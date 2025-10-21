Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

RD Summit discute futuro do trabalho e gestão de pessoas

Evento de Marketing e Vendas da América Latina reúne líderes e pessoas visionárias para debater as tendências que moldam o ambiente corporativo e o...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/10/2025 às 20h39
RD Summit discute futuro do trabalho e gestão de pessoas
Green Fotografia

O RD Summit 2025, palco para as tendências que impulsionam o mercado de Marketing e Vendas na América Latina, organizado pela RD Station – unidade de negócios da TOTVS – dedica uma atenção especial ao universo de Recursos Humanos, gestão de pessoas e o futuro do trabalho. Em sua 11ª edição, o evento acontece de 5 a 7 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo, e reforça seu compromisso em trazer discussões relevantes sobre como as relações humanas e a cultura organizacional estão redefinindo o cenário de negócios.

A programação do RD Summit 2025 contará com um time de especialistas que participam das transformações em RH, debatendo temas como Inteligência Artificial, Diversidade e Inclusão, Criatividade e Conexão, entre outros, ao longo dos três dias de evento. Entre eles, Ana Minuto, CEO da Minuto Consultoria e referência nacional em Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), abordará como a diversidade fortalece a liderança. Helena Bertho, executiva global de DEI no Nubank, e Tatiane Tiemi, CEO do Great Place To Work® Brasil, trarão insights sobre a construção de negócios mais fortes a partir das diferenças e da cultura de inovação.

No primeiro dia do evento, Potyra Lavor e Ana Amélia Nunes, sócias do AfroPunk Brasil, conduzem um mergulho no repertório cultural brasileiro como alavanca de inovação e relevância de marca junto a Roger Cipó no painel "Esse Negócio chamado Brasil: Repertório Cultural como diferencial competitivo". No campo das habilidades humanas e do comportamento organizacional, o público poderá acompanhar Luciano Santos, palestrante e autor, que discutirá competências essenciais para o futuro do trabalho, indo além da inteligência artificial. Genesson Honorato, psicólogo e especialista em inovação e RH, explorará a economia da atenção e o comportamento humano na era digital.

A saúde mental e o bem-estar corporativo também terão espaço com Daniela Diniz, Chief Communications Officer do Great Place to Work, e Pedro Shiozawa, Chief Scientist na Great People Mental Health, que abordarão o suporte emocional no trabalho como vantagem estratégica.

Provocando reflexões sobre novas formas de liderança, Maíra Blasi, especialista em futuro do trabalho, falará sobre liderança subversiva. Já Fellipe dos Santos, criador da metodologia Como Gostar de Gente, Apesar das Pessoas, trará uma abordagem bem-humorada sobre inteligência relacional. A comunicação e a gestão de conflitos serão temas de Patricia Oliveira Capeluto, TEDx Speaker e professora.

Completam o time Vivian Broge, VP de Relações Humanas e Marketing da TOTVS, que mostrará como a cultura pode ser alavanca de crescimento, e Carolina Nucci, CMO da Conectas, com sua visão sobre humanização nos negócios.

"O RD Summit 2025 reconhece que o capital humano é o motor de qualquer inovação e crescimento sustentável. Por isso, reunimos um time de palestrantes que não apenas compreende as complexidades do RH moderno, mas que está ativamente construindo o futuro do trabalho. Nosso objetivo é capacitar líderes e profissionais com o conhecimento e as ferramentas necessárias para criar ambientes mais humanos, produtivos e inclusivos, fortalecendo as conexões que transformam o mercado e as organizações", afirma Vicente Rezende, CMO da RD Station.

O RD Summit 2025 tem como tema "Conexões que fortalecem negócios" e, além dos nomes já confirmados, prepara uma série de novidades, reforçando seu compromisso em trazer discussões relevantes e atuais sobre Marketing e Vendas para o mercado.

Para mais informações, basta acessar a grade completa de conteúdo e convidados no site.

Programação e Ingressos

O RD Summit 2025 contará com mais de 300 palestrantes ao longo de três dias de programação. Os ingressos já estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: Diário, Passaporte e VIP, estes dois últimos com acesso aos três dias de evento.

RD Summit 2025

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2025

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

Informações e ingressos: www.rdsummit.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação
Tecnologia Há 30 minutos

RD Summit: Neil Redding discute futuro da IA nos negócios

Além do futurista, outros especialistas em tecnologia e IA se conectam para discutir tendências que estão redefinindo o mercado entre 5 e 7 de nove...

 Adobe Stock/Reprodução
Tecnologia Há 1 hora

Selbetti lança selo Carbon Free para compensação de emissões

Iniciativa, desenvolvida em parceria com a Green Carbon by NDD, apoia clientes na adoção de práticas ESG
Tecnologia Há 2 horas

Solução brasileira de IA para educação é das mais inovadoras da América Latina

Baseada em IA, a solução acompanha estudantes da educação especial e inclusiva com deficiências diversas, como TEA, TDAH, dislexia e discalculia, e...

 Freepik/Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Gestão jurídica e IA: Fácil leva novidades à Fenalaw 2025

Com estande exclusivo e palestra sobre Legal Operations, empresa apresenta as atualizações do software Espaider, que ganhou novas funcionalidades

freepik
Tecnologia Há 3 horas

Cursos de IA refletem nova fase do ensino no Brasil

Universidades brasileiras passam a oferecer graduações em Inteligência Artificial (IA), acompanhando a demanda crescente por profissionais especial...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
19° Sensação
1.18 km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

RD Summit discute futuro do trabalho e gestão de pessoas
Justiça Há 11 minutos

STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe
Câmara Há 11 minutos

Câmara aprova projeto que exige uso de linguagem simples na comunicação de órgãos públicos
Câmara Há 11 minutos

Câmara aprova projeto que exige uso de linguagem simples na comunicação de órgãos públicos; acompanhe
Política Há 11 minutos

Câmara aprova projeto que tipifica o crime de domínio de cidades

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,25%
Euro
R$ 6,25 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,584,83 -2,03%
Ibovespa
144,085,16 pts -0.29%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias