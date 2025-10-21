Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

RD Summit: Neil Redding discute futuro da IA nos negócios

Além do futurista, outros especialistas em tecnologia e IA se conectam para discutir tendências que estão redefinindo o mercado entre 5 e 7 de nove...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/10/2025 às 20h24
RD Summit: Neil Redding discute futuro da IA nos negócios
Divulgação

Como parte do compromisso em conectar profissionais em suas áreas, a RD Station—unidade de negócios da TOTVS—divulga a participação de Neil Redding, fundador e CEO da consultoria Redding Futures, como um dos palestrante na área de tecnologia e Inteligência Artificial no RD Summit 2025. A 11ª edição do evento de Marketing e Vendas da América Latina, que acontece de 5 a 7 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), entre outros temas, vai discutir como tendências e inovações em IA estão transformando o cenário de negócios.

Com mais de 30 anos de experiência em tecnologias emergentes, Neil Redding é conhecido por conectar o possível ao prático. Palestrante de eventos globais como SXSW, Dubai Future Forum e Universo TOTVS, além de encontros corporativos de empresas como Meta, Microsoft e Apple, Neil inspira plateias com as capacidades transformadoras da IA e da computação espacial para ecossistemas físico, digital e natural, assim como para a geração de valor interpessoal e de negócios de forma pragmática. Por meio de sua consultoria boutique Redding Futures, ele já trabalhou com marcas como Visa, Nike e Verizon, traduzindo continuamente essas possibilidades emergentes e aplicando o design centrado em ecossistemas para destravar crescimento sustentável e oportunidades transformadoras.

Outra presença internacional confirmada é o professor de Harvard Frank Cespedes. Com vasta experiência em go-to-market e estratégia, atuou como membro de Conselhos em companhias de consumo, B2B, serviços, private equity e venture capital. Além disso, é autor de seis livros, incluindo Aligning Strategy and Sales, citado como "talvez o melhor livro de vendas já escrito" pela Forbes.

Além deles, dentre os palestrantes que abordarão o universo da tecnologia, inovação e inteligência artificial, estão Martha Gabriel, futurista e autora de livros como "Inteligência Artificial: do zero a superpoderes", que trará sua visão sobre como a IA e a inovação estão redefinindo o mercado. Ricardo Cappra, fundador do Cappra Institute e especialista em cultura analítica, abordará a construção de uma cultura organizacional orientada por dados. Já o equilíbrio entre automação e autenticidade na relação Humano e IA será tema de palestras com Janaina Augustin, estrategista de Comunicação e especialista em Inteligência Artificial Generativa, e Renata Decoussau, Head of Brand Strategy na IBM, com vasta experiência na interseção entre tecnologia, cultura e storytelling. Ainda como parte da grade de conteúdo do RD Summit, Luiz Gustavo Pacete, editor de Tecnologia e Inovação da Forbes Brasil, e Edney Souza, professor e autor de "ChatGPT do Zero aos Prompts Avançados", trarão insights sobre como essas inovações impactam em tendências e no futuro do marketing e da comunicação.

"A tecnologia e a Inteligência Artificial não são apenas ferramentas, mas pilares fundamentais para a inovação e o crescimento dos negócios hoje. No RD Summit 2025, reunimos um time de palestrantes que não apenas compreende essas transformações, mas as estão construindo ativamente. Nosso objetivo é capacitar os participantes com o conhecimento e as conexões necessárias para navegar e prosperar nesse cenário em constante evolução, garantindo que saiam do evento prontos para aplicar as mais recentes tendências em suas estratégias", afirma Vicente Rezende, CMO da RD Station.

O RD Summit 2025 tem como tema "Conexões que fortalecem negócios" e, além dos nomes já confirmados, prepara uma série de novidades, reforçando seu compromisso em trazer as discussões mais relevantes e atuais sobre Marketing e Vendas para o mercado.

Programação e ingressos

O RD Summit 2025 contará com mais de 300 palestrantes ao longo de três dias de programação. Os ingressos já estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: Diário, Passaporte e VIP, estes dois últimos com acesso aos três dias de evento.

Evento: RD Summit 2025

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2025

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

Informações e ingressos: www.rdsummit.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Green Fotografia
Tecnologia Há 12 minutos

RD Summit discute futuro do trabalho e gestão de pessoas

Evento de Marketing e Vendas da América Latina reúne líderes e pessoas visionárias para debater as tendências que moldam o ambiente corporativo e o...

 Adobe Stock/Reprodução
Tecnologia Há 1 hora

Selbetti lança selo Carbon Free para compensação de emissões

Iniciativa, desenvolvida em parceria com a Green Carbon by NDD, apoia clientes na adoção de práticas ESG
Tecnologia Há 2 horas

Solução brasileira de IA para educação é das mais inovadoras da América Latina

Baseada em IA, a solução acompanha estudantes da educação especial e inclusiva com deficiências diversas, como TEA, TDAH, dislexia e discalculia, e...

 Freepik/Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Gestão jurídica e IA: Fácil leva novidades à Fenalaw 2025

Com estande exclusivo e palestra sobre Legal Operations, empresa apresenta as atualizações do software Espaider, que ganhou novas funcionalidades

freepik
Tecnologia Há 3 horas

Cursos de IA refletem nova fase do ensino no Brasil

Universidades brasileiras passam a oferecer graduações em Inteligência Artificial (IA), acompanhando a demanda crescente por profissionais especial...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
19° Sensação
1.18 km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

RD Summit discute futuro do trabalho e gestão de pessoas
Justiça Há 11 minutos

STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe
Câmara Há 11 minutos

Câmara aprova projeto que exige uso de linguagem simples na comunicação de órgãos públicos
Câmara Há 11 minutos

Câmara aprova projeto que exige uso de linguagem simples na comunicação de órgãos públicos; acompanhe
Política Há 11 minutos

Câmara aprova projeto que tipifica o crime de domínio de cidades

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,25%
Euro
R$ 6,25 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,584,83 -2,03%
Ibovespa
144,085,16 pts -0.29%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias