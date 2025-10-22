Quarta, 22 de Outubro de 2025
Pearson será a fornecedora exclusiva de exames Salesforce

Parceria estratégica reforça o compromisso de consolidar a força de trabalho global com experiência certificada e sob demanda

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/10/2025 às 21h02
Pearson será a fornecedora exclusiva de exames Salesforce
Divulgação/Banco de Imagens/Freepik

A Pearson e sua unidade Pearson VUE, responsável global por soluções de testes computadorizados, anunciam parceria exclusiva com a Salesforce, ferramenta de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) de Inteligência Artificial, considerada uma das mais importantes do mundo, para ser a fornecedora exclusiva de exames de certificação Salesforce globalmente.

À medida que tecnologias avançadas e IA remodelam a forma como as empresas operam, profissionais e organizações correm para manter suas habilidades atualizadas e relevantes. Juntas, a Pearson e a Salesforce estão atendendo a essa demanda, integrando os ​​sistemas de testes da Pearson VUE ao programa de certificação Salesforce, equipando funcionários e empregadores com as habilidades mais atualizadas e verificadas para gerar maior valor para seus negócios e clientes.

As principais características da parceria incluem um novo caminho de certificação simplificado e um catálogo de testes e opções flexíveis de entrega. As inscrições para os exames de certificação da Salesforce foram abertas no último dia 21 de julho.

Para Gary Gates, diretor administrativo da Pearson VUE, essa parceria com a Salesforce reforça um compromisso compartilhado com a inovação e o crescimento profissional. “Nossa nova experiência de certificação integrada é um investimento no futuro de talentos em todo o mundo, proporcionando oportunidades de avanço profissional individual e sucesso organizacional”, afirma Gates.

De acordo com o Relatório de Candidatos à Certificação Value of IT de 2025 da Pearson, mais de 70% dos profissionais certificados relatam aumento de eficiência, inovação e produtividade como resultado da obtenção de uma certificação. Cerca de 63% receberam ou previram uma promoção no contexto da obtenção de um reconhecimento.

Para a Salesforce, as certificações ajudam a garantir que os profissionais que utilizam a ferramenta acompanhem sua evolução e aproveitem ao máximo seus recursos. “O Salesforce tornou-se essencial à medida que as empresas adotam a transformação digital, integrando recursos avançados de IA em seus fluxos de trabalho para desbloquear novos níveis de eficiência nas equipes de vendas, marketing e serviços", afirma Sanjeev Balakrishnan, Vice-Presidente Executivo de Sucesso do Cliente da Salesforce.

"À medida que as organizações buscam maneiras de superar os concorrentes e se adaptar às mudanças nas demandas do mercado, aproveitar os recursos de CRM e IA da Salesforce é fundamental para alcançar resultados significativos. As certificações Salesforce liberam esse potencial, capacitando os profissionais a aprimorar suas habilidades, demonstrar expertise e liderar suas organizações na busca pela excelência operacional e crescimento duradouro”, completa Balakrishnan.

Uma jornada de certificação unificada

A Pearson e a Salesforce conectaram seus sistemas para criar uma jornada única e otimizada para os candidatos à certificação. Da inscrição ao dia do exame, tudo está em um só lugar, desenvolvido especialmente para o candidato.

A Pearson VUE supervisionará um catálogo diversificado de 80 exames de certificação Salesforce, incluindo:

  • Administrador Salesforce: certificação que valida habilidades na personalização do Salesforce e no gerenciamento de usuários e dados.
  • Agentforce Specialist: certificação especializada que destaca a expertise no gerenciamento de interações entre clientes e agentes.

A Pearson VUE oferecerá exames de certificação Salesforce em três formatos flexíveis, projetados para atender profissionais, estejam eles on-line, presenciais ou presenciais em eventos para clientes:

  • Monitoramento on-line por meio da OnVUE para pessoas que preferem fazer seus exames remotamente, geralmente no conforto de suas casas.
  • Centros de Teste Pearson VUE em todo o mundo, que oferecem um ambiente de teste presencial seguro e profissional.
  • Teste baseado em eventos, onde os candidatos serão avaliados durante um período predefinido sob supervisão do cliente.

“Este acordo representa um passo à frente no compromisso da Pearson em acelerar sua estratégia de aprendizado e habilidades corporativas. Temos orgulho da parceria com a Salesforce e de ajudar os profissionais a demonstrar sua expertise com certificações tecnológicas”, conclui Gary Gates, diretor administrativo da Pearson VUE.

