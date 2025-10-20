Segunda, 20 de Outubro de 2025
Piscou, Perdeu: Vibe aposta no engajamento em tempo real

A plataforma de engajamento e benefícios Vibe, desenvolvida pela Vertem, lança o ‘Piscou, Perdeu’, iniciativa que aposta em recompensas instantânea...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/10/2025 às 17h39
Piscou, Perdeu: Vibe aposta no engajamento em tempo real
Créditos Vibe - Piscou, Perdeu

Em um cenário em que 84% dos brasileiros participam de programas de benefícios (CX Trends 2024), o Vibe, plataforma de engajamento e benefícios desenvolvida pela Vertem, lança o ‘Piscou, Perdeu’. A novidade conecta usuários a vantagens reais e imediatas, enquanto gera novas oportunidades de impacto para marcas e parceiros dentro do ecossistema de benefícios Vibe. A proposta é simples: toda quinta-feira, uma oferta exclusiva é liberada no app por tempo limitado. O usuário precisa estar atento, se perder o tempo, perde também o benefício.

De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), o Brasil já ultrapassou 332 milhões de cadastros em programas de fidelidade, movimentando R$ 21,9 bilhões em 2024, um crescimento de 17,6% sobre o ano anterior. Foram emitidos 920 bilhões de pontos e resgatados 803 bilhões, índices recordes de engajamento.

“Apesar do avanço, o consumidor brasileiro ainda enfrenta programas complexos, lentos e pouco transparentes, com pontuações que demoram dias para se converter em valor real. O consumidor não quer mais fazer contas ou esperar dias para ver o retorno. Ele quer ver o benefício agora, sem regras complexas ou pegadinhas. Com o ‘Piscou, Perdeu’, o objetivo é oferecer uma experiência fluida, ágil e direta ao ponto.” comenta Natalia Moreira, Head de Marketing e Produto do Vibe.

Segundo levantamento da Ernst & Young, 83% dos entrevistados relataram que sua percepção da marca melhora com a existência de um programa de fidelidade ou benefício. Outro dado da Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias Febrafar e Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa (IFEPEC) mostra que 84% dos usuários preferem marcas nas quais estão cadastrados em programas de benefícios. Estudos de comportamento de consumo apontam que programas com menos etapas e regras mais claras registram maiores índices de adesão e recompra, fidelizando o consumidor.

“A estratégia do Piscou, Perdeu une escassez, mistério, alto valor percebido e a construção de um novo hábito de consumo. A ideia foi transformar uma simples oferta em uma experiência semanal de descoberta e urgência. O resultado superou as expectativas e consolidou a campanha como um sucesso dentro do ecossistema Vibe” diz Natalia Moreira, Head de Marketing e Produto do Vibe.

Inspirado por esse movimento, o Vibe posiciona-se como uma plataforma de benefícios e engajamento e não apenas um programa de fidelidade. Sua proposta é transformar cada compra do dia a dia em uma experiência recompensadora: do café da manhã ao supermercado, passando por farmácias, serviços e lazer.

Simplicidade e agilidade como diferenciais

O Vibe está ancorado em quatro pilares estratégicos: proximidade, praticidade, transparência e agilidade. Esses fundamentos também norteiam o lançamento do ‘Piscou, Perdeu’. O benefício é liberado na hora, o objetivo é reduzir etapas consideradas redundantes e eliminar barreiras que possam dificultar a experiência do usuário.

“Estudos de mercado apontam que programas de fidelidade extensos e complexos tendem a reduzir o engajamento dos usuários. Nosso propósito é o oposto: queremos devolver o prazer de ganhar, de sentir benefício real e imediato” diz Natalia Moreira, Head de Marketing e Produto do Vibe.

O Piscou, Perdeu simboliza um passo importante na consolidação dos Créditos Vibe, moeda digital da plataforma que segue a lógica 1 Crédito = R$ 1 real, a proposta busca promover transparência nas interações com usuários e parceiros, facilitando a compreensão das regras e condições de uso.

Com base crescente e parcerias em expansão, o Vibe consolida seu espaço como uma das plataformas que mais apostam na recompensa instantânea como motor de engajamento.

Segundo especialistas do setor, os programas de fidelidade passam por uma transformação significativa, deixando de focar exclusivamente na lógica de pontuação e resgate. “A tendência é clara: fidelizar deixou de ser sobre acumular pontos e passou a ser sobre viver experiências rápidas, emocionais e recompensadoras” afirma Natalia Moreira.

Sobre o Vibe

O Vibe é uma plataforma gratuita que transforma compras e interações do dia a dia em Créditos Vibe, moeda digital que pode ser utilizada em mais de 250 marcas parceiras dentro do app. Com o propósito de tornar o consumo mais vantajoso, o app coloca o usuário no centro, oferecendo benefícios reais em todas as áreas da vida, do trabalho ao lazer.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
