Domingo, 26 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fraudes digitais com IA avançam e demandam atenção redobrada

Eduardo Nery, especialista em cibersegurança, alerta para o aumento de crimes digitais na era da inteligência artificial e dá orientações práticas ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/10/2025 às 20h22
Fraudes digitais com IA avançam e demandam atenção redobrada
Freepik

Com o avanço da tecnologia, especialmente com a popularização da inteligência artificial, cresce também o número de fraudes digitais cada vez mais sofisticadas. Golpistas têm se aproveitado de recursos como clonagem de voz, geração de vídeos falsos (deepfakes), automações de mensagens e engenharia social para enganar vítimas e acessar informações sensíveis. O alvo? Qualquer pessoa que tenha um celular nas mãos.

“Estamos vivendo uma nova era do cibercrime. Com poucos cliques, criminosos conseguem imitar a voz de um parente, criar um vídeo falso ou invadir um aplicativo com dados salvos no smartphone da vítima. A inteligência artificial trouxe agilidade para todos — inclusive para os golpistas”, afirma Eduardo Nery, CEO da Every Cybersecurity e especialista em proteção de dados.

Segundo ele, os ataques estão cada vez mais personalizados. Em vez de mensagens genéricas, as fraudes agora exploram nomes de familiares, horários em que a vítima está distraída, instituições financeiras reais e até o tom de voz de conhecidos. Os golpes bancários, por exemplo, evoluíram: além de links suspeitos, os criminosos agora usam aplicativos espelhados, engenharia social com IA e sistemas de reconhecimento facial manipulados.

Ele alerta para outra vulnerabilidade crítica, que está na forma como as pessoas armazenam informações em seus celulares. Senhas salvas automaticamente, aplicativos com acesso irrestrito a dados pessoais, geolocalização ativada o tempo todo e redes Wi-Fi públicas são portas de entrada para invasores. “O smartphone se tornou o cofre da nossa vida digital. E muita gente deixa esse cofre escancarado”, alerta Nery.

Para o especialista, a prevenção exige atenção e mudança de comportamento. Desconfiar de mensagens, mesmo que pareçam vir de conhecidos; não clicar em links sem verificar a fonte; ativar autenticação em dois fatores em todos os aplicativos; revisar permissões de apps; e evitar o uso de senhas repetidas são medidas básicas para aumentar a segurança digital.

“Não se trata mais de saber se você será alvo de uma tentativa de golpe, mas de quando. A inteligência artificial facilitou o acesso à manipulação de dados e à automação de ataques. A melhor defesa é a informação e o hábito constante de revisar sua segurança digital”, conclui Nery.

Eduardo Nery recomenda a adoção das seguintes medidas preventivas:

  • Monitoramento de acessos – Acompanhar tentativas de login nos serviços utilizados e, diante de qualquer atividade suspeita, alterar as senhas imediatamente e comunicar o suporte da plataforma.

  • Uso do Registrato – Utilizar o serviço gratuito do Banco Central para monitorar contas abertas em nome do titular, facilitando a detecção rápida de fraudes.

  • Busca nominal – Realizar pesquisas no Google com o próprio nome entre aspas para verificar possível exposição de dados pessoais na internet.

  • Criação de senhas fortes – Evitar combinações previsíveis (datas de nascimento, nomes de familiares) e optar por senhas com letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

  • Troca das senhas do roteador e do modem – Substituir as senhas padrão, que são facilmente descobertas, reduzindo o risco de interceptação de tráfego.

  • Gestão de credenciais – Manter credenciais atualizadas, utilizar senhas diferentes para cada serviço e realizar trocas periódicas.

  • Autenticação em dois fatores – Ativar o recurso para adicionar uma camada extra de verificação por código no momento do acesso.

  • Instalação de antivírus e antispam – Adotar soluções de segurança para identificar e bloquear ameaças antes que comprometam os dados.

  • Atualização de sistemas – Manter sistemas operacionais de celular e computador atualizados para reduzir vulnerabilidades.

  • Cautela com e-mails e links – Evitar abrir mensagens, arquivos ou links suspeitos, que podem instalar malware e capturar informações pessoais.

 
 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Tecnologias de irrigação avançadas elevam a produtividade agrícola no Brasil

A sustentabilidade é prioridade, preservando recursos em face de mudanças climáticas, como secas no Nordeste e irregularidades no Sudeste e Centro-...

 Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Tratamento de água dura ganha destaque com normas de potabilidade mais rígidas

O tratamento de água dura tem ganhado relevância no Brasil com o avanço das normas de potabilidade e a crescente demanda por eficiência industrial.

SHUTTERSTOCK
Tecnologia Há 1 dia

Fontes renováveis ultrapassam o carvão e lideram produção global de eletricidade

Transição energética avança, mas sustentabilidade global ainda depende de equilíbrio entre inovação e responsabilidade ambiental.

 Freepik
Tecnologia Há 1 dia

TrueChange mira EUA e projeta R$ 100 milhões em 2025

Empresa brasileira de low-code desafia concorrentes nos EUA com estratégia de adoção tecnológica e parcerias de longo prazo

 Divulgação / banco de imagem Freepik
Tecnologia Há 1 dia

MIT e NiCE mostram impacto da IA agêntica no CX

Pesquisa The Connected Customer indica que o uso de agentes de IA amplia a personalização em larga escala, promovendo mais eficiência, produtividad...

Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín. 16° Máx. 21°
16° Sensação
2.09 km/h Vento
99% Umidade
100% (15.55mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Segunda
21° 16°
Terça
15° 12°
Quarta
15° 12°
Quinta
21° 12°
Sexta
24° 11°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 4 horas

Catedral da Sé lotada rememora os 50 anos do assassinato de Herzog
Esportes Há 8 horas

Série C: Ponte Preta conquista 1º título nacional de sua história
Geral Há 9 horas

Belo Horizonte passa a ter Dia do Casamento Monogâmico Cristão
Esportes Há 9 horas

Marina Dias é ouro na etapa de Laval da Copa do Mundo de paraescalada
Esportes Há 11 horas

Brasil se despede do Mundial de Ginástica Artística sem medalhas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,812,32 +0,67%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias