Reforma tributária traz mudanças na área de telecomunicações

O Brasil inicia, em 1º de novembro, uma nova etapa de modernização fiscal com a adoção obrigatória da Nota Fiscal de Comunicação Eletrônica (NFCom), modelo 62. A medida marca o início da integração nacional dos sistemas de emissão e modernização do segmento. O que vem de corroborar com os testes operacionais dos novos tributos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), a partir de 1º de janeiro de 2026, que compõem o processo de transição para o novo regime tributário brasileiro, previsto na reforma tributária. Essas mudanças representam uma fase de adaptação e padronização das obrigações fiscais em todo o país, impactando diretamente empresas e provedores de internet.

Diante desse contexto, a advogada, especializada em provedores de internet, Diaimerffer D. Dorneles realizará uma palestra no dia 6 de novembro em Salvador, no evento Expedição. O encontro será voltado para empresários do ramo de telecomunicações e percorrerá o país de norte a sul.

O evento “EXPO BRASIL ISP” acontece em meio a um cenário de transição tributária no Brasil e tem como objetivo fortalecer o setor. "A demonstração da importância dessa nova fase tributária para as empresas de telecomunicações, abordada por meio de palestras com temas sobre o fim do ICMS e o ISSQN e o surgimento do IBS, pode ser relevante para os empresários do ramo das telecomunicações", relata Diaimerffer



Dados da última pesquisa TIC Provedores, compartilhados pela NIC BR, mostram que teve uma queda de 9,32% no número de empresas provedores de internet. O setor ainda passa por consolidação no mercado brasileiro e, apesar de pequenos provedores obterem mais de 50% do mercado atual, estarão sob a égide das mesmas normas tributárias e as pesquisas futuras vão poder demonstrar se o setor vai conseguir passar de forma sustentável por essas mudanças ou vai diminuir sua participação no mercado.

Com experiência no desenvolvimento de mentorias, Diaimerffer baseia sua estratégia de cobrir todas as frentes vulneráveis no método próprio denominado “ISP Fortificado 360”, que engloba toda a “Conformidade com a legalidade do país”.

O conhecimento pode transformar a visão dos empresários e abrir os olhos para um futuro que já está batendo à porta: “em 1º de janeiro de 2026, com o início definitivo dos testes dos novos tributos”, destaca a empresária.

Esse tema que mexe com todo o país, Diaimerffer visa auxiliar desde iniciantes até empreendedores consolidados a extrair o máximo desse tema, que impacta todo o país.

“Depois dessa reforma tributária, o empresário vai ter que repensar toda sua forma de trabalho, e essa palestra é para empresários que querem ganhar dinheiro mesmo depois das grandes mudanças que vão surgir”, afirma.

“A iniciativa surge em um panorama em que cada vez mais empresários se atentam para a importância da busca por capacitação, por isso desenvolvi a palestra que tem o intuito de alertar quanto à necessidade de aprender mais sobre o assunto para conseguir ter lucro e estar em conformidade com a Lei”, finaliza Diaimerffer.

Para os empresários que não conseguirem estar presentes na edição de Salvador, ainda esse ano, no dia 4 de dezembro, Diamerffer palestrará em Balneário Camboriú, seguindo o mesmo viés.

