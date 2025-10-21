Terça, 21 de Outubro de 2025
Governo do Estado nomeia mais 583 professores para a Rede Estadual

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizou, nesta terça-feira (21/10), a nomeação de 583 professores aprovados no co...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/10/2025 às 19h08
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizou, nesta terça-feira (21/10), a nomeação de 583 professores aprovados no concurso de 2023 da Rede Estadual. A lista dos nomeados foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) . Com isso, o certame, que tinha uma previsão inicial de 1,5 mil vagas, alcançou a nomeação de 1.869 novos docentes efetivos, atuando em escolas de todas as regiões do Rio Grande do Sul.

Para tomar posse, os aprovados deverão seguir as orientações enviadas ao e-mail cadastrado no ato de inscrição para o concurso. A formalização ocorrerá presencialmente na Coordenadoria Regional de Educação (CRE) indicada na lista de nomeação do processo seletivo. Conforme o edital, os professores irão exercer a carga horária de 20 horas semanais.

O concurso público de 2023 abrangeu as áreas da Educação Básica, da Educação Profissional e da Educação Indígena, contando ainda com reserva de vagas para pessoas declaradas com deficiência, indígenas, negros e trans.

Além desta nomeação, a Seduc realizou, em setembro deste ano, um novo concurso para o Magistério Estadual, de 6 mil vagas. O certame, que ainda está em andamento, incluiu todas as áreas do conhecimento, contando com mais de 41,5 mil inscritos. Ao todo, até o final de 2026, serão mais de 7,5 mil professores efetivos que reforçarão o quadro docente nas escolas estaduais.

As nomeações fazem parte do conjunto de ações promovidas pelo governo do Estado para valorizar o magistério. Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Texto: Ascom/Seduc
Edição: Secom

