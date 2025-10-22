Quarta, 22 de Outubro de 2025
Evento CONEXION 2025 promove debates sobre o futuro do novo mercado digital

Organizado pela VitaminaWeb, evento acontece em 22 de outubro, na ESPM TECH (SP), oferecendo mais de 10 horas de conteúdos e workshops ministrados ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/10/2025 às 14h38
VitaminaWeb

A VitaminaWeb, empresa produtora de tecnologia especializada no planejamento, criação, desenvolvimento e gestão de projetos digitais, anuncia a 4ª edição do CONEXION 2025, que acontece dia 22 de outubro na ESPM TECH, em São Paulo. O encontro reúne alguns dos principais líderes e especialistas em marketing, comunicação e tecnologia do Brasil com o objetivo de discutir caminhos práticos para que empresas e profissionais possam se destacar no novo mercado digital.

Mais do que um congresso tradicional, o CONEXION 2025 serve como uma plataforma de conexões estratégicas. Serão mais de 10 horas de programação intensa, combinando palestras, painéis, espaço de negócios e oportunidades de networking, em um ambiente pensado para gerar trocas relevantes e resultados imediatos. A proposta é oferecer ao público não apenas debates sobre tendências, mas soluções aplicáveis para aumentar eficiência, competitividade e relevância no cenário digital.

“O mercado vem mudando muito rapidamente e, mais do que discutir tendências, precisamos promover encontros que resultem em parcerias, inovação e crescimento concreto para quem atua no ecossistema digital. O CONEXION é, antes de tudo, um espaço de construção coletiva sobre o presente e o futuro do mercado”, afirma Rodrigo Neves, idealizador do CONEXION, CEO da VitaminaWeb e presidente da Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital (AnaMid).

Por dentro do evento

A programação foi criada com foco em discutir tendências aplicadas e caminhos de execução para o novo mercado digital. A proposta é reunir executivos e especialistas para compartilhar estratégias de eficiência, uso de dados, integração de plataformas e impacto de IA nos resultados dos negócios.

Além das palestras e painéis, o CONEXION 2025 também oferecerá um Workshop Prático com IA, realizado em uma das salas de aula da ESPM. A atividade terá vagas limitadas, com inscrições feitas exclusivamente no dia do evento por meio de um QR Code que será disponibilizado para os participantes no início das atividades.

“A ideia é sair do discurso genérico. Cada painel foi pensado para traduzir tendências em planos acionáveis. Dos dados ao insight, do insight à execução. A curadoria privilegia frameworks, cases e múltiplas perspectivas de marcas, agências e plataformas, garantindo profundidade, rigor e comparabilidade”, diz Neves.

Palestras e convidados

A programação foi desenhada para traduzir tendências em passos práticos, com debates que passam por TV Digital 3.0, reputação de marca em ambientes complexos, inteligência decisória orientada por dados, retail media, performance e novas integrações entre comunicação, marketing e produto.

Mais de 20 nomes estão confirmados para o evento, realizando uma maratona de painéis e keynotes que conectam eficiência, dados e criatividade com o que há de mais atual em plataformas, mídia e tecnologia.

Abaixo é possível conferir os horários e temas dos painéis e palestras:

  • 9h - Abertura e agradecimentos, com o mestre de Cerimônias, Daltro Martins - Estúdio 22.
  • 9h30 - O novo mercado digital, com Rodrigo Neves - CEO da VitaminaWeb e Presidente da AnaMid.
  • 10h10 - Entre algoritmos e pessoas: Reputação, Autoridade e Confiança no novo contexto digital, com Helen Garcia - Grupo Trama Reputale, Simone Iwasso - Nubank, Fernando Viberti - Conteúdo Online e Daniela Bittencourt Ferreira - Oracle do Brasil.
  • 11h30 - DTV+: onde a TV aberta encontra o digital, com Laura Valle – Globo.
  • 12h10 - Economia da Atenção 5.0: Como reter em meio ao caos digital, com Clarissa De Angelis – ActiveCampaign.
  • 14h - Do Dado ao Insight: Inteligência Decisória na Era dos Algoritmos, com Mateus Rabelo – NielsenIQ.
  • 14h40 - Construindo relevância no Novo Mercado Digital: O papel das Plataformas, com Bruno Peres - ESPM, Liliane Ferrari - Pinterest, Alana Pereira - Kwai, Rodrigo Sá – Wiplay.
  • 16h - O que é indispensável hoje pode desaparecer amanhã: como se preparar para um mercado em constante mutação, com Bruno Busquet - POPAI BRASIL.
  • 16h40 - Sistemas interconectados: Do dado isolado ao fluxo integrado, com Marcos Custódio - Webpeak / Zoho.
  • 17h20 - Mídia 360º: Quando On, Off e Dados jogam juntos, com Jessé Benedito - Yango Ads, Paulo Cesar - PH3a, Edy Medrado - Founder & CEO da Ummix Ads, Wender Souza - Sócio da Increase.
  • 18h10 - Concorrência Digital: Boas práticas para competir com Inteligência e Sustentabilidade, com Juliana Nascimento - GAN, Silvio Soledade - AnaMid, Afonso Abelhão - APP Brasil e Ricardo Nicodemos – ABMRA
  • 19h - Workshop Prático com IA


Serviço:

  • Data e horário: 22/10/2025, das 8h às 21h
  • Local: ESPM TECH – Rua Joaquim Távora, 1240, Vila Mariana, São Paulo (SP)
  • Mais informações: site oficial
  • Ingressos: Sympla
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
