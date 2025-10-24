Domingo, 26 de Outubro de 2025
Mais de 1 milhão de inscritos fazem a primeira PND neste domingo

Prova será aplicada em 750 cidades a partir de 13h30

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/10/2025 às 15h14
© Sumaia Vilela / Agência Brasil

A Prova Nacional Docente (PND) será aplicada pela primeira vez neste domingo (26), em 750 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

A aplicação da prova da PND seguirá o horário de Brasília-DF, conforme a descrição:

  • abertura dos portões: 12h
  • fechamento dos portões: 13h
  • início da prova: 13h30
  • término da prova: 19h

Ao todo, 1.086.914 de pessoas inscritas confirmadas farão a prova em 2025 .

Apelida de CNU dos Professores ou Enem dos Professores, o exame é voltado para estudantes de licenciaturas que estão concluindo a graduação e para licenciados formados, interessados em ingressar no magistério da rede pública por meio de processos seletivos nos estados e municípios que aderiram à PND.

A PND tem o objetivo de estimular a realização de concursos públicos e aumentar o aumento de professores efetivos nas redes de ensino públicas do Brasil .

Locais de prova

O Cartão de Confirmação de Inscrição com o local da prova já está disponível no Sistema PND .

O documento confirma o número de inscrição, data e horários do exame . Nele consta, ainda, se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no domingo, dia do exame.

A prova de domingo

Com duração de cinco horas e trinta minutos, a prova tem a mesma matriz da avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, que, desde a sua edição, em 2024, foca nos cursos de formação docente.

De acordo com o edital da PND 2025 , a PND será composta por duas partes: formação geral de todos os docentes e a outra de componente específico.

A formação geral inclui 30 questões objetivas e uma discursiva, elaboradas a partir de temas ligados à formação docente.

A parte específica conta com 50 questões de múltipla escolha, voltadas ao conteúdo e habilidades próprias de cada uma das 17 áreas da licenciatura. São elas: artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química.

Participantes

Segundo o MEC, o estado com maior número de inscritos confirmados é São Paulo (253.895), seguido de Minas Gerais (97.113) e Rio de Janeiro (72.230).

Se considerados os municípios, o número de inscrições confirmadas é liderado pelo município de São Paulo (84.633), seguido pelo município do Rio de Janeiro (28.765) e por Brasília e demais cidades do DF (18.754).

A área de pedagogia lidera as inscrições na PND com 560.576 pessoas confirmadas.

Em segundo lugar, figura a área de letras – português, com 73.187 confirmações; seguida de matemática (72.530) e de educação física (65.911).

Seleção de professores

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, explica que as redes públicas de ensino poderão optar por usar as notas dos participantes como mecanismo único ou complementar de seleção dos docentes que fizerem a PND.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou que [ https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2025-07/cnu-dos-professores-tem-adesao-de-1508-municipios-e-22-estados ] 1.508 municípios e 22 unidades da federação aderiram voluntariamente à prova .

As 22 redes de ensino estaduais são as seguintes: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

A PND

A PND faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país.

