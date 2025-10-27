Alerta de buracos reduz custos no transporte de cana-de-açúcar

Os caminhões que transportam cana-de-açúcar entre fazendas e usinas geralmente precisam percorrer trechos de estradas de terra, mais sujeitas a buracos e valetas, que podem provocar danos mecânicos, acidentes e perda de produtividade.

Para lidar com esse problema, empresas do setor sucroenergético estão adotando sensores que monitoram impactos em tempo real. O dispositivo, chamado Spotbot Celullar, é aplicado nas carretas e emite alerta online, que permitem identificar o local exato onde ocorreu o solavanco e acionar a equipe de manutenção da pista para agir antes que o problema se agrave.

O desafio enfrentado pelo agro é recorrente. “Em muitos casos, o motorista sequer percebe a gravidade do impacto, o que gera danos acumulados e, em situações mais críticas, risco de acidentes graves — inclusive com desprendimento de rodas. Além disso, veículos danificados significam menos carregamentos e perda de produtividade”, explica Afonso Moreira, CEO da AHM Solution, empresa especializada em gestão de riscos e danos em operações logísticas.

Com o uso do registrador de impacto SpotBot Celullar — cada impacto acima do limite pré-definido (medido em força G) dispara, instantaneamente, um alerta para a equipe responsável.

“Com esses dados em tempo real, a empresa consegue agir de forma preventiva e corretiva: inspeciona o veículo assim que chega ao destino e corrige falhas nas estradas, tornando o trajeto mais seguro e eficiente”, frisa o CEO da AHM Solution.

Além de reduzir custos com reparos e tempo de máquinas paradas, a solução contribui para a segurança operacional e melhora o desempenho logístico — com estradas mais niveladas, maior velocidade média e aumento do número de viagens diárias.

Sobre a AHM Solution

A AHM Solution é representante de tecnologias de gestão de riscos e prevenção de danos em operações logísticas. A empresa oferece soluções para monitoramento em tempo real de impactos, temperatura e tombamento, além de sensores para prevenção de acidentes e otimização de processos de transporte e armazenagem em diversos setores da economia.

Mais informações: https://www.ahmsolution.com.br/