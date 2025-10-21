Empresário amplia atuação internacional em marketing digital

A transformação digital e o avanço da inteligência artificial (IA) estão redefinindo o marketing global. Nesse cenário, o Brasil tem se consolidado como um polo exportador de inovação, com profissionais e empresas que atuam em diferentes continentes. Entre os nomes que representam essa expansão está Odair Kayser, CEO da Blue More Int. Group, sediada na Flórida (EUA), e da Yellow Ads Network, no Brasil, que lidera projetos nas áreas de mídia programática e automação em mais de 16 países na América, Europa e África.

O avanço da inteligência artificial reflete a crescente adoção de tecnologias de automação no setor e reforça o papel do Brasil como exportador de inovação digital.

Expansão internacional e uso estratégico de IA

O uso da inteligência artificial no marketing digital está redefinindo a forma como empresas se conectam a consumidores em escala global. De acordo com o estudo The State of AI in 2023, da McKinsey & Company, cerca de 40% das companhias já incorporam IA em suas operações — com marketing e vendas entre as áreas mais impactadas.

No campo da publicidade, a mídia programática, que automatiza a compra de espaços publicitários, representa mais de 82% dos investimentos globais, segundo dados atualizados da Statista. A tecnologia permite segmentar públicos em milissegundos e mensurar resultados com maior eficiência.

“A IA transformou o marketing em uma ciência de precisão. Hoje conseguimos personalizar campanhas em tempo real, com base em dados e comportamento do consumidor”, explica Kayser.

A consolidação de uma trajetória inovadora

O avanço do marketing automatizado tem gerado destaque para profissionais que associam tecnologia e estratégia. Em 2024 e 2025, Odair Kayser recebeu o Prêmio ANCEC – Categoria Gold I, concedido pela Associação Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação (ANCEC).

Segundo Luciana Prado, especialista em marketing digital pela FGV, “premiações como a da ANCEC reforçam o impacto de líderes que unem tecnologia e estratégia, ampliando o alcance da comunicação brasileira em mercados internacionais”.

Privacidade, dados e o futuro da personalização

Com o fim dos cookies de terceiros e as novas regulamentações de privacidade, cresce a importância dos dados primários (first-party data), informações coletadas diretamente pelos negócios. Um relatório global da PwC projeta que a inteligência artificial poderá adicionar US$ 15,7 trilhões à economia mundial até 2030, sendo o marketing digital um dos setores mais beneficiados.

“O uso ético dos dados será o diferencial competitivo. As marcas que souberem equilibrar automação e privacidade terão a confiança do consumidor”, destaca Kayser.

Tendências e crescimento global

De acordo com dados da Insider Intelligence/eMarketer, o investimento global em publicidade digital deve ultrapassar US$ 300 bilhões em 2024, registrando um crescimento de 15,1% em relação a 2023. O avanço é impulsionado pela adoção de inteligência artificial e pela integração entre plataformas digitais, que permitem segmentação mais precisa e resultados mensuráveis em tempo real.

“O futuro é a hiperpersonalização. Cada usuário verá uma jornada digital construída sob medida. É assim que a IA vai moldar a próxima década da publicidade”, conclui Kayser.