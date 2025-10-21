Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Evento debate futuro do software com IA e nova tributação

Organizada pela PipeRun de forma online e gratuita, a Semana do Software acontece em novembro com o objetivo de projetar negócios mais rentáveis, c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/10/2025 às 13h03
Evento debate futuro do software com IA e nova tributação
Canva/Divulgação

Entre inteligência artificial (IA), reforma tributária e a disputa global por talentos, o setor de software vive um momento de transformação profunda e com solo fértil para o debate e a troca de ideias e informações. De 11 a 13 de novembro, a PipeRun, empresa especializada em CRM de Vendas, organiza a Semana do Software, evento 100% online e gratuito que reúne especialistas de todo o Brasil. O objetivo é discutir como criar negócios mais rentáveis, eficientes e humanos com tecnologia, propondo o desafio de crescer com visão de futuro e sem improvisos.

A programação conta com três webinários por dia, às 9h, 10h30 e 14h30, com temas pensados para quem toma decisões nas áreas de produto, vendas, marketing, tecnologia, fiscal, contábil e finanças. São conversas apresentadas por profissionais que atuam no mercado de software e SaaS, mas endereçadas e altamente relevantes para gestores, empreendedores e líderes de empresas de serviços que usam a tecnologia como motor de crescimento. As inscrições já estão abertas pelo site.

Segundo Fausto Reichert, CMO da PipeRun, o evento nasce da necessidade de reunir a comunidade de tecnologia em torno dos temas que vão moldar os próximos anos do setor: "O mercado de software brasileiro vive uma transformação profunda, entre a pressão e planejamento tributário e financeiro, o avanço da inteligência artificial e a consolidação de players fornecedores de tecnologia. Criamos a Semana do Software porque a PipeRun se posiciona como parceira de crescimento dos empreendedores. Queremos ajudar empresas a se adaptarem e crescerem de forma sustentável nesse novo cenário", destaca o executivo.

Com nomes confirmados de empresas de softwares consolidadas e consultorias especializadas, o evento mergulha nos dez principais desafios estratégicos do setor até 2030, como formação e retenção de talentos em tecnologia, reforma tributária, inteligência artificial e automação de valor, posicionamento de marca e autoridade no novo marketing, competição com softwares internacionais e margem cambial.

"Falar sobre software no Brasil hoje é falar sobre estratégia, finanças e gente. A tecnologia virou o meio para criar empresas mais competitivas e sustentáveis, e isso exige decisões cada vez mais complexas. A Semana do Software é nossa forma de reunir quem está pensando esse futuro com profundidade", completa Fausto Reichert.

Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em máquina de vendas multicanal, com foco em negócios de receita recorrente, criada em 2017. O sistema de CRM de Vendas da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Todas as funcionalidades podem ser testadas gratuitamente por 14 dias.

Evento: Semana do Software
Quando: 11, 12 e 13 de novembro
Programação: três webinários por dia, às 9h, 10h30 e 14h30
Como participar: evento gratuito e online
Inscrições em: mkt.crmpiperun.com/semana-do-software

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Tecnologia Há 42 minutos

Hoff Analytics lança novo indicador de obras

Desenvolvido pelo time de tecnologia da Hoff Analytics em parceria com a Associação Brasileira da Indústria Materiais de Construção (ABRAMAT), o St...
Tecnologia Há 8 horas

Irmãos de 19 e 20 anos que desistiram de Stanford, arrecadam US$4,1 milhões em rodada de seed com excesso de inscrições para criar a Golpo AI e reimaginar a geração de vídeo de IA

Golpo AI fecha rodada de seed com excesso de assinaturas para transformar a comunicação por meio de vídeos interativos de IA

 Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 19 horas

UniFECAF lança pós em Inteligência Artificial aplicada a vendas

Formação alia tecnologia e estratégia para profissionais da área comercial

 iStock- ArtistGNDphotography
Tecnologia Há 19 horas

ERP e dados são decisivos durante a Black Friday

Pesquisas de mercado indicam desafios de integração, impacto do estoque e ganhos com digitalização. Especialista em SAP Business One destaca proces...

 Imagem gerada por IA
Tecnologia Há 19 horas

Cidades inteligentes avançam com serviços digitais

Municípios brasileiros aceleram projetos de cidades inteligentes, priorizando sistemas digitais de gestão que ampliam a eficiência administrativa e...

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 23°
23° Sensação
3.67 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 21 minutos

Comissão especial vai analisar isenção de IPVA para veículos antigos
Câmara Há 21 minutos

Projeto flexibiliza regras fiscais em casos de calamidade pública
Geral Há 21 minutos

Após falha, Linha 4-Amarela do Metrô de SP volta a funcionar
Tecnologia Há 36 minutos

Hoff Analytics lança novo indicador de obras
Câmara Há 36 minutos

Projeto reserva assento para pessoas com obesidade mórbida em ônibus e aviões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,17%
Euro
R$ 6,25 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,823,65 +1,71%
Ibovespa
144,256,81 pts -0.17%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias