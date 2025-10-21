Gestão jurídica e IA: Fácil leva novidades à Fenalaw 2025

Durante a Fenalaw 2025, o maior evento jurídico da América Latina, que acontece de 22 a 24 de outubro, em São Paulo (SP), a Fácil apresenta as mais recentes inovações do Espaider – software que integra inteligência artificial e automação à gestão de processos jurídicos e gestão de demandas consultivas para otimizar a rotina de profissionais do Direito.

O destaque deste ano é o módulo de Painéis de Controle. Desenvolvido para otimizar a gestão do dia a dia jurídico, o novo recurso auxilia na condução, priorização e acompanhamento de tarefas e prazos, reduzindo atrasos e perdas. Com layout intuitivo, personalizável e atualizado em tempo real, essa novidade oferece uma visão estratégica das demandas e proporciona mais autonomia e eficiência aos usuários.

A Gestão de Contratos – CLM oferece total controle sobre prazos, valores, parcelas, andamentos, renovações e aditivos. O módulo permite o gerenciamento completo do fluxo contratual, com possibilidade de assinatura eletrônica, além de emitir alertas automáticos que reduzem riscos e garantem o cumprimento das obrigações.

O Fácil DocSite centraliza documentos em um ambiente seguro e integrado, simplificando o acesso às informações e ampliando a organização das equipes. A automatização de workflows completa esse conjunto, otimizando o andamento de processos e tarefas com fluxos inteligentes e visuais, que podem ser personalizados, adaptando-se à rotina de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia.

As novidades podem ser conferidas no estande da Fácil, que apresenta a nova versão do software e conta com consultores e especialistas para demonstrar as soluções e esclarecer dúvidas dos visitantes.

“O setor jurídico vive um momento de transformação, marcado pelo uso intensivo de tecnologia. Por isso, estamos cada vez mais atentos às necessidades dos nossos clientes e desenvolvendo soluções que aliam inteligência artificial, automação e gestão integrada para apoiar e otimizar a prática jurídica", afirma Bruno Felipe Bauler, Diretor-Presidente da Fácil.

Palestra “Legal Operations: como elevar a performance do jurídico com tecnologia” (Case CPFL Energia)

A Fácil também participa da programação da Fenatalks com um case de sucesso em Legal Operations. Rinaira Pilar Gomes Donegá, Coordenadora de Serviços Jurídicos da CPFL Energia, apresentará como a empresa aumentou a eficiência em um setor com alto volume de processos, a partir da digitalização de fluxos, parametrização de regras de alçada para contingenciamento e agilidade nas respostas ao cliente. Um exemplo prático de como o Espaider transforma o jurídico em uma área estratégica.

Bruno Felipe Bauler, Diretor-Presidente da Fácil, também vai participar do bate-papo, destacando como o software jurídico ajuda equipes a aumentarem a produtividade e aproveitarem ao máximo o ecossistema de soluções da Fácil. A palestra “Legal Operations: como elevar a performance do jurídico com tecnologia” acontece no dia 22 de outubro, das 12h às 12h20, com acesso gratuito para visitantes da Fenalaw, no 6º andar.

Sobre a Fácil

A Fácil é uma empresa brasileira que desenvolve softwares para gestão jurídica, com mais de 30 anos de experiência no mercado. Suas soluções atendem escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, oferecendo ferramentas para automação, controle e inteligência de processos.

Serviço:

Fenalaw 2025

Data: 22 a 24/10

Local: Centro de Convenções Frei Caneca, São Paulo

Horário: 10h às 20h

Estande da Fácil: 595A - 5º andar - próximo à entrada da área de exposição

Mais informações: facil.com.br