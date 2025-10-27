Segunda, 27 de Outubro de 2025
17°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Alerta de buracos reduz custos no transporte de cana-de-açúcar

Registrador de Impacto Spotbot Celullar emite alerta em tempo real, identificando a localização exata de defeitos em pistas, para evitar danos em c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/10/2025 às 12h08
Alerta de buracos reduz custos no transporte de cana-de-açúcar
Adobe Stock

Os caminhões que transportam cana-de-açúcar entre fazendas e usinas geralmente precisam percorrer trechos de estradas de terra, mais sujeitas a buracos e valetas, que podem provocar danos mecânicos, acidentes e perda de produtividade.

Para lidar com esse problema, empresas do setor sucroenergético estão adotando sensores que monitoram impactos em tempo real. O dispositivo, chamado Spotbot Celullar, é aplicado nas carretas e emite alerta online, que permitem identificar o local exato onde ocorreu o solavanco e acionar a equipe de manutenção da pista para agir antes que o problema se agrave.

O desafio enfrentado pelo agro é recorrente. “Em muitos casos, o motorista sequer percebe a gravidade do impacto, o que gera danos acumulados e, em situações mais críticas, risco de acidentes graves — inclusive com desprendimento de rodas. Além disso, veículos danificados significam menos carregamentos e perda de produtividade”, explica Afonso Moreira, CEO da AHM Solution, empresa especializada em gestão de riscos e danos em operações logísticas.

Com o uso do registrador de impacto SpotBot Celullar — cada impacto acima do limite pré-definido (medido em força G) dispara, instantaneamente, um alerta para a equipe responsável.

“Com esses dados em tempo real, a empresa consegue agir de forma preventiva e corretiva: inspeciona o veículo assim que chega ao destino e corrige falhas nas estradas, tornando o trajeto mais seguro e eficiente”, frisa o CEO da AHM Solution.

Além de reduzir custos com reparos e tempo de máquinas paradas, a solução contribui para a segurança operacional e melhora o desempenho logístico — com estradas mais niveladas, maior velocidade média e aumento do número de viagens diárias.

Sobre a AHM Solution

A AHM Solution é representante de tecnologias de gestão de riscos e prevenção de danos em operações logísticas. A empresa oferece soluções para monitoramento em tempo real de impactos, temperatura e tombamento, além de sensores para prevenção de acidentes e otimização de processos de transporte e armazenagem em diversos setores da economia.

Mais informações: https://www.ahmsolution.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
iStock- serts
Tecnologia Há 6 horas

Empresas aceleram produtividade com add-ons para SAP B1

Gold Business Partner da SAP há mais de 19 anos, a Upper desenvolveu o BR One, um add-on certificado pela maior fábrica de software do mundo que ex...
Tecnologia Há 7 horas

ABB vai equipar nova fundição da SSAB na Suécia

Unidade terá sistema elétrico da ABB para suportar produção de aço sem uso de energia fóssil e em escala industrial

 Freepik
Tecnologia Há 8 horas

Curso da ABIMAQ aborda estratégias de vendas para o mercado B2B

O curso será realizado de forma on-line, nos dias 3 e 4 de novembro

 Amanrasa
Tecnologia Há 10 horas

Amanrasa e Pegasus apresentam Totem de Segurança Avançada em Búzios

Parceria entre associação comunitária e empresa especializada em segurança eletrônica desenvolve protótipo inovador que integra tecnologia, monitor...

 Freepik
Tecnologia Há 3 dias

Tecnologias de irrigação avançadas elevam a produtividade agrícola no Brasil

A sustentabilidade é prioridade, preservando recursos em face de mudanças climáticas, como secas no Nordeste e irregularidades no Sudeste e Centro-...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 23°
18° Sensação
3.23 km/h Vento
89% Umidade
100% (5.51mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Terça
17° 13°
Quarta
15° 11°
Quinta
21° 11°
Sexta
24° 10°
Sábado
28° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 2 horas

Recurso de Bolsonaro cita cerceamento de defesa e pede revisão da pena
Política Há 2 horas

Ex-diretor do INSS nega vínculo político em depoimento à CPI
Justiça Há 2 horas

Braga Netto apresenta recurso ao STF e aponta falta de imparcialidade
Direitos Humanos Há 3 horas

Morre aos 79 anos o advogado Sergio Bermudes, que atuou no caso Herzog
Câmara Há 4 horas

Deputados analisam MP que prevê isenção da taxa de verificação de taxímetros; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,02%
Euro
R$ 6,25 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 650,238,70 -0,01%
Ibovespa
146,969,10 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias