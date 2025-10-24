Unico Skill está entre as 100 Startups to Watch 2025

O Unico Skill, criador do vale-educação ilimitado, está entre as 100 Startups To Watch 2025. A lista foi divulgada na última terça-feira, 21, pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios. A avaliação levou em conta "grau de inovação, potencial de mercado, negócio e escalabilidade, equipe e maturidade da solução", segundo a própria publicação.

A empresa foi selecionada na categoria Tecnologia. "Nós estamos mostrando como a tecnologia pode ser usada para resolver problemas reais que afetam o crescimento do país, como o baixo acesso à educação de qualidade", afirma o CEO do Unico Skill, Joca Oliveira. "Nossa tecnologia democratiza a excelência educacional porque remove barreiras ao ensino, personaliza o aprendizado e dá escala ao desenvolvimento profissional e humano." A lista 100 Startups To Watch está na oitava edição e foi feita a partir de uma seleção de 1.955 inscritos.

Tecnologia a serviço educação

O Unico Skill funciona como um plano de saúde, só que voltado à educação. As empresas que contratam o serviço pagam um valor fixo por pessoa, que passa a ter acesso a mais de 26 mil opções de graduações, pós, cursos livres, técnicos, de idiomas e mentorias. O catálogo inclui mais de 100 instituições brasileiras e estrangeiras, como FGV, MBA Esalq-USP, Insper, Mackenzie, Estácio, Harvard, Cambridge, Columbia, Fundação Dom Cabral, Coursera, CNA, entre outras.

"Somos uma empresa de tecnologia que organiza esse ecossistema e usa inteligência artificial para a hiperpersonalização da trilha de aprendizagem de cada um", explica Joca Oliveira. O colaborador que possui o benefício tem total liberdade para escolher o que quer estudar, de forma ilimitada, sem nenhum custo para ele.

Impacto do benefício

A educação é a forma mais eficaz de ascensão social no Brasil. Um estudo do Unico Skill com base em dados da PNAD/IBGE, divulgado pela GloboNews, mostra que a graduação acelera em 15 anos a renda média do trabalhador na comparação com quem concluiu o ensino médio. Por outro lado, as empresas carecem de talentos mais qualificados. Uma pesquisa da consultoria Manpower Group revela que 81% dos empregadores brasileiros têm dificuldades para encontrar profissionais com as habilidades que precisam.

"Esses dados mostram que a necessidade de upskilling e reskilling não é só uma dor do colaborador, mas também das empresas. O benefício educação traz ganhos para os dois lados: para o trabalhador, que se desenvolve profissional e pessoalmente, e para as empresas, que passam a ter mão de obra mais qualificada, melhoram a performance e ganham produtividade", analisa Joca Oliveira.

A história do Unico Skill

O Unico Skill surgiu dentro da Unico, empresa de identidade digital, a partir da aquisição da Skill Hub. Inicialmente, o benefício educação era um produto dentro dos muitos oferecidos pela Unico. "Quando esse produto começou a ganhar muita tração, ficou claro que o mercado era gigantesco. No começo de 2024, aconteceu o spin-off, e então o Unico Skill surgiu como uma empresa independente", conta Joca Oliveira. A decisão, afirma, mostrou-se correta. "Em 2024, nosso faturamento cresceu 400%, e a expectativa para 2025 é de alta de 250%".

O modelo de negócio, ainda de acordo com o executivo, se baseia em um tripé que conecta instituições de ensino, empresas e colaboradores/dependentes. "Nós compramos educação no atacado das instituições de ensino, criamos diferentes planos para o portfólio de cursos e usamos nossa tecnologia para conectar os colaboradores das empresas a esse conteúdo", explica Joca. "E tudo com o know-how da Unico, que é referência em validação de identidade digital, o que garante que o benefício esteja sendo utilizado pelo próprio colaborador ou pelo dependente."

Atualmente, o benefício educação do Unico Skill está em mais de 100 empresas, como Ypê, Farmácia Pague Menos, BMG, banco BV, Nestlé, Heineken e outras, que somam mais de 200 mil colaboradores.