Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Empresário amplia atuação internacional em marketing digital

Odair Kayser, CEO da Blue More Int. Group e Yellow Ads Network, expande operações para mais de 16 países e recebe premiações da ANCEC por inovação ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/10/2025 às 16h24
Empresário amplia atuação internacional em marketing digital
Odair Kayser Ceo Blue More, Yellow ads

A transformação digital e o avanço da inteligência artificial (IA) estão redefinindo o marketing global. Nesse cenário, o Brasil tem se consolidado como um polo exportador de inovação, com profissionais e empresas que atuam em diferentes continentes. Entre os nomes que representam essa expansão está Odair Kayser, CEO da Blue More Int. Group, sediada na Flórida (EUA), e da Yellow Ads Network, no Brasil, que lidera projetos nas áreas de mídia programática e automação em mais de 16 países na América, Europa e África.

O avanço da inteligência artificial reflete a crescente adoção de tecnologias de automação no setor e reforça o papel do Brasil como exportador de inovação digital.

Expansão internacional e uso estratégico de IA

O uso da inteligência artificial no marketing digital está redefinindo a forma como empresas se conectam a consumidores em escala global. De acordo com o estudo The State of AI in 2023, da McKinsey & Company, cerca de 40% das companhias já incorporam IA em suas operações — com marketing e vendas entre as áreas mais impactadas.

No campo da publicidade, a mídia programática, que automatiza a compra de espaços publicitários, representa mais de 82% dos investimentos globais, segundo dados atualizados da Statista. A tecnologia permite segmentar públicos em milissegundos e mensurar resultados com maior eficiência.

“A IA transformou o marketing em uma ciência de precisão. Hoje conseguimos personalizar campanhas em tempo real, com base em dados e comportamento do consumidor”, explica Kayser.

A consolidação de uma trajetória inovadora

O avanço do marketing automatizado tem gerado destaque para profissionais que associam tecnologia e estratégia. Em 2024 e 2025, Odair Kayser recebeu o Prêmio ANCEC – Categoria Gold I, concedido pela Associação Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação (ANCEC).

Segundo Luciana Prado, especialista em marketing digital pela FGV, “premiações como a da ANCEC reforçam o impacto de líderes que unem tecnologia e estratégia, ampliando o alcance da comunicação brasileira em mercados internacionais”.

Privacidade, dados e o futuro da personalização

Com o fim dos cookies de terceiros e as novas regulamentações de privacidade, cresce a importância dos dados primários (first-party data), informações coletadas diretamente pelos negócios. Um relatório global da PwC projeta que a inteligência artificial poderá adicionar US$ 15,7 trilhões à economia mundial até 2030, sendo o marketing digital um dos setores mais beneficiados.

“O uso ético dos dados será o diferencial competitivo. As marcas que souberem equilibrar automação e privacidade terão a confiança do consumidor”, destaca Kayser.

Tendências e crescimento global

De acordo com dados da Insider Intelligence/eMarketer, o investimento global em publicidade digital deve ultrapassar US$ 300 bilhões em 2024, registrando um crescimento de 15,1% em relação a 2023. O avanço é impulsionado pela adoção de inteligência artificial e pela integração entre plataformas digitais, que permitem segmentação mais precisa e resultados mensuráveis em tempo real.

“O futuro é a hiperpersonalização. Cada usuário verá uma jornada digital construída sob medida. É assim que a IA vai moldar a próxima década da publicidade”, conclui Kayser.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
freepik
Tecnologia Há 2 minutos

Cursos de IA refletem nova fase do ensino no Brasil

Universidades brasileiras passam a oferecer graduações em Inteligência Artificial (IA), acompanhando a demanda crescente por profissionais especial...

 Adobe Stock/Reprodução
Tecnologia Há 46 minutos

Faiston e Routerlink anunciam parceria estratégica

As duas empresas vão prestar serviços para suportar o mercado HaaS

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Hoff Analytics lança novo indicador de obras

Desenvolvido pelo time de tecnologia da Hoff Analytics em parceria com a Associação Brasileira da Indústria Materiais de Construção (ABRAMAT), o St...

 Canva/Divulgação
Tecnologia Há 5 horas

Evento debate futuro do software com IA e nova tributação

Organizada pela PipeRun de forma online e gratuita, a Semana do Software acontece em novembro com o objetivo de projetar negócios mais rentáveis, c...
Tecnologia Há 11 horas

Irmãos de 19 e 20 anos que desistiram de Stanford, arrecadam US$4,1 milhões em rodada de seed com excesso de inscrições para criar a Golpo AI e reimaginar a geração de vídeo de IA

Golpo AI fecha rodada de seed com excesso de assinaturas para transformar a comunicação por meio de vídeos interativos de IA

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
24° Sensação
3.31 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 57 segundos

Cursos de IA refletem nova fase do ensino no Brasil
Justiça Há 1 minuto

Fux diz que segurança das urnas “nem sempre é apreciada”
Justiça Há 1 minuto

Fux vota pela absolvição dos sete réus do Núcleo 4 da trama golpista
Cultura Há 1 minuto

Governo Eduardo Leite anuncia reforma no Palacinho, sede da Escola de Música da Ospa
Senado Federal Há 1 minuto

Criação de cargos para o STF segue para sanção

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,16%
Euro
R$ 6,24 -0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 632,528,64 -0,06%
Ibovespa
144,116,10 pts -0.3%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias