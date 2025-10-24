Domingo, 26 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Florença debate segurança e regeneração na estética

Season Aesthetic Conference, em Florença, que ocorreu nos dias 14 e 15 de outubro, reuniu especialistas para debater protocolos de segurança, manej...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/10/2025 às 15h14
Florença debate segurança e regeneração na estética
Divulgação

A Season Aesthetic Conference, realizada em Florença, Itália, estruturou-se como um "safety summit" com estudos de caso, práticas guiadas e debate de protocolos clínicos para reduzir riscos em procedimentos minimamente invasivos. A organização descreve o programa como focado em evidência, segurança e padronização, com sessões sobre bioestimuladores, ultrassom, lasers e manejo de complicações.

O eixo de segurança contemplou prevenção e resposta a eventos adversos relacionados a bioestimuladores de colágeno e ao ácido hialurônico, com ênfase em critérios de indicação, técnica e seguimento clínico. O encontro apresentou abordagem integrada entre anatomia aplicada, protocolos auditáveis e consentimento informado detalhado para resultados previsíveis e monitoráveis.

A medicina regenerativa foi destacada como tendência técnica com bioremodeladores e polinucleotídeos (PN/PDRN) voltados à remodelação tecidual e melhora da qualidade cutânea. Revisões recentes descrevem mecanismos de ação e aplicações potenciais, ao mesmo tempo em que recomendam padronização metodológica e ensaios clínicos adicionais para consenso em dose, técnica e desfechos.

Quanto à toxina botulínica, novas evidências discutidas no congresso indicam que a mobilização natural da mímica facial nos primeiros dias pode antecipar o início do efeito quando executada em protocolos específicos, sem aumento de eventos adversos. Estudos controlados sustentam a orientação de movimento orientado no pós-procedimento imediato.

O uso de exossomos foi analisado de forma crítica. Relatos e séries de casos recentes descrevem reações adversas após injeções de formulações não aprovadas; análises regulatórias indicam que, em diversos países, tais produtos são tratados como biológicos e requerem autorização clínica específica, não se enquadrando como cosméticos. Foram citadas também restrições em mercados como o Reino Unido.

O cirurgião-dentista Dr. Fabio Barros, especialista em harmonização facial, participou do encontro em Florença e reforçou em sua fala a centralidade dos protocolos e da rastreabilidade. Desde 2020, o profissional vem sendo citado por portais de notícias e listas editoriais em matérias sobre a harmonização facial, com menções recorrentes anualmente.

A segurança na harmonização facial foi reafirmada como princípio estruturante da prática, sustentada por protocolos padronizados, seleção de insumos regularizados e monitoramento clínico contínuo. A adoção de ultrassonografia quando indicada, a rastreabilidade por lote, o consentimento informado claro e o preparo para emergências compõem o núcleo das boas práticas. Nesse contexto, a participação ativa de profissionais de saúde em congressos científicos, cursos e revisões sistemáticas da literatura é essencial para atualizar condutas, reduzir complicações e manter a atuação alinhada às diretrizes técnicas e regulatórias vigentes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Tecnologias de irrigação avançadas elevam a produtividade agrícola no Brasil

A sustentabilidade é prioridade, preservando recursos em face de mudanças climáticas, como secas no Nordeste e irregularidades no Sudeste e Centro-...

 Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Tratamento de água dura ganha destaque com normas de potabilidade mais rígidas

O tratamento de água dura tem ganhado relevância no Brasil com o avanço das normas de potabilidade e a crescente demanda por eficiência industrial.

SHUTTERSTOCK
Tecnologia Há 1 dia

Fontes renováveis ultrapassam o carvão e lideram produção global de eletricidade

Transição energética avança, mas sustentabilidade global ainda depende de equilíbrio entre inovação e responsabilidade ambiental.

 Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Fraudes digitais com IA avançam e demandam atenção redobrada

Eduardo Nery, especialista em cibersegurança, alerta para o aumento de crimes digitais na era da inteligência artificial e dá orientações práticas ...

 Freepik
Tecnologia Há 1 dia

TrueChange mira EUA e projeta R$ 100 milhões em 2025

Empresa brasileira de low-code desafia concorrentes nos EUA com estratégia de adoção tecnológica e parcerias de longo prazo

Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín. 16° Máx. 21°
16° Sensação
2.09 km/h Vento
99% Umidade
100% (15.55mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Segunda
21° 16°
Terça
15° 12°
Quarta
15° 12°
Quinta
21° 12°
Sexta
24° 11°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 4 horas

Catedral da Sé lotada rememora os 50 anos do assassinato de Herzog
Esportes Há 8 horas

Série C: Ponte Preta conquista 1º título nacional de sua história
Geral Há 9 horas

Belo Horizonte passa a ter Dia do Casamento Monogâmico Cristão
Esportes Há 9 horas

Marina Dias é ouro na etapa de Laval da Copa do Mundo de paraescalada
Esportes Há 11 horas

Brasil se despede do Mundial de Ginástica Artística sem medalhas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,812,32 +0,67%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias