Domingo, 26 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TrueChange mira EUA e projeta R$ 100 milhões em 2025

Empresa brasileira de low-code desafia concorrentes nos EUA com estratégia de adoção tecnológica e parcerias de longo prazo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/10/2025 às 19h19
TrueChange mira EUA e projeta R$ 100 milhões em 2025
Freepik

A TrueChange, empresa latino-americana em soluções low-code e parceira da Siemens na região, está ampliando suas operações para os Estados Unidos com um plano ousado: atingir um faturamento consolidado de R$ 100 milhões até o final de 2025. Além disso, prevê um faturamento de cerca de R$ 56 milhões (US$ 10 milhões) vindos exclusivamente do mercado americano em três anos. A empresa, que cresceu 58% em 2024 e já fatura R$ 65 milhões, vê nos EUA um terreno fértil para oferecer uma abordagem que vai além da venda de projetos pontuais, focando em parcerias estratégicas e adoção tecnológica contínua.

Com uma base em Miami e clientes já conquistados, a TrueChange aposta no setor de bancos, financeiras e seguradoras (BFSI), além de empresas de médio porte (faturamento entre US$ 250 milhões e US$ 1 bilhão).

A TrueChange propõe uma jornada de transformação digital, capacitando equipes e integrando a plataforma Mendix (low-code), combinação que permite entregar projetos complexos em prazos até 70% menores que o desenvolvimento tradicional, mantendo qualidade e segurança.

A expansão foi impulsionada pela Siemens, que reconheceu a expertise da TrueChange e a incentivou a replicar o modelo nos EUA. "Nossos primeiros clientes americanos vieram justamente por indicação da Siemens, que nos colocou como referência em casos que nos destacamos com entrega diferenciada", revela Tiago Farias, CEO da TrueChange.

Com 230 colaboradores e mais de 200 clientes atendidos, incluindo 800 produtos implementados, a TrueChange mantém o selo Platinum Partner da Siemens DISW, um reconhecimento concedido pela multinacional alemã. "O desafio agora é conquistar um mercado que ainda desconhece seu modelo. Assim como fizemos no Brasil há 13 anos, quando low-code era um conceito novo, vamos educar o mercado americano sobre o valor de parcerias tecnológicas, não apenas fornecedores", afirma Farias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Tecnologias de irrigação avançadas elevam a produtividade agrícola no Brasil

A sustentabilidade é prioridade, preservando recursos em face de mudanças climáticas, como secas no Nordeste e irregularidades no Sudeste e Centro-...

 Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Tratamento de água dura ganha destaque com normas de potabilidade mais rígidas

O tratamento de água dura tem ganhado relevância no Brasil com o avanço das normas de potabilidade e a crescente demanda por eficiência industrial.

SHUTTERSTOCK
Tecnologia Há 1 dia

Fontes renováveis ultrapassam o carvão e lideram produção global de eletricidade

Transição energética avança, mas sustentabilidade global ainda depende de equilíbrio entre inovação e responsabilidade ambiental.

 Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Fraudes digitais com IA avançam e demandam atenção redobrada

Eduardo Nery, especialista em cibersegurança, alerta para o aumento de crimes digitais na era da inteligência artificial e dá orientações práticas ...

 Divulgação / banco de imagem Freepik
Tecnologia Há 1 dia

MIT e NiCE mostram impacto da IA agêntica no CX

Pesquisa The Connected Customer indica que o uso de agentes de IA amplia a personalização em larga escala, promovendo mais eficiência, produtividad...

Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín. 16° Máx. 21°
16° Sensação
2.09 km/h Vento
99% Umidade
100% (15.55mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Segunda
21° 16°
Terça
15° 12°
Quarta
15° 12°
Quinta
21° 12°
Sexta
24° 11°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 4 horas

Catedral da Sé lotada rememora os 50 anos do assassinato de Herzog
Esportes Há 8 horas

Série C: Ponte Preta conquista 1º título nacional de sua história
Geral Há 9 horas

Belo Horizonte passa a ter Dia do Casamento Monogâmico Cristão
Esportes Há 9 horas

Marina Dias é ouro na etapa de Laval da Copa do Mundo de paraescalada
Esportes Há 11 horas

Brasil se despede do Mundial de Ginástica Artística sem medalhas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,812,32 +0,67%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias