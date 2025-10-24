A Season Aesthetic Conference, realizada em Florença, Itália, estruturou-se como um "safety summit" com estudos de caso, práticas guiadas e debate de protocolos clínicos para reduzir riscos em procedimentos minimamente invasivos. A organização descreve o programa como focado em evidência, segurança e padronização, com sessões sobre bioestimuladores, ultrassom, lasers e manejo de complicações.

O eixo de segurança contemplou prevenção e resposta a eventos adversos relacionados a bioestimuladores de colágeno e ao ácido hialurônico, com ênfase em critérios de indicação, técnica e seguimento clínico. O encontro apresentou abordagem integrada entre anatomia aplicada, protocolos auditáveis e consentimento informado detalhado para resultados previsíveis e monitoráveis.

A medicina regenerativa foi destacada como tendência técnica com bioremodeladores e polinucleotídeos (PN/PDRN) voltados à remodelação tecidual e melhora da qualidade cutânea. Revisões recentes descrevem mecanismos de ação e aplicações potenciais, ao mesmo tempo em que recomendam padronização metodológica e ensaios clínicos adicionais para consenso em dose, técnica e desfechos.

Quanto à toxina botulínica, novas evidências discutidas no congresso indicam que a mobilização natural da mímica facial nos primeiros dias pode antecipar o início do efeito quando executada em protocolos específicos, sem aumento de eventos adversos. Estudos controlados sustentam a orientação de movimento orientado no pós-procedimento imediato.

O uso de exossomos foi analisado de forma crítica. Relatos e séries de casos recentes descrevem reações adversas após injeções de formulações não aprovadas; análises regulatórias indicam que, em diversos países, tais produtos são tratados como biológicos e requerem autorização clínica específica, não se enquadrando como cosméticos. Foram citadas também restrições em mercados como o Reino Unido.

O cirurgião-dentista Dr. Fabio Barros, especialista em harmonização facial, participou do encontro em Florença e reforçou em sua fala a centralidade dos protocolos e da rastreabilidade. Desde 2020, o profissional vem sendo citado por portais de notícias e listas editoriais em matérias sobre a harmonização facial, com menções recorrentes anualmente.

A segurança na harmonização facial foi reafirmada como princípio estruturante da prática, sustentada por protocolos padronizados, seleção de insumos regularizados e monitoramento clínico contínuo. A adoção de ultrassonografia quando indicada, a rastreabilidade por lote, o consentimento informado claro e o preparo para emergências compõem o núcleo das boas práticas. Nesse contexto, a participação ativa de profissionais de saúde em congressos científicos, cursos e revisões sistemáticas da literatura é essencial para atualizar condutas, reduzir complicações e manter a atuação alinhada às diretrizes técnicas e regulatórias vigentes.