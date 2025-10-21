Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Liminar mantém presença de professores em salas de leitura de SP

Docentes foram afastados da função após licenças médicas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/10/2025 às 00h13

Professores que estavam atuando em Salas de Leitura e foram afastados da função após licenças médicas entre junho e setembro deste ano deverão ser readmitidos , de acordo com medida liminar de urgência expedida na 8ª Vara de Fazenda Pública do estado de São Paulo.

A decisão deu ganho de causa ao Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), e ampliou decisão anterior, que já proibia os afastamentos. A Secretaria de Educação deixou de realizar o afastamento a partir do dia 3 de outubro, porém a liminar estendeu em 120 dias a decisão, o que afeta pelo menos 600 professores que precisaram se afastar por motivos de saúde, segundo a representação dos trabalhadores.

A decisão do magistrado Josué Vilela Pimentel pede a reintegração imediata dos profissionais, estabelecendo multa diária de R$ 1 mil por professor, limitada a R$ 50 mil.

Para a Apeoesp, a decisão reconhece que afastamentos por motivo de saúde não podem gerar punição ou desligamento de docentes e amplia decisão anterior, retrocedendo em quatro meses para evitar que a secretaria esvazie a decisão anterior, ao manter a punição aos profissionais.

"Tal interpretação esvazia a efetividade da tutela concedida e viola princípios basilares do direito processual e constitucional. O provimento antecipatório busca exatamente evitar lesões irreparáveis ou de difícil reparação, não fazendo sentido sua limitação temporal quando situações fáticas idênticas ocorreram em período imediatamente anterior. (...) A simples declaração de que licenças médicas integram as exceções da Resolução nada representa se os docentes já prejudicados permanecem afastados", considera o juiz, nos autos.

"Para a Apeoesp, a decisão representa um importante precedente jurídico e uma afirmação de direitos humanos e trabalhistas, especialmente num contexto de sobrecarga e adoecimento da categoria", afirma o sindicato, em nota.

Salas de Leitura

As Salas de Leitura são espaços de docência especial, acessíveis após a apresentação de um projeto didático do professor à comunidade escolar. A medida de afastamento após licenças ocorre há mais de uma década e seus critérios têm variado conforme o entendimento das gestões.

O programa atende, na rede estadual, estudantes do ensino fundamental, médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), usando acervo na própria unidade, inclusive para empréstimo aos estudantes. Em muitas comunidades, representa a única biblioteca pública acessível às famílias.

Segundo o site da Secretaria de Educação, mais de três mil escolas têm o programa no estado, contando com quase seis mil profissionais, entre professores e bibliotecários.

A rede estadual tem 15 dias para atender à liminar, do dia 17 de outubro.

Procurada pela Agência Brasil , a Secretaria de Educação ainda não se manifestou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ação inédita do Estado é uma forma de valorização do professor -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Educação Há 7 horas

Professores da Rede Estadual já podem solicitar novos uniformes para 2026

Os professores da Rede Estadual de ensino já podem escolher os tamanhos dos uniformes para 2026. A iniciativa inédita do governo do Estado , que ir...
Educação Há 8 horas

PF desarticula organização criminosa que tentou fraudar o Enamed

Fraudadores pagariam R$ 140 mil se aprovados para residência

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Educação Há 12 horas

Revalida 2025/2: prazo para envio de diploma médico começa hoje

Etapa é essencial para candidato avançar para segunda fase do exame

 -
Educação Há 15 horas

Governo destina R$ 11,8 milhões para bolsas do Programa Todo Jovem na Escola

O governo do Estado realiza, nesta segunda-feira (20/10), um novo repasse das bolsas do Programa Todo Jovem na Escola (TJE). Os valores, que totali...
Educação Há 2 dias

Lula: educação e política são pilares para país ter um futuro melhor

Presidente falou para plateia de estudantes em São Bernardo do Campo

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. Máx. 21°
13° Sensação
2.54 km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Domingo
° °
Últimas notícias
Saúde Há 5 minutos

Anvisa restringe venda de azeite, sal do himalaia e chá; confira
Educação Há 19 minutos

Liminar mantém presença de professores em salas de leitura de SP
Esportes Há 19 minutos

Rayan decide mais uma vez e Vasco derrota o Fluminense no Maracanã
Cultura Há 19 minutos

Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a lançar editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc
Vice-governador Há 19 minutos

Comitiva gaúcha inicia missão com visita a centros de pesquisa em irrigação nos EUA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,03%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,569,02 -1,29%
Ibovespa
144,509,31 pts 0.77%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias