reforça o compromisso da Amanrasa com soluções concretas para o bem-estar da comunidade”, afirma Ernani Camões, membro da Comissão de Segurança da Amanrasa.

De acordo com Vinicius Gomes Madeira, representante da Pegasus, o projeto foi desenvolvido para ser escalável e adaptável a diferentes contextos urbanos:

“O Totem de Segurança é um sistema inteligente que utiliza IA para detectar situações de risco em tempo real, emitindo alertas automáticos. É uma tecnologia de ponta aplicada à proteção comunitária”, explica.

A iniciativa é parte das ações estratégicas da Amanrasa, que desde sua fundação atua para fortalecer a integração entre sociedade civil, poder público e empresas locais. O plano é expandir a instalação dos totens para outros pontos de Manguinhos e Praia Rasa, contribuindo para um modelo de segurança colaborativa e sustentável em Búzios.

Sobre a Amanrasa

A Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa (Amanrasa) atua em sua área de cobertura, Praia de Manguinho e Praia Rasa, em Búzios, com foco em segurança, meio ambiente e qualidade de vida, promovendo ações de conscientização, preservação e diálogo permanente com o poder público e a sociedade civil.

Sobre a Pegasus Segurança Eletrônica e Serviços

Especializada em soluções integradas de segurança, a Pegasus oferece monitoramento inteligente, sistemas de vigilância e tecnologias de prevenção voltadas para condomínios, empresas e áreas públicas, com foco em inovação e eficiência operacional.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
