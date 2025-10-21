Terça, 21 de Outubro de 2025
Faculdade pública em SP seleciona alunos para carreira científica

Estudantes do curso têm direito à moradia, alimentação e transporte

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/10/2025 às 15h29

A Ilum Escola de Ciência, faculdade pública vinculada ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas (SP), está com inscrições abertas para seu processo seletivo gratuito. A instituição tem uma proposta pedagógica inovadora e oferece 40 vagas anuais no curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, metade delas reservada para estudantes provenientes de escolas públicas.

Todos os alunos têm direito à moradia, alimentação e transporte, também gratuitos, além de receber outros benefícios, como aulas de inglês e apoio psicológico, e um notebook, para realizar as atividades do curso.

Um dos grandes diferenciais do curso é a proposta interdisciplinar, desenvolvida ao longo de três anos de aulas em período integral. Os alunos participam de aulas teóricas e práticas, em disciplinas como Química, Física, Matemática, Biologia, Inteligência Artificial, Empreendedorismo e Humanidades.

Os estudantes também podem acessar os laboratórios do CNPEM, considerado um dos principais centros de pesquisa do país, que abriga, por exemplo, o acelerador de partículas Sirius. O objetivo do curso é preparar os jovens tanto para a carreira acadêmica quanto para atuar em instituições públicas e privadas de pesquisas ou ainda em empresas de alta tecnologia.

Processo Seletivo

Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para se inscrever no processo seletivo, por meio do site da escola . No formulário, é preciso anexar uma carta, em que o candidato deve falar sobre suas experiências de vida e sobre o que o motivou a participar do processo.

A primeira seleção é feita a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) : os 250 inscritos com as melhores pontuações seguem para a etapa de entrevistas individuais, que serão feitas de forma remota em janeiro de 2026. A primeira lista de aprovados está prevista para ser divulgada no mesmo mês.

