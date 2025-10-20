Cidades inteligentes avançam com serviços digitais

O conceito de cidades inteligentes vem ganhando espaço no Brasil como alternativa para melhorar a qualidade de vida da população e aumentar a eficiência dos serviços públicos. A estratégia envolve desde a digitalização de processos administrativos até o uso de plataformas integradas para facilitar o acesso a informações e reduzir a burocracia em áreas como saúde, educação, transporte e arrecadação municipal.

De acordo com a pesquisa Uso de Serviços Digitais – Um retrato do Brasil, realizada em 2025 pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 77% dos brasileiros consideram fácil o acesso a serviços públicos digitais. O estudo destaca o avanço do país na oferta de soluções online para o cidadão, especialmente em áreas de serviços municipais.

Segundo o livro A Transformação Digital nas Administrações Tributárias Municipais, publicado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a adoção de plataformas digitais de arrecadação tem promovido ampliação da receita própria e redução da inadimplência e da sonegação fiscal. A entidade aponta que a transformação digital é um dos principais caminhos para fortalecer a sustentabilidade financeira das cidades.

Outro ponto de destaque é a utilização de ferramentas de inteligência de dados e painéis de monitoramento em tempo real. Essas soluções permitem que gestores acompanhem indicadores estratégicos, identifiquem gargalos e tomem decisões mais rápidas e embasadas, contribuindo para o aprimoramento da administração pública e a transparência na gestão.

No Brasil, empresas especializadas têm apoiado prefeituras e câmaras na digitalização de processos, desde a arrecadação até a gestão administrativa. O Grupo Thema/Pólis, por exemplo, atua há mais de 30 anos desenvolvendo sistemas que integram serviços digitais ao cidadão e ferramentas de gestão para municípios de diferentes portes.

"As cidades inteligentes deixam de ser tendência e se tornam necessidade para ampliar a eficiência e o atendimento ao cidadão", afirma Marcelo Bicca, Diretor Comercial do Grupo Thema/Pólis. Segundo ele, soluções digitais de gestão pública representam um dos pilares para que os municípios consigam enfrentar desafios como aumento populacional, restrição orçamentária e exigências por mais transparência.

O Relatório da ONU sobre Governo Digital 2022 também reforça que a combinação entre tecnologia, governança e participação cidadã é fundamental para consolidar um ecossistema de cidades inteligentes no país. O documento destaca que países com maior integração de dados e envolvimento social avançam mais rapidamente na oferta de serviços públicos digitais.