Selbetti lança selo Carbon Free para compensação de emissões

A Selbetti Tecnologia, uma das maiores One-Stop-Tech brasileiras, acaba de lançar o selo Carbon Free by Selbetti, projeto desenvolvido para neutralizar as emissões de carbono associadas ao consumo energético dos equipamentos de TI contratados por meio das soluções de outsourcing da empresa, ou por empresas que queiram realizar a compensação de seu parque próprio.

Para viabilizar o projeto, a Selbetti fez uma parceria com a empresa Green Carbon by NDD, uma greentech brasileira que desenvolve e implementa projetos de plantio de árvores com forte potencial de capturar carbono. Com o selo Carbon Free by Selbetti, a compensação será calculada de forma personalizada. A Green Carbon licencia um número correspondente de árvores que representam os créditos de carbono necessários para atingir o equilíbrio ambiental da operação.

A iniciativa será implementada primeiramente pela unidade Selbetti Print Solutions, liderada por Kleiton Schwantes de Jesus, que destaca a relevância estratégica desse lançamento frente às demandas de sustentabilidade do mercado corporativo. "A sustentabilidade ambiental está no topo das prioridades dos líderes empresariais atualmente. Com o selo Carbon Free by Selbetti, reforçamos nosso compromisso com o meio ambiente e oferecemos aos clientes uma solução que impulsiona não apenas sua eficiência operacional, mas também sua reputação e posicionamento no mercado", afirma Schwantes de Jesus.

Opções para compensação

O projeto contempla duas opções principais para os clientes da Selbetti: a contratação de soluções da linha própria de hardware da empresa (Selbetti Hardwares) ou a adesão à solução para ativos já existentes no ambiente corporativo dos clientes (Legado Próprio – Work Space). Cada opção possui etapas exclusivas, garantindo um processo claro e transparente.

Na primeira opção, ao contratar o serviço de outsourcing de TI com o hardware da Selbetti, o cliente recebe um relatório personalizado de emissões do parque de equipamentos, calculado com base em metodologias reconhecidas e comparado com médias de mercado. Com isso, pode optar pela inclusão do selo Carbon Free by Selbetti e proceder à compensação de carbono.

Na segunda opção, quando o cliente utiliza seus próprios ativos — sem contratação de hardware Selbetti — a empresa já deve possuir seu inventário de carbono, e com base nele realizamos o cálculo da compensação de carbono necessária e posterior contratação por parte do cliente.

Foco regional

A Green Carbon já plantou mais de 1,6 milhão de árvores em várias unidades de manejo florestal, localizadas em Santa Catarina. Todas as mudas plantadas são espécies arbóreas de ciclo longo, mantidas por mais de 20 anos, selecionadas por seu alto poder de sequestro de CO₂. Elas são mapeadas individualmente via app, com fotos e geolocalização — o que garante rastreabilidade e transparência.

Além disso, o manejo segue exigências do FSC e IBAMA, mantendo o entorno preservado mesmo após o plantio, conforme metodologias validadas por órgãos reguladores.