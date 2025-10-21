RD Summit: Neil Redding discute futuro da IA nos negócios

Como parte do compromisso em conectar profissionais em suas áreas, a RD Station—unidade de negócios da TOTVS—divulga a participação de Neil Redding, fundador e CEO da consultoria Redding Futures, como um dos palestrante na área de tecnologia e Inteligência Artificial no RD Summit 2025. A 11ª edição do evento de Marketing e Vendas da América Latina, que acontece de 5 a 7 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), entre outros temas, vai discutir como tendências e inovações em IA estão transformando o cenário de negócios.

Com mais de 30 anos de experiência em tecnologias emergentes, Neil Redding é conhecido por conectar o possível ao prático. Palestrante de eventos globais como SXSW, Dubai Future Forum e Universo TOTVS, além de encontros corporativos de empresas como Meta, Microsoft e Apple, Neil inspira plateias com as capacidades transformadoras da IA e da computação espacial para ecossistemas físico, digital e natural, assim como para a geração de valor interpessoal e de negócios de forma pragmática. Por meio de sua consultoria boutique Redding Futures, ele já trabalhou com marcas como Visa, Nike e Verizon, traduzindo continuamente essas possibilidades emergentes e aplicando o design centrado em ecossistemas para destravar crescimento sustentável e oportunidades transformadoras.

Outra presença internacional confirmada é o professor de Harvard Frank Cespedes. Com vasta experiência em go-to-market e estratégia, atuou como membro de Conselhos em companhias de consumo, B2B, serviços, private equity e venture capital. Além disso, é autor de seis livros, incluindo Aligning Strategy and Sales, citado como "talvez o melhor livro de vendas já escrito" pela Forbes.

Além deles, dentre os palestrantes que abordarão o universo da tecnologia, inovação e inteligência artificial, estão Martha Gabriel, futurista e autora de livros como "Inteligência Artificial: do zero a superpoderes", que trará sua visão sobre como a IA e a inovação estão redefinindo o mercado. Ricardo Cappra, fundador do Cappra Institute e especialista em cultura analítica, abordará a construção de uma cultura organizacional orientada por dados. Já o equilíbrio entre automação e autenticidade na relação Humano e IA será tema de palestras com Janaina Augustin, estrategista de Comunicação e especialista em Inteligência Artificial Generativa, e Renata Decoussau, Head of Brand Strategy na IBM, com vasta experiência na interseção entre tecnologia, cultura e storytelling. Ainda como parte da grade de conteúdo do RD Summit, Luiz Gustavo Pacete, editor de Tecnologia e Inovação da Forbes Brasil, e Edney Souza, professor e autor de "ChatGPT do Zero aos Prompts Avançados", trarão insights sobre como essas inovações impactam em tendências e no futuro do marketing e da comunicação.

"A tecnologia e a Inteligência Artificial não são apenas ferramentas, mas pilares fundamentais para a inovação e o crescimento dos negócios hoje. No RD Summit 2025, reunimos um time de palestrantes que não apenas compreende essas transformações, mas as estão construindo ativamente. Nosso objetivo é capacitar os participantes com o conhecimento e as conexões necessárias para navegar e prosperar nesse cenário em constante evolução, garantindo que saiam do evento prontos para aplicar as mais recentes tendências em suas estratégias", afirma Vicente Rezende, CMO da RD Station.

O RD Summit 2025 tem como tema "Conexões que fortalecem negócios" e, além dos nomes já confirmados, prepara uma série de novidades, reforçando seu compromisso em trazer as discussões mais relevantes e atuais sobre Marketing e Vendas para o mercado.

Programação e ingressos

O RD Summit 2025 contará com mais de 300 palestrantes ao longo de três dias de programação. Os ingressos já estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: Diário, Passaporte e VIP, estes dois últimos com acesso aos três dias de evento.

Evento: RD Summit 2025

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2025

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

Informações e ingressos: www.rdsummit.com.br