Segunda, 20 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cidades inteligentes avançam com serviços digitais

Municípios brasileiros aceleram projetos de cidades inteligentes, priorizando sistemas digitais de gestão que ampliam a eficiência administrativa e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/10/2025 às 18h59
Cidades inteligentes avançam com serviços digitais
Imagem gerada por IA

O conceito de cidades inteligentes vem ganhando espaço no Brasil como alternativa para melhorar a qualidade de vida da população e aumentar a eficiência dos serviços públicos. A estratégia envolve desde a digitalização de processos administrativos até o uso de plataformas integradas para facilitar o acesso a informações e reduzir a burocracia em áreas como saúde, educação, transporte e arrecadação municipal.

De acordo com a pesquisa Uso de Serviços Digitais – Um retrato do Brasil, realizada em 2025 pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 77% dos brasileiros consideram fácil o acesso a serviços públicos digitais. O estudo destaca o avanço do país na oferta de soluções online para o cidadão, especialmente em áreas de serviços municipais.

Segundo o livro A Transformação Digital nas Administrações Tributárias Municipais, publicado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a adoção de plataformas digitais de arrecadação tem promovido ampliação da receita própria e redução da inadimplência e da sonegação fiscal. A entidade aponta que a transformação digital é um dos principais caminhos para fortalecer a sustentabilidade financeira das cidades.

Outro ponto de destaque é a utilização de ferramentas de inteligência de dados e painéis de monitoramento em tempo real. Essas soluções permitem que gestores acompanhem indicadores estratégicos, identifiquem gargalos e tomem decisões mais rápidas e embasadas, contribuindo para o aprimoramento da administração pública e a transparência na gestão.

No Brasil, empresas especializadas têm apoiado prefeituras e câmaras na digitalização de processos, desde a arrecadação até a gestão administrativa. O Grupo Thema/Pólis, por exemplo, atua há mais de 30 anos desenvolvendo sistemas que integram serviços digitais ao cidadão e ferramentas de gestão para municípios de diferentes portes.

"As cidades inteligentes deixam de ser tendência e se tornam necessidade para ampliar a eficiência e o atendimento ao cidadão", afirma Marcelo Bicca, Diretor Comercial do Grupo Thema/Pólis. Segundo ele, soluções digitais de gestão pública representam um dos pilares para que os municípios consigam enfrentar desafios como aumento populacional, restrição orçamentária e exigências por mais transparência.

O Relatório da ONU sobre Governo Digital 2022 também reforça que a combinação entre tecnologia, governança e participação cidadã é fundamental para consolidar um ecossistema de cidades inteligentes no país. O documento destaca que países com maior integração de dados e envolvimento social avançam mais rapidamente na oferta de serviços públicos digitais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 13 minutos

UniFECAF lança pós em Inteligência Artificial aplicada a vendas

Formação alia tecnologia e estratégia para profissionais da área comercial

 iStock- ArtistGNDphotography
Tecnologia Há 26 minutos

ERP e dados são decisivos durante a Black Friday

Pesquisas de mercado indicam desafios de integração, impacto do estoque e ganhos com digitalização. Especialista em SAP Business One destaca proces...

 Getty Images
Tecnologia Há 2 horas

Especialista destaca tendências para educação em 2026

Especialista aponta como a inovação tecnológica, a personalização do ensino e o foco na formação integral dos estudantes devem moldar o cenário edu...

 Créditos Vibe - Piscou, Perdeu
Tecnologia Há 2 horas

Piscou, Perdeu: Vibe aposta no engajamento em tempo real

A plataforma de engajamento e benefícios Vibe, desenvolvida pela Vertem, lança o ‘Piscou, Perdeu’, iniciativa que aposta em recompensas instantânea...

 Pixabay
Tecnologia Há 4 horas

PLATAFORMA Negócios e Variance unem forças em consórcios

Acordo une IA, simuladores e APIs para impulsionar vendas digitais que elevam a performance comercial

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
17° Sensação
1.3 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 8 minutos

UniFECAF lança pós em Inteligência Artificial aplicada a vendas
Câmara Há 8 minutos

Ex-integrante do Conselho de Previdência relata denúncias de fraudes em descontos de aposentados à CPMI do INSS
Justiça Há 8 minutos

PF quer investigar entrada de ex-assessor de Bolsonaro nos EUA
Saúde Há 8 minutos

Brasil tem 47 casos de intoxicação por metanol; mortes chegam a nove
Tecnologia Há 21 minutos

ERP e dados são decisivos durante a Black Friday

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,64%
Euro
R$ 6,26 -0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 631,394,25 +3,18%
Ibovespa
144,509,31 pts 0.77%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias