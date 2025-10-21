Solução brasileira de IA para educação é das mais inovadoras da América Latina

A Vínculo, plataforma de educação baseada em inteligência artificial (IA) criada no Brasil, foi eleita uma das soluções mais inovadoras apresentadas no Congresso Regional sobre Inteligência Artificial na Educação, encerrado ontem em Montevidéu, Uruguai. Voltada para a inclusão de alunos com deficiências, a solução competiu com outras 193 recebidas pela organização do evento, procedentes de 22 países da América Latina e Caribe.

Entre os principais temas discutidos no congresso, destacam-se o potencial de transformação da IA na educação pública da América Latina, com a participação de representantes da Argentina, Brasil e México. Ou ainda, os desafios e oportunidades mediante uma análise das expectativas e realidades da IA na educação, incluindo o uso de assistentes de escrita e ferramentas de avaliação.

Representando o Brasil, Rafael Anselmo, fundador da Vínculo, desenvolveu a plataforma há cinco anos, quando esbarrou com as dificuldades de integrar seu filho com Síndrome de Down ao sistema educacional.

No Brasil, dados divulgados no Censo Escolar 2024 indicavam que o país tinha mais de 3,4 milhões de alunos com deficiência matriculados em escolas das redes estadual, municipal, pública e privada. Paralelamente, segundo dados de 2022 do MEC, cerca de 94% dos professores do país não têm formação continuada sobre Educação Especial. Esse cenário tem levado ao desenvolvimento de diversas plataformas de inclusão, como a da Vínculo, que desde seu lançamento, em 2019, já atende quase três mil alunos.

“A tecnologia da Vínculo, baseada em Inteligência Artificial, simplifica o processo de gestão educacional de estudantes com deficiência, tornando o currículo mais flexível, adaptando atividades e colocando a escola em conformidade com a legislação brasileira. Além disso, oferece formação para professores e adapta o plano de aula da turma para criar estratégias específicas para cada aluno com deficiência, construindo um ensino personalizado”. Entusiasta do uso de IA na educação, Anselmo defende que o futuro da educação passa pela integração com IA.