Hoff Analytics lança novo indicador de obras

Desenvolvido pelo time de tecnologia da Hoff Analytics em parceria com a Associação Brasileira da Indústria Materiais de Construção (ABRAMAT), o St...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/10/2025 às 13h43
Hoff Analytics lança novo indicador de obras
Imagem de Freepik

A Hoff Analytics, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT), apresentou o StartObras, indicador que mede o ritmo de obras iniciadas no país e com recorte inédito por volume e tipo de construção. Lançado em outubro, o projeto amplia a leitura do mercado ao detalhar segmentos, regiões, estados, microrregiões e municípios, além de sinalizar previsão de início e comparativos entre períodos.

"Criamos um indicador inovador e agradeço à ABRAMAT pela confiança na Hoff Analytics. Mostrar como o mercado se comporta vai além de números. É revelar quais tipos de obras e serviços estão ganhando tração e como isso impacta toda a cadeia da construção", afirma Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics.

Segundo Bichoff, o StartObras permite análises comparativas entre janelas temporais para mapear tendências e sazonalidades. "Um dos grandes diferenciais é a possibilidade de comparar períodos estratégicos, como julho de 2024 versus julho de 2025, ou julho de 2025 em relação a junho do mesmo ano. Isso ajuda a entender não apenas crescimento ou retração, mas também mudanças de comportamento do mercado", diz.

A ferramenta foi concebida para apoiar decisões comerciais e de planejamento de fornecedores, distribuidores e fabricantes de materiais. A leitura por tipo de construção facilita a priorização de portfólios, campanhas e rotas de venda, especialmente em praças onde a atividade setorial acelera.

A Hoff Analytics é uma empresa especializada em análise e mineração de dados no mercado da construção, tendo conquistado no ano passado o primeiro lugar na categoria construtech. a ABRAMAT é uma Associação civil de fins não econômicos, fundada em 2004, representa a indústria de materiais de construção e atua na produção de estudos, indicadores e iniciativas de competitividade do setor.

A empresa afirma que novos recortes e atualizações do StartObras serão divulgados de forma contínua em parceria com a ABRAMAT. "Seguiremos ampliando a visibilidade sobre os movimentos do setor para apoiar estratégias comerciais mais assertivas", conclui Bichoff.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Canva/Divulgação
