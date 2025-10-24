TrueChange mira EUA e projeta R$ 100 milhões em 2025

A TrueChange, empresa latino-americana em soluções low-code e parceira da Siemens na região, está ampliando suas operações para os Estados Unidos com um plano ousado: atingir um faturamento consolidado de R$ 100 milhões até o final de 2025. Além disso, prevê um faturamento de cerca de R$ 56 milhões (US$ 10 milhões) vindos exclusivamente do mercado americano em três anos. A empresa, que cresceu 58% em 2024 e já fatura R$ 65 milhões, vê nos EUA um terreno fértil para oferecer uma abordagem que vai além da venda de projetos pontuais, focando em parcerias estratégicas e adoção tecnológica contínua.

Com uma base em Miami e clientes já conquistados, a TrueChange aposta no setor de bancos, financeiras e seguradoras (BFSI), além de empresas de médio porte (faturamento entre US$ 250 milhões e US$ 1 bilhão).

A TrueChange propõe uma jornada de transformação digital, capacitando equipes e integrando a plataforma Mendix (low-code), combinação que permite entregar projetos complexos em prazos até 70% menores que o desenvolvimento tradicional, mantendo qualidade e segurança.

A expansão foi impulsionada pela Siemens, que reconheceu a expertise da TrueChange e a incentivou a replicar o modelo nos EUA. "Nossos primeiros clientes americanos vieram justamente por indicação da Siemens, que nos colocou como referência em casos que nos destacamos com entrega diferenciada", revela Tiago Farias, CEO da TrueChange.

Com 230 colaboradores e mais de 200 clientes atendidos, incluindo 800 produtos implementados, a TrueChange mantém o selo Platinum Partner da Siemens DISW, um reconhecimento concedido pela multinacional alemã. "O desafio agora é conquistar um mercado que ainda desconhece seu modelo. Assim como fizemos no Brasil há 13 anos, quando low-code era um conceito novo, vamos educar o mercado americano sobre o valor de parcerias tecnológicas, não apenas fornecedores", afirma Farias.