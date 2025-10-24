Domingo, 26 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fontes renováveis ultrapassam o carvão e lideram produção global de eletricidade

Transição energética avança, mas sustentabilidade global ainda depende de equilíbrio entre inovação e responsabilidade ambiental.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/10/2025 às 20h38
Fontes renováveis ultrapassam o carvão e lideram produção global de eletricidade
SHUTTERSTOCK

Pela primeira vez na história, as fontes renováveis superaram o carvão como principal origem da eletricidade no mundo. O marco foi registrado no primeiro semestre deste ano, de acordo com levantamento realizado pelo grupo de pesquisas global Ember. O crescimento acelerado da geração solar e eólica atendeu integralmente à nova demanda por eletricidade, reduzindo levemente o uso de combustíveis fósseis.  

O avanço, porém, ocorre de forma desigual entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nações como China e Índia lideram a expansão das energias limpas, enquanto Estados Unidos e União Europeia enfrentam um retrocesso temporário na participação de fontes renováveis, em razão de variações climáticas e aumento da demanda elétrica.  

A transformação do setor de energia ocorre em paralelo ao crescimento do consumo energético digital, impulsionado pela popularização da inteligência artificial e pela expansão de datacenters ao redor do mundo. O uso intensivo de eletricidade por servidores e sistemas de IA torna um desafio o avanço tecnológico que não comprometa os esforços de descarbonização global.  

Segundo John Paul Lima, diretor acadêmico da graduação da FIAP ON e especialista em IA, toda ação digital, como o uso de plataformas de IA, está diretamente ligada à matriz energética de cada país. “Cada consulta feita em sistemas como o ChatGPT consome energia, que pode vir de fontes limpas ou poluentes. No Brasil, cerca de 88% da eletricidade provém de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. Porém, em outros países, a dependência do carvão, do petróleo e do gás natural ainda é significativa”, explica.  

Por outro lado, John Paul ressalta que os avanços tecnológicos também promovem ganhos de eficiência. “Há 30 anos, o treinamento de um modelo de IA que hoje leva semanas poderia durar cinco anos, com um consumo muito maior de energia e hardware. O desenvolvimento de algoritmos mais leves e processadores otimizados tem reduzido o impacto, mas é preciso manter a atenção sobre o uso de recursos como energia e água”, conclui o diretor acadêmico.  

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Tecnologias de irrigação avançadas elevam a produtividade agrícola no Brasil

A sustentabilidade é prioridade, preservando recursos em face de mudanças climáticas, como secas no Nordeste e irregularidades no Sudeste e Centro-...

 Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Tratamento de água dura ganha destaque com normas de potabilidade mais rígidas

O tratamento de água dura tem ganhado relevância no Brasil com o avanço das normas de potabilidade e a crescente demanda por eficiência industrial.

Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Fraudes digitais com IA avançam e demandam atenção redobrada

Eduardo Nery, especialista em cibersegurança, alerta para o aumento de crimes digitais na era da inteligência artificial e dá orientações práticas ...

 Freepik
Tecnologia Há 1 dia

TrueChange mira EUA e projeta R$ 100 milhões em 2025

Empresa brasileira de low-code desafia concorrentes nos EUA com estratégia de adoção tecnológica e parcerias de longo prazo

 Divulgação / banco de imagem Freepik
Tecnologia Há 1 dia

MIT e NiCE mostram impacto da IA agêntica no CX

Pesquisa The Connected Customer indica que o uso de agentes de IA amplia a personalização em larga escala, promovendo mais eficiência, produtividad...

Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín. 16° Máx. 21°
16° Sensação
2.09 km/h Vento
99% Umidade
100% (15.55mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Segunda
21° 16°
Terça
15° 12°
Quarta
15° 12°
Quinta
21° 12°
Sexta
24° 11°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 4 horas

Catedral da Sé lotada rememora os 50 anos do assassinato de Herzog
Esportes Há 8 horas

Série C: Ponte Preta conquista 1º título nacional de sua história
Geral Há 9 horas

Belo Horizonte passa a ter Dia do Casamento Monogâmico Cristão
Esportes Há 9 horas

Marina Dias é ouro na etapa de Laval da Copa do Mundo de paraescalada
Esportes Há 11 horas

Brasil se despede do Mundial de Ginástica Artística sem medalhas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,812,32 +0,67%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias