Domingo, 26 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Estudantes terão acesso gratuito ao transporte público durante aplicação das provas do Saeb em Porto Alegre

Os estudantes das redes Estadual e Municipal de Ensino terão isenção em linhas de ônibus de Porto Alegre para os deslocamentos até as instituições ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/10/2025 às 15h44
-

Os estudantes das redes Estadual e Municipal de Ensino terão isenção em linhas de ônibus de Porto Alegre para os deslocamentos até as instituições de educação entreos dias 27 de outubro e 4 de novembro, período em que serão aplicadas as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) nas escolas da Rede Estadual da capital. A medida é direcionada aos alunos do 2°, 5° e 9° anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, etapas participantes da avaliação, e que possuam o cartão TRI Escolar.

O acordo entre a Secretaria da Educação e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e da Secretaria Municipal de Educação (Smed), visa facilitar o deslocamento dos estudantes e incentivar sua participação na avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (Inep).

Para a secretária da Educação, Raquel Teixeira, o regime de colaboração entre Estado e município é fundamental para que as ações ligadas à educação tenham efetividade. “Agradecemos o engajamento por parte do prefeito Sebastião Melo, da SMMU e da Smed nesta importante iniciativa que facilitará o acesso dos estudantes das escolas estaduais e municipais de Porto Alegre”, destaca.

“Garantir o acesso gratuito ao transporte público durante a realização das provas é uma forma de assegurar a participação dos estudantes e, ao mesmo tempo, contribuir para resultados que são essenciais na formulação de políticas públicas voltadas à educação”, afirma o titular da SMMU, Adão de Castro Júnior.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Sobre o Saeb

Aplicado a cada dois anos, sempre nos anos ímpares, o Saeb avalia a proficiência dos estudantes, com foco em Língua Portuguesa e Matemática. Na edição deste ano, também serão realizadas questões amostrais em Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

As provas são voltadas para os alunos das etapas finais de cada ciclo da educação básica, envolvendo as turmas do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Além disso, o Saeb inclui ainda a realização de questionários contextuais para a comunidade escolar.

Os resultados do Saeb servem de base para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador da educação pública no Brasil.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

