Segunda, 20 de Outubro de 2025
Tenente Portela, RS
UniFECAF lança pós em Inteligência Artificial aplicada a vendas

Formação alia tecnologia e estratégia para profissionais da área comercial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/10/2025 às 19h53
A UniFECAF anunciou o lançamento da Pós-Graduação em Inteligência Artificial Aplicada a Vendas, desenvolvida em parceria com Leandro Branquinho, um dos principais especialistas em vendas no Brasil e a plataforma de CRM Agendor, um dos CRMs mais inovadores do Brasil. O objetivo é preparar profissionais para integrar tecnologia e estratégia nos processos comerciais diante das novas demandas do mercado.

A formação apresenta módulos voltados à prospecção, qualificação e conversão de clientes, além de um projeto prático final que permitirá aos alunos aplicar técnicas de IA a casos reais de vendas. A proposta surge em resposta à crescente adoção de ferramentas de automação e análise preditiva nas rotinas comerciais, propondo uma formação prática para gestores e profissionais de vendas.

Com 360 horas de duração, a formação combina teoria e prática em módulos que abordam produtividade, prospecção, conversão e fechamento de negócios. Entre os temas, destacam-se o uso de ferramentas como ChatGPT, Gemini e Copilot, automações de vendas e técnicas para criação de propostas personalizadas.

"A estrutura do curso está dividida em seis eixos. No módulo 10x Mais Produtivo em Vendas com IA, os estudantes aprendem a utilizar prompts e fluxos automatizados para otimizar tarefas. Já em Prospecção Inteligente, o foco é na geração de listas qualificadas e cadências de contato com apoio da inteligência artificial. A etapa de Conversão e Fechamento traz conteúdos voltados a negociação e automação de funis de vendas", afirma Leandro Branquinho.

Um diferencial de destaque da pós-graduação é o módulo portfólio, em que cada aluno aplica o aprendizado a um projeto concreto: em empresa, startup ou iniciativa própria, que poderá ser utilizado como case profissional.

"O lançamento desta pós-graduação reforça nosso compromisso em oferecer formações conectadas com as transformações do mercado. A inteligência artificial já é uma realidade no universo das vendas, e queremos que nossos alunos estejam preparados para liderar esse movimento de inovação", afirma Marcel Gama, CEO da UniFECAF.

Segundo levantamento da consultoria McKinsey, companhias que aplicam IA em vendas e marketing conseguem aumentar a produtividade de suas equipes em até 15%. Além de práticas comerciais, a formação também inclui temas de ética, regulamentação e LGPD, reforçando a importância do uso responsável da tecnologia.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas acessando aqui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
